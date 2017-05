Door Joris Jansen, dinsdag 23 mei 2017 16:56, 50 reacties • Feedback

De ACM heeft besloten zich neer te leggen bij de uitspraak van 20 april door de rechter, waarin is bepaald dat de Datavrije Muziek-dienst van T-Mobile buiten de databundel mag blijven vallen, omdat de prevalerende Europese regels zero-rating van diensten niet categorisch uitsluiten.

Volgens woordvoerder Pauline Gras van de ACM heeft de toezichthouder de zaak aangespannen om duidelijkheid te krijgen over de vraag of de regels in de Nederlandse Telecomwet kunnen bestaan naast de Europese verordening die ook over netneutraliteit gaat. De rechter heeft deze duidelijkheid in de uitspraak van 20 april gegeven en daarom legt de ACM zich bij die uitspraak neer.

Volgens de rechter is de Telecomwet op het punt van zero-rating in strijd met de Europese Verordening Netneutraliteit. Omdat EU-verordeningen rechtstreeks doorwerken in de nationale rechtsordes, is er geen omzetting in nationale wetgeving nodig. Europese verordeningen gaan boven de nationale wetten als er sprake is van strijdigheid. Volgens de rechter is de Nederlandse bepaling over zero-rating strenger dan de regeling in de Europese netneutraliteitsverordening, waardoor de ACM de Nederlandse wet op dit punt niet meer mag handhaven.

De ACM zegt wel dat de rechter zich in het vonnis niet expliciet heeft uitgesproken over de vraag of de Datavrije Muziek-dienst van T-Mobile wel of niet is toegestaan onder de Europese Verordening Netneutraliteit. Op basis daarvan is de ACM vorige week begonnen met een onderzoek hiernaar. Het is nog onduidelijk wanneer dit onderzoek is afgerond. Wellicht volgt op basis van de uitkomsten van het onderzoek opnieuw een bestuursrechtelijk besluit waarin T-Mobile wordt verplicht een boete te betalen als het niet stopt met de dienst, zoals eind 2016 gebeurde. T-Mobile kan voorlopig gewoon doorgaan met het aanbieden van de muziekdienst die buiten de databundel valt.

T-Mobile introduceerde zijn Datavrije Muziek-dienst in oktober 2016. Het bedrijf claimt diensten voor streaming muziek toe te voegen op verzoek van aanbieders en klanten. T-Mobile haalt de data die gebruikers van Datavrije Muziek mobiel verbruiken, niet van hun bundel af. Deze vorm van zero-rating was volgens de ACM in strijd met de Nederlandse wet. De toezichthouder vindt dat zero-rating schadelijk kan zijn voor de concurrentie bij diensten die op internet worden aangeboden, vooral voor diensten die veel data verbruiken, zoals Spotify en YouTube. De dienst voor oneindige muziek lijkt volgens de ACM sympathiek, maar zou de internetter beïnvloeden in zijn keuzes. Bovendien zouden andere diensten daardoor juist duurder kunnen worden.