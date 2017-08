Intel presenteert 'liniaal'-formfactor voor server-ssd's

Intel presenteert een nieuwe, langwerpige formfactor voor ssd's. Het bedrijf noemt deze formfactor 'ruler', ofwel liniaal. De langwerpige ssd's moeten in de toekomst tot een petabyte aan opslagruimte in een 1U-server mogelijk maken.

Volgens Intel is de nieuwe formfactor de beste manier om de opslagcapaciteit in servers te vergroten. Details over de aansluiting, afmetingen en andere specificaties maakt Intel nog niet bekend in zijn aankondiging. De ssd's in liniaalformfactor komen volgens Intel in de nabije toekomst op de markt. Er komen zowel Optane-ssd's als reguliere ssd's met 3d-nandgeheugen.

De langwerpige ssd's zijn bedoeld voor gebruik in 1U-servers en zo'n server kan volgens Intel in de toekomst worden voorzien van 1PB aan opslagruimte. Om diezelfde opslagcapaciteit te verkrijgen met hdd's is een 4U-server vereist, gevuld met bijvoorbeeld honderd 10TB-hdd's.

Ook kondigt Intel Dual Port-ssd's aan die bedoeld zijn om redundancy toe te voegen. Volgens TechGage gaat het om een dubbele sata-aansluiting. Intel claimt dat de nieuwe ssd's betere prestaties leveren dan sas-ssd's. In het derde kwartaal van dit jaar komen er Dual Port-ssd's op de markt in de DC D4500-, D4502- en D4600-series.

Tot slot komt Intel met nieuwe sata-ssd's voor servers, die als hdd-vervangers moeten dienen. De DC S4500- en S4600-series zijn voorzien van een nieuwe, door Intel zelf ontwikkelde satacontroller en maken gebruik van 3d-nandgeheugen met 32 lagen. Deze ssd's zijn per direct verkrijgbaar en tegen het einde van dit jaar moet er een 3,84TB-variant uitkomen.