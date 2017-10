Valve biedt vr-hardwaremakers speciale lenzen voor lcd's en oledschermen

Valve heeft nieuwe hard- en software aangekondigd die makers van vr-hardware kunnen gebruiken in hun producten. Zo heeft het bedrijf speciale lenzen ontwikkeld die geschikt zijn voor lcd's en oledschermen in vr-headsets.

In een aankondiging schrijft Valve dat de lenzen een field of view tussen de 85 en 120 graden ondersteunen, afhankelijk van het gebruikte scherm. Ze moeten de gebruiker een 'betere trackingervaring' bieden, naast verhoogde scherpte en gereduceerde lichtverstrooiing. De lenzen zijn geschikt voor gebruik in headsets die compatibel zijn met SteamVR. Valve biedt de lenzen aan in combinatie met de nodige calibratie- en correctiesoftware.

Valve heeft de lenzen toegevoegd aan zijn pagina over SteamVR-tracking, die het vorig jaar online zette bij de aankondiging van zijn royaltyvrije licenties. Dat deed het bedrijf om hardwaremakers de mogelijkheid te bieden om randapparatuur voor zijn SteamVR-platform te bouwen.

Het trackingsysteem van HTC en Valve maakt gebruik van een systeem met de naam Lighthouse, en bestaat uit een of meer basisstations en trackingsensoren op bewegende objecten. Valve introduceerde in de zomer zijn tweede versie van SteamVR-tracking.