Overheid gaat overleggen over aanleg Hyperloop-testbaan in Flevoland

De Nederlandse overheid gaat overleggen met Hardt en Hyperloop One over het aanleggen van een testbaan in Flevoland voor het toekomstige vervoermiddel. De vijf kilometer lange baan moet komen te liggen bij de Vogelweg, een provinciale weg die parallel ligt aan de A6.

De Vogelweg is de provinciale weg N706 tussen Lelystad Airport en Almere Hout. Een rapport over de haalbaarheid van het bouwen van een testbaan in Nederland, waaraan onder meer TNO heeft bijgedagen, heeft die locatie aangewezen als beste plek om hyperloops te testen.

Daarbij gaat het om een baan van vijf kilometer met een doorsnee van drie meter. Dat wijkt af van de specificaties die het Amerikaanse Hyperloop One en het Nederlandse Hardt Hyperloop hadden opgegeven bij het Nederlandse ministerie voor Verkeer en Rijkswaterstaat. De bedrijven wilden beide het liefst een buis met een doorsnee van vijf meter, waarbij Hardt vroeg om één tot drie kilometer en Hyperloop One om vijftien kilometer.

Het aanleggen van de testfaciliteiten zou ongeveer 120 miljoen euro kosten en de opstellers van het rapport willen dat overheid en bedrijven dat samen gaan financieren. In de komende weken moet blijken of ze daar uitkomen, waarna de minister van het komende Nederlandse kabinet een beslissing moet nemen.

Als voordelen om de hyperloop in Nederland te testen noemt het rapport het opbouwen van kennis en het optuigen van de benodigde systemen voor het bouwen van buizen. Nederlandse bedrijven zouden die kennis vervolgens kunnen gebruiken bij projecten in het buitenland.

Hardt Hyperloop toont zich enthousiast dat het rapport het bouwen van een testbuis haalbaar en wenselijk vindt. "Ik kijk ernaar uit om nu samen met het ministerie en met Hyperloop One te onderzoeken hoe wij invulling kunnen geven aan de resultaten van het rapport", zegt directeur Tim Houter van Hardt. "Het is prachtig om te zien dat de weg naar een wereldwijde toekomst met hyperloops mogelijk in Nederland kan gaan beginnen."