Microsoft zet Snapchat Lens-filters in Teams voor gebruik in videomeetings

Microsoft heeft Snapchat Lens-filters geïntegreerd in Teams voor het gebruik in videomeetings. De filters zitten in de klassieke app en dus niet in de nieuwe previewversie die enkele weken geleden uitkwam.

Het gaat in totaal om meer dan twintig Snapchat-filters, zegt Microsoft. Ze zitten onder 'video-effecten' en dan het 'meer'-menu, zo blijkt uit de beschrijving. Vervolgens past Teams het filter toe op de video van de gebruiker.

De software gebruikt Camera Kit van Snap om de Lenses te integreren. Voorheen was het nodig om hiervoor de app Snap Camera te installeren, maar met de integratie is dat nu niet meer nodig. Volgens Microsoft kunnen gebruikers zich beter uiten dankzij het toevoegen van de filters. Het gebruik ervan is niet nodig, zo benadrukt de softwaremaker. Admins kunnen de functie uitschakelen.

Daarnaast is het nodig om de klassieke versie van Teams te gebruiken en niet de nieuwe previewversie. Daarin zitten Snapchat Lens-filters momenteel niet. Of en wanneer dat zal komen, is op dit moment onbekend. Het is ook onbekend welke samenwerking Microsoft en Snapchat hebben en of een van beide partijen de ander betaalt voor deze integratie.