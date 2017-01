Door Mark Hendrikman, maandag 9 januari 2017 20:26, 281 reacties • Feedback

Submitter: Pilovali

T-Mobile komt met nieuwe mobiele abonnementen die onbeperkte data via 4g bieden voor een vast bedrag vanaf 35 euro per maand. De abonnementen bieden bovendien onbeperkt gratis bellen en sms'en in zowel Nederland als de EU.

De twee abonnementen die onbeperkt data bieden, heten Go Unlimited EU en Go Unlimited EU + USA. Beide bieden naast het bovengenoemde ook zestig dagen onbeperkt internet in de EU. Een dag actief op mobiel internet in een EU-land buiten Nederland betekent dat een van de zestig dagen opgebruikt is. Nadat alle dagen op zijn, gaat het pakket over op 10GB per maand in de EU.

Het EU + USA-abonnement is hetzelfde, alleen dan geldt wat voor de EU opgaat ook voor de Verenigde Staten. Dat abonnement kost zestig euro per maand. Alle prijzen die T-Mobile noemt, zijn op basis van tweejarige abonnementen. Het is onduidelijk of de abonnementen ook voor een enkel jaar afgesloten kunnen worden en hoeveel dit zou kosten.

Om onbeheerd, automatisch gebruik van de onbeperkte datastroom tegen te gaan, moeten gebruikers nadat ze 5GB op een dag verstookt hebben voor iedere extra GB een gratis aanvuller aanvragen. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld het gebruik van de verbinding om torrents te downloaden.

Naast de Unlimited-pakketten kondigt T-Mobile ook nieuwe abonnementen aan met beperkte data. Dat zijn Go Basic, Go Next en Go Up. Deze bieden bundels van respectievelijk 1GB, 5GB en 10GB en kosten 19, 24 en 28 euro per maand. Deze bevatten ook onbeperkt bellen en sms'en in Nederland en 120 minuten bellen in de EU. Go Up bevat ook het controversiële 'Datavrije Muziek'-pakket.

T-mobile heeft de nieuwe abonnementen op maandag onthuld. Vanaf 16 januari zijn de abonnementen af te sluiten. Ook zakelijke klanten kunnen deze pakketten nemen. Het is niet het eerste abonnement met onbeperkte data dat de telco biedt. Sinds oktober kunnen klanten namelijk de Oneindig Online-bundel nemen voor hun Stel Samen & Stel Bij-abonnement. Die kost echter 70 euro per maand.

Update, dinsdag, 16:46: in het artikel stond vermeld dat Datavrije Muziek bij zowel Go Basic, Go Next en Go Up zit. Dit geldt echter alleen voor Go Up. De auteur van dit artikel verontschuldigt zich voor de vergissing.