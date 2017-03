Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 18:27, 14 reacties • Feedback

Submitter: emiel74

De Zeeuwse provider Delta verhoogt de prijzen van al zijn abonnementen. Het goedkoopste internetabonnement gaat van 36 naar 38 euro, terwijl het duurste abonnement van 72,25 naar 75,50 euro gaat, zo blijkt uit info die de provider online heeft gezet.

Naast de prijsverhoging van de abonnementen gaat het tarief voor bellen per minuut omhoog van 0,09 euro naar 0,12 euro. Onderling bellen voor klanten blijft kosteloos, iets dat andere providers jaren geleden al afschaften.

De grootste prijsverhoging zit in het pakket 'Alles-in-1 Premium' dat vier euro per maand duurder wordt. De prijsverhogingen gaan 1 mei in en tot die tijd gelden de oude prijzen. Voor nieuwe klanten heeft Delta de actie dat alle pakketten de eerste zes maanden 19,95 euro per maand kosten.

Delta heeft sinds december een nieuwe eigenaar, een Zweeds investeringsfonds. Dergelijke fondsen staan erom bekend dat ze een hoog rendement uit hun bedrijven willen halen. De provider ontkent tegenover de regionale krant PZC dat de prijsverhoging daarmee te maken heeft. "Delta heeft twee jaar lang de tarieven voor multimedia niet verhoogd. Dat is nu wel nodig. Klanten vragen om sneller en stabiel internet", aldus woordvoerder Tim Brouwer. "We zien bijvoorbeeld dat steeds meer mensen naar Netflix kijken. Als provider moet je dat faciliteren. We moeten daarom blijven investeren in snel internet, onder meer in onze digitale snelweg van Amsterdam naar Zeeland. Ook gaan we wijkcentrales op een hoger niveau brengen.''