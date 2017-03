Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 18:08, 11 reacties • Feedback

Provider T-Mobile mag zijn mobiele abonnement voor 'onbeperkt alles' Unlimited NL&EU blijven noemen, ondanks dat er diverse beperkingen gelden in het buitenland. Hetzelfde geldt voor het abonnement waar 'onbeperkt alles' in de Verenigde Staten bij inzit.

Tweaker freeewillie diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie, omdat T-Mobile de abonnementen op zijn site aanduidt als 'Unlimited NL&EU' en 'Unlimited NL,EU&USA'. Volgens freeewillie is dat onjuist, omdat in het buitenland het onbeperkte deel slechts zestig dagen per jaar geldig is. Daarna geldt op data een limiet van 10GB per maand.

De Reclame Code Commissie ging daar echter niet in mee, blijkt uit de uitspraak die nog niet openbaar online staat en die freeewillie opstuurde aan Tweakers. De Commissie oordeelt dat T-Mobile op voldoende manieren voor het afsluiten van het abonnement duidelijk maakt dat er beperkingen zijn, onder meer in een videocommercial en op de site met een sterretje die leidt naar een uitleg over de beperkingen. "Voor zover men op basis van de enkele inhoud van de post al zou menen dat in Nederland en in elk land buiten Nederland precies dezelfde voorwaarden gelden voor het onderhavige product, wordt na aanklikken van de in de post opgenomen link voldoende duidelijk dat dit niet het geval is", aldus de Reclame Code Commissie.

Er is een mogelijkheid om in beroep te gaan bij het College van Beroep en freeewillie zegt dat momenteel te overwegen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Personen betalen daar dertig euro voor, terwijl bedrijven vijfhonderd euro moeten betalen. T-Mobile biedt het abonnement sinds januari aan. Met het abonnement hebben klanten binnen Nederland onbeperkt bellen, sms'en en mobiel internetten voor 35 euro per maand.