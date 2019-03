Microsoft integreert spiegelen scherm Android-smartphone in Windows 10

Microsoft maakt het deze week voor Insider-gebruikers van Windows 10 mogelijk om het scherm van hun Android-toestel via het Your Phone-programma te spiegelen op hun pc. De test werkt met enkele Samsung-smartphones.

Microsoft noemt de nieuwe functie van zijn Your Phone-app voor Android phone screen. Naast het projecteren van het Android-scherm toont de app een lijst van Android-apps die de gebruiker kan aanklikken om deze te openen, schrijft The Verge. Microsoft demonstreerde eerder het op deze manier houden van een Snapchat-conversatie in de pc-app vanaf mobiel.

Volgens Microsoft gaat het om een vroege preview en naast de app en de laatste Windows 10-testbuild voor Insiders is een pc met ondersteuning voor bluetooth low energy peripheral-modus vereist. Volgens Microsoft is de Surface Go het eerste systeem in de Surface-lijn met ondersteuning voor het spiegelen van een Android-scherm.

Daarnaast werkt de functionaliteit voorlopig alleen in combinatie met de Galaxy S8. S8+. S9 en S9+ van Samsung. De Your Phone-app biedt al de mogelijkheid foto's en sms-berichten op een Android-toestel op de pc te zien en te openen.

Afbeeldingen afkomstig van Noel Coloma Acosta en The Verge.