Imec ontwikkelt '3d-nanokippengaas' voor efficiëntere accu's

Imec weet op relatief eenvoudige wijze een nanostructuur te produceren die de potentie heeft om op grote schaal voor onder andere accu's, brandstofcellen en katalysators gebruikt te worden. Het gaat om een soort driedimensionaal kippengaas.

Het materiaal bestaat uit minuscule nanodraadjes in een regelmatige driedimensionale roosterstructuur. Imec gebruikt een mal in combinatie met elektrochemische processen om de structuur te maken. De zo ontstane nanomesh kan van verschillende materialen gemaakt worden, mits die compatibel zijn met elektrochemische depositie. "Op die manier ontstaat een materiaal dat een hoge porositeit combineert met een uitzonderlijk grote oppervlakte-per-volume-eenheid", stelt het Belgische onderzoeksinstituut.

De afmetingen van de gaasstructuur zijn af te stemmen op de toepassing. Dergelijk poreus materiaal met een groot oppervlak heeft potentie voor duurzame toepassingen. Imec: "Een heel aantal industriële processen bouwen op chemische reacties die aan een oppervlak plaatsvinden. Hoe meer oppervlak ter beschikking, hoe meer reacties gelijktijdig kunnen plaatsvinden en hoe sneller of efficiënter het resultaat.

Het instituut geeft als voorbeelden de elektroden van batterijen en accu's voor het omzetten van lithium in lithium-ionen, chemische katalysatoren en de productie van waterstof met brandstofcellen. Volgens imec is een ander voordeel dat de productiemethode tot een flexibele folie leidt en niet tot broos of rigide materiaal, zoals metaalschuimen en aerogels. Imec roept bedrijven op samen te werken aan het doorontwikkelen van het materiaal.