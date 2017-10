Gerucht: WhatsApp krijgt volgend jaar functie om te videobellen in groepen

WhatsApp krijgt mogelijk volgend jaar een functie om met verschillende mensen tegelijk te videobellen. Facebooks andere chatapp, Messenger, ondersteunt die functie al wel en nu zou WhatsApp intern werken aan groepsvideochats.

WABetaInfo, dat vaak als eerste onaangekondigde functies in WhatsApp ontdekt, zegt nog niets te kunnen laten zien, maar de site zou 'referenties' naar de komende functie hebben gevonden. Ergens in de komende updates zou WhatsApp de functie willen gaan proberen, waarna volgend jaar een release volgt. Het bedrijf zou de functie intern al testen.

Het toevoegen van groepsgesprekken in video zou een logische volgende stap zijn voor de chatapplicatie. Vorig jaar introduceerde WhatsApp videobellen in de app. Eind vorig jaar introduceerde Facebook groepsvideochat voor Messenger. Het sociale netwerk is al enige jaren eigenaar van WhatsApp en de teams zijn niet gescheiden; een productmanager publiceerde onlangs een blog over zijn overgang van Facebook naar WhatsApp.