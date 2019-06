'Nederlands kabinet overweegt rekeningrijden voor alleen elektrische auto's'

Het Nederlandse kabinet wil dat automobilisten vanaf 2026 worden belast per gereden kilometer. Dat schrijven RTL Nieuws en de NOS op basis van bronnen. Het kabinet kijkt naar drie opties, bij een daarvan wordt rekeningrijden alleen voor elektrische auto's ingevoerd.

Volgens documenten die RTL Nieuws heeft ingezien wordt bij de eerste variant rekeningrijden alleen ingevoerd voor elektrische auto's. Die auto's worden dan per kilometer belast, maar er hoeft geen motorrijtuigenbelasting meer voor betaald te worden. Voor benzine- en dieselauto's blijft alles bij het huidige systeem in dit voorstel. Volgens RTL is dat de variant die VVD zou willen. Die partij verzette zich eerder tegen de invoering van rekeningrijden omdat het een nieuwe vorm van belasting voor automobilisten zou zijn.

De overige twee opties gelden voor zowel elektrische als benzine- en dieselauto's. Bij de ene variant is het bedrag afhankelijk van de locatie en tijd van de dag. De derde variant kent een extra belasting voor het rijden in de spits. Volgens de plannen wordt de subsidiëring van elektrische auto's ook aangepast, al maakt RTL Nieuws niet duidelijk wat de aanpassingen zijn.

De plannen gaan uit van 2026, omdat er tot die tijd 'voldoende dekking' is om het rekeningrijden niet te hoeven invoeren. Die financiële dekking valt daarna volgens de bronnen van RTL Nieuws echter weg, omdat de opbrengsten van motorrijtuigenbelasting en accijnzen dan niet meer genoeg zijn. De plannen rondom rekeningrijden moeten dat gat opvullen. Op welke manier de automobilisten gevolgd gaan worden om het rekeningrijden mogelijk te maken, staat niet in de plannen.

De NOS bevestigt het verhaal van RTL Nieuws op basis van eigen bronnen en schrijft dat een commissie de opties voor een nieuw kabinet op een rij gaat zetten. Het huidige kabinet gaat het rekeningrijden volgens de NOS namelijk niet invoeren. Het plan is volgens de NOS onderdeel van het Klimaatakkoord dat naar verwachting vrijdag wordt gepresenteerd.

In België wordt ook nagedacht over een vorm van rekeningrijden. Een werkgroep van specialisten onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering de invoering daarvan. Er zou voornamelijk naar het gebruik van smartphones voor rekeningrijden worden gekeken. Wanneer rekeningrijden in België wordt ingevoerd, is nog niet bekend.