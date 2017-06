Intel introduceert 545s-ssd's met 64-laags 3d-nand

Intel heeft de eerste ssd met 64-laags 3d-nand tlc-geheugen en floating gate cells beschikbaar gemaakt. Het gaat om een 545s-ssd van 512GB met sata-aansluiting die bedoeld is voor de mainstreamconsumentenmarkt.

Verschillende fabrikanten, zoals Toshiba, WD en Samsung, kondigden al aan 64-laags 3d-nand-geheugen te maken, maar het is Intel dat de eerste ssd met dit type geheugen beschikbaar maakt. Intel maakt gebruik van traditionele floating gate-geheugencellen, waarbij de gate een geleider is, terwijl Samsung voor het nieuwe charge trap-techniek kiest, waarbij de elektronen in een isolerende laag gevangen worden. Intel claimt hiermee een hogere datadichtheid dan concurrenten te kunnen realiseren.

Intel en zijn partner Micron maakten al 32-laags 3d-nand, maar gebruikten dit niet in consumenten-ssd's. De voorganger van de 545s, de 540s, maakt gebruik van tlc-geheugen van Sk Hynix. Voor de 545s zet Intel volgens Anandtech uitsluitend 256Gb-geheugen in en nog geen 512Gb-onderdelen. De controller is de Silicon Motion SM2258.

In de komende weken moeten ook 545s-ssd's met m2-formfactor verschijnen en komen er naar de huidige 512GB-versie ook varianten met capaciteit oplopend van 128GB tot 2TB. Volgens AnandTech wijzen de resultaten van eerste benchmarks erop dat de Intel 545s een geduchte concurrent is voor de Samsung 850 EVO, maar de adviesprijs van 179 dollar, omgerekend en met btw 191 euro, is wat aan de hoge kant.