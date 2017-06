'WhatsApp maakt delen van alle bestandstypes mogelijk'

WhatsApp is bezig met het updaten van zijn dienst, waardoor de beperkingen wegvallen die gebruikers maar een bepaald aantal bestandstypes laten delen. De functie zou langzaam beschikbaar worden gemaakt voor alle gebruikers.

De site WABetaInfo schrijft dat de functie 'zeer langzaam beschikbaar komt, omdat WhatsApp deze eerst bij een aantal gebruikers test'. WhatsApp-gebruikers uit verschillende landen laten via Twitter aan de site weten dat zij de functie inmiddels kunnen gebruiken en tonen screenshots dat zij apk-bestanden kunnen delen.

Volgens de site gelden er wel beperkingen voor de bestandsgrootte. Zo is de maximale grootte op iOS 128MB, op Android 100MB, op Windows Phone 104,86MB en op de desktop- en webclient 64MB. Tot nu toe was het alleen mogelijk een beperkt aantal bestandstypes via de chatapp te delen, waaronder verschillende Microsoft Office-bestanden.

In maart toonde beveiligingsbedrijf Check Point nog een aanval waardoor het mogelijk was om gebruikersaccounts over te nemen. Deze was mogelijk door de restricties rond bestandstypes te omzeilen.