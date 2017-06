Valve-handleidingen tonen details van Knuckles-vr-controllers

Valve heeft twee handleidingen gepubliceerd, die bedoeld zijn al begeleiding voor de devkits van de zogenaamde Knuckles-controller. Deze stelt gebruikers bijvoorbeeld in staat om virtuele objecten vast te pakken.

Twe twee handleidingen zijn online te raadplegen. Daaruit blijkt dat de controller voorzien is van een trackpad met daarnaast een aantal knoppen. Het is de bedoeling dat deze met de duim worden gebruikt. Daarnaast is de controller voorzien van sensoren die nieuwe inputs mogelijk maken, namelijk voor het vaststellen van grijpbewegingen en voor het vaststellen van de positie van individuele vingers. Er zijn twee waardes mogelijk: voor een gebogen vinger en voor een uitgestrekte vinger.

Volgens de documenten is het nodig om na het inschakelen van de controller eerst een calibratie uit te voeren. Deze procedure geldt echter alleen voor de devkits. Om de calibratie uit te voeren is het nodig om de hand rond de controller te sluiten en dan voor een seconde te openen. Voor gebruik van de devkits is deelname aan het SteamVR-bètaprogramma vereist. Zoals al eerder bekend werd, worden de controllers met een elastiek aan de handpalm bevestigd. In SteamVR Home wordt de controller automatisch gedetecteerd en krijgt de ontwikkelaar automatisch vijf vingers.

In 2016 toonde Valve al eens een concept van de controllers tijdens de Steam Dev Days. Een aanwezige tweaker gaf toen uitleg over de werking ervan.