Hoe ziet technologie er in de toekomst uit? De meeste techfabrikanten weten wel hoe de rest van hun jaar, en meestal ook nog wel het komende jaar, eruit ziet. Maar hoe kijk je verder vooruit? Want om daadwerkelijk aan de toekomst te bouwen, moet je verder dan vijf jaar vooruit kijken. En dat is juist waar bijna elke voorspelling de mist in gaat: hoe verder je vooruit kijkt, hoe groter de kans om er totaal naast te zitten. Kijk maar eens naar de retro-futuristische beelden van science fiction-films uit de vorige eeuw. Of de vliegende auto's uit Back to the Future. Als we sommige toekomstvisies uit het verleden mochten geloven, dan zou onze huidige samenleving er superfuturistisch, utopisch en vooral compleet anders dan de werkelijkheid uitzien.

Toch is dat vooruit kijken, een visie ontwikkelen, problemen en knelpunten voorzien en met die visie nu al werken om problemen van later op te lossen, cruciaal om aan de toekomst te werken. En dat is wat bij het in Leuven gevestigde onderzoeksinstituut imec gebeurt: samen met hun partners werken de onderzoekers daar aan een toekomstvisie en ontwikkelen ze daar de techniek die nodig is om die te realiseren. Niet voor niets is het instituut een belangrijke kweekvijver voor de technologie van tech-giganten als Intel en Samsung: de toekomst van de halfgeleiderindustrie wordt hier voor een groot deel uitgestippeld.

Technologie beperkt zich echter niet tot kleinere transistors: het is inmiddels volledig verweven met onze samenleving, en de rol die het daarin speelt wordt alleen maar groter. Zo is technologie cruciaal om een steeds verder vergrijzende bevolking gezond te houden. Voedsel en goederen zouden zonder geavanceerde technologie nooit op goedkoop en massaal genoeg geproduceerd kunnen worden om de steeds groeiende bevolking in stand te houden.

Elk jaar presenteert imec op zijn Imec Technology Forum, kortweg ITF, de laatste stand van onderzoek op verschillende gebieden van technologie. En net als eerdere jaren waren wij ook dit jaar weer aanwezig om meer te leren over de toekomstvisie van imec en zijn partners. Allereerst duiken we in de transistors, die steeds kleiner moeten worden, maar waar dat steeds moeilijker te realiseren is. Daarna kijken we naar de rol die technologie in onze gezondheid kan spelen: we kunnen wel honderd jaar oud worden, maar hoe blijven we gezond en is voorkomen dan beter dan genezen? Verder kijken we hoe imec denkt al die rekenkracht en datacentra van energie te voorzien: groene stroom en accu's moeten de toekomst van prik voorzien.