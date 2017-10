Samsung is begonnen met levering oem-versies 980-nvme-ssd

Aziatische webshops bieden varianten van de Samsung PM981 aan. Dat is de oem-versie van de Samsung 980-ssd, die waarschijnlijk begin volgend jaar op de markt komt. De nvme-ssd's zijn uitgerust met tlc-nand dat uit 64 lagen bestaat.

Tom's Hardware ontdekte dat de Samsung PM981 wordt aangeboden in varianten van 512GB en 1TB op Sailback.com, een webwinkel uit Vietnam. Omgerekend kosten de nvme-ssd's zo'n 198 en 372 euro. Waarschijnlijk zullen de oem-versies echter slecht verkrijgbaar zijn in de losse verkoop en vermoedelijk zijn de consumentenmodellen duurder.

De PM981-ssd's zijn voorzien van Samsungs eigen Polaris V2-controller en op een foto is te zien dat er een dunne, metalen heatsink over de controller en geheugenchips is geplaatst. De ssd's maken gebruik van 64-laags-tlc-nand. Dat zou blijken uit de PM-aanduiding in de naam. De Aziatische aanbieders tonen ook de snelheden van de ssd's. Tom's Hardware zegt benchmarkresultaten gezien te hebben met nog hogere scores, maar of die kloppen, is nog niet zeker.

In augustus ontdekte Tom's Hardware al dat Samsung van plan is om met de 970- en 980-ssd's te komen, als opvolger van de 960 Evo en 960 Pro. Samsung zou van plan zijn om niet langer de toevoegingen Evo en Pro te hanteren. De 980-uitvoering heeft waarschijnlijk dezelfde eigenschappen als de PM981, waarvan nu de details bekend zijn. De verwachting is dat de consumentenversie van de Samsung 980 nvme-ssd begin volgend jaar uitkomt.