Vlaamse overheid organiseert groepsaankoop voor korting elektrische auto's

De Vlaamse overheid wil de aanschaf van elektrische voertuigen stimuleren door middel van een groepsaankoop voor een selectie van vier elektrische auto's. Dit moet de prijzen met duizenden euro's verlagen.

De Vlaamse overheid heeft Bobex, een vergelijkingsdienst voor offertes, gevraagd de groepsaankoop te organiseren. De dienst heeft offertes ontvangen van autofabrikanten met een dealernetwerk in België en een selectie gemaakt op basis van prijs en beschikbaarheid. De vier modellen zijn de Peugeot iON, Renault ZOE, Nissan Leaf en Hyundai Kona Electric. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via samenelektrisch.be. Het aanbod geldt tot 15 mei.

De Peugeot, een al wat ouder model, kan met de grootste korting geleverd worden, becijfert HLN: het aanbod is 16.652 euro, waarbij de Vlaamse zero-emissiepremie al is inbegrepen, tegenover 30.369 euro voor de catalogusprijs, al zullen weinigen daadwerkelijk dat bedrag betalen.

Louis Van Marcke, ceo van Bobex, durft ook niet te garanderen dat kopers buiten de groepsaankoop om niet een betere korting kunnen bedingen, maar noemt het 'goede prijzen' en de actie zou het vooral ook eenvoudiger moeten maken een elektrische auto aan te schaffen. Het project komt bovenop bestaande maatregelen van de Vlaamse overheid om ev-rijden te stimuleren, zoals de zero-emissiepremie en de vrijstelling van verkeersbelasting.

Die hebben tot nu toe een klein effect: het aandeel elektrische wagens in Vlaanderen was eind december 2018 1,94 procent. Als hybrides meegerekend worden komt het percentage op 4 procent. In totaal gaat het om 7934 volledig elektrisch voertuigen, 9644 op aardgas en 25.376 hybride modellen, volgens Verkeersnet.