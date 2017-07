Intel en Micron hebben onlangs een nieuwe generatie nand met 64 lagen aangekondigd, waarmee het nand-dies tot 512Gbit kan maken. De eerste ssd's met het 64-laagsgeheugen zijn Intels 545-serie ssd's, met in eerste instantie 512GB aan opslagcapaciteit, vooralsnog samengesteld uit 256Gbit-nandchips, Nand met de 512Gbit-capaciteit wordt nog niet in grote aantallen geproduceerd en komt pas in de loop van 2018 beschikbaar.

Toshiba heeft op zijn beurt zijn vierde generatie bics-nand ontwikkeld, dat eveneens 64 lagen heeft, maar als eerste gebruikmaakt van qlc-geheugen in plaats van mlc- of tlc-geheugen. Daarmee kan eveneens 768Gbit per die gerealiseerd worden. Ook een partner van Toshiba, Western Digital, gaat ssd's produceren met dit bics4-geheugen.

Tijd om weer eens te kijken wat ook alweer de verschillen waren tussen de nandtypes die IMFT enerzijds en Toshiba anderzijds produceren. En hoe zit het met de grootste flashproducent, Samsung? Ook dat bedrijf is immers net begonnen met de productie van 64-laagsnand, in capaciteiten van 256Gbit per die. De eerste producten moeten externe ssd's uit de T5-serie worden, die van 256Gbit-chips gebruikmaken. Samsungs v-nandtechniek moet verder schalen met meer lagen en hogere capaciteiten, en zo 1Tbit per die bereiken. Maar we beginnen met een terugblik op de flashmarkt en de reden waarom al die fabrikanten eigenlijk geheugen met zoveel lagen, dat enorm lastig te maken is, zijn gaan produceren.