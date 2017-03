Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 18:38, 5 reacties • Feedback

Het Belgische onderzoeksinstituut IMEC start een project voor de ontwikkeling van projectie van holografische beelden met hoge kwaliteit en snelheid. Een gerenommeerde wetenschapper van het instituut heeft 2,5 miljoen euro toegezegd gekregen om het project te realiseren.

Projectoren voor hologrammen zijn er al een tijd maar bij het gros daarvan gaat het niet om echte hologrammen, laat staan dat ze op hoge videosnelheid complexe, elektronisch gegenereerde beelden holografisch weer kunnen geven. IMEC denkt de basistechnologie en expertise in huis te hebben om de basis te leggen daadwerkelijke video-holografie.

De basis vormt chiptechnologie, waar IMEC in gespecialiseerd is en waarbij het samenwerkt met de grote chipbedrijven en universiteiten. "We kunnen op een chip de nodige lichtkanalen aanbrengen, er laserlicht doorheen sturen, en ze elektrisch in verbinding brengen met doorzichtige halfgeleidende materialen", zegt Jan Genoe, lid van de technische leiding bij IMECs afdeling voor elektronica op grote oppervlakken.