Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 15:39, 30 reacties

Samsung zou volgende week een nieuwe lijn externe ssd's willen aankondigen. De ssd's zouden verschijnen in de T5-lijn en opgebouwd zijn rond V-Nand-flashopslag met 64 lagen. Samsung brengt de T5 in het zwart, zilver en blauw uit.

Dat meldt een bron aan Korea Herald. De T5 volgt de T3-lijn van externe ssd's op. Die waren gebaseerd op 48-laags-V-Nand van Samsung. Korea Herald speculeert dat er in de T5-reeks modellen met meer opslagcapaciteit verschijnen, vanwege de overstap op 64-laags-nandgeheugen.

Samsung kondigde zijn vierde generatie V-Nand met 64 lagen vorig jaar augustus aan. De maximale opslagcapaciteit van de T3-lijn van externe ssd's was 2TB, die van de T5-lijn zou in theorie op 4TB kunnen uitkomen. Samsung bevestigt tegen de Koreaanse krant aan een opvolger van de T3 te werken, maar het bedrijf stelt dat nog geen introductiedatum is vastgesteld.