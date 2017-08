Samsung gaat 128TB-ssd maken in 2,5"-formfactor met qlc-nand

Samsung zegt een 128TB-sas-ssd te gaan maken, die is uitgerust met qlc-nandgeheugen met een capaciteit van 1Tb per die. Door tot 32 van die chips op elkaar te stapelen in een package, moet een 128TB-ssd mogelijk worden.

Samsung heeft nog geen daadwerkelijke productaankondiging gedaan, maar spreekt over de 128TB-ssd tijdens zijn presentatie op de Flash Memmory Summit. Onder andere AnandTech en PC Perspective berichtten daarover. Samsung heeft zelf een persbericht online gezet. Op de beurs kondigde Samsung de vijfde generatie V-Nandgeheugen aan, dat uit 96 lagen bestaat. De vierde generatie V-Nand die vorig jaar werd aangekondigd en de komende tijd naar veel producten komt, heeft 64 lagen.

Bij de vijfde generatie zal Samsung ook qlc-nandgeheugen met vier bits per cel gaan toepassen. De capaciteit van een enkele die van het qlc-geheugen is daardoor maximaal 1Tb, ofwel 128GB. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige generatie V-Nand. Samsung gaat packages maken met 32 dies, wat 4TB opslagruimte oplevert. Om tot de voorgestelde 128TB-ssd te komen, zal Samsung 32 van deze packages moeten gebruiken. Samsung zegt dit te kunnen bereiken met de eerste generatie van zijn qlc-geheugen.

Samsung demonstreerde ook een nieuwe formfactor voor server-ssd's onder de noemer 'Next Generation Small Form Factor'. In feite gaat het om m2-ssd's, maar dan met een breder pcb van 30,5x110mm, zodat er twee geheugenchips naast elkaar geplaatst kunnen worden. Ook zijn de ngsff-ssd's hot-swapable, in tegenstelling tot gewone m2-varianten. Samsung toont een 1U-server met 576TB opslagruimte, door gebruik te maken van 36 PM983-ssd's met het ngsff-formaat. Iedere ssd heeft een opslagcapaciteit van 16TB. In feite is het voorgestelde formaat van Samsung een tegenhanger van de door Intel gepresenteerde ruler-formfactor, een formaat dat eveneens gericht is op het optimaliseren van de opslagcapaciteit in een beperkte ruimte.

Samsung's ngsff-ssd (boven) vergeleken met de m2-standaard (onder)

Verder kondigde Samsung zijn eerste 'Z-SSD' met Z-Nand gebaseerd op slc-nand aan, de SZ985 met een opslagcapaciteit van 800GB. Vorig jaar introduceerde Samsung de techniek tijdens de Flash Memmory Summit, zonder daar veel details over te geven. De ssd biedt volgens de fabrikant random read latencies van minder dan 15µs, wat 5,5 keer sneller is dan server-ssd's die op het 'gewone' V-Nand zijn gebaseerd. Samsung werkt aan een tweede generatie van het Z-Nand, dit keer op basis van mlc-nand. Daarmee gaan de prestaties iets omlaag, maar zal de datadichtheid flink toenemen.

Tom's Hardware merkt op dat Samsung binnenkort met nvme-ssd's komt met typenummer 980 en 970, als opvolger van de 960-serie. Daar heeft de fabrikant nog niets over bekendgemaakt, maar de nummers zijn verschenen op de UNH InterOperability Laboratory-lijst. Vermoedelijk zullen deze ssd's nog niet met qlc-nand gemaakt worden, maar uitgerust worden met tlc-nand dat uit 64 lagen bestaat.