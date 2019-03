"Consensus over gebruik smartphone voor rekeningrijden groeit in Vlaanderen"

In de werkgroep van specialisten die zich in opdracht van de Vlaamse regering buigt over de invoering van het rekeningrijden, groeit een consensus rond de keuze om daarvoor smartphones met gps te gebruiken. Dat stellen bronnen van de Belgische krant De Tijd.

In de uiteenzetting van De Tijd wordt op basis van gesprekken met experts aangetekend dat systemen met tolpoorten en eventueel vignetten de doelen niet behalen en andere problemen creëren. Bij tolwegen met vignetten blijft het tarief een jaar lang hetzelfde en kan het verkeer niet gestuurd worden. Tolpoorten op trajecten zijn weliswaar mogelijk, maar moeilijk en duur om in te voeren met de hoeveelheid Vlaamse snelwegen en op- en afritten. Daarom zou voertuigen volgen met satellieten de enige echt haalbare optie zijn en dan specifiek door smartphones te volgen.

Toch is de optie om smartphones van burgers te gebruiken ook niet zonder nadelen. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld een smartphone, ten eerste. Ook zijn mensen die wel een smartphone hebben niet per se vaardig genoeg om de nodige apps in te stellen en te gebruiken. Daarnaast kost het gebruik van gps-functionaliteit in een smartphone veel acculading en is niet iedere smartphone even accuraat in het bijhouden van zijn positie. Voor deze problemen is de oplossing mogelijk om een gps-unit in te bouwen in auto's, maar dat kost weer extra geld. De Tijd heeft het over 100 euro, hoewel het mogelijk goedkoper kan.

De werkgroep van specialisten onderzoekt de mogelijkheden voor het rekeningrijden in opdracht van minister van Mobiliteit Ben Weyts, van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. De regering heeft vorig jaar al besloten om het rekeningrijden in te voeren in Vlaanderen en het doel is om de volgende Vlaamse regering de maatregelen definitief te laten invoeren. De verwachting is dat het een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe regeerakkoord zal worden. De volgende verkiezingen zijn op 26 mei van dit jaar.

De Tijd brengt nog meer vraagstukken rond het rekeningrijden in kaart. Zo zijn er nog onzekerheden op het gebied van tarieven, bestrijding van 'zwartrijden', de privacy, betaalsystemen en is het nog de vraag wat Wallonië gaat doen. De druk lijkt voor overheden wel hoger te worden, aangezien elektrisch rijden alleen maar populairder wordt. Dat betekent dat inkomsten uit accijnzen op benzine en diesel terugvallen.