Donkere modus Snapchat wordt op Android mogelijk betaalde functie

Snap werkt naar verluidt aan een donkere modus voor zijn app Snapchat. In elk geval op Android wordt de optie om de app donker te maken mogelijk onderdeel van het betaalde Snapchat+-abonnement, zo claimt een ontwikkelaar op basis van code in de app.

Donkere modus van Snapchat. Bron: Alessando Paluzzi

Betalende gebruikers krijgen de optie om het systeem te volgen in lichte en donkere modus of om de app altijd in donkere modus te laten zien, zegt ontwikkelaar Alessandro Paluzzi op basis van code in de Snapchat-app. Snap heeft de informatie niet bevestigd.

Paluzzi publiceerde meer dan twee jaar geleden voor het eerst over de aankomende donkere modus voor de app. Die is er nog steeds niet, maar Snap werkt er volgens Paluzzi nog steeds aan. Het is onbekend of en wanneer de donkere modus zal komen. Het zou kunnen gaan om een functie die onderdeel van het abonnement blijft, maar Snap kan er ook voor kiezen om de functie te testen onder betalende gebruikers. Dat gebeurt met sommige functies.

De ontwikkelaar bestudeert de broncode van nieuwe versies van apps van sociale media op zoek naar nieuwe functies. Zo ontdekte hij enkele maanden geleden dat Instagram een betaalde verificatieoptie kreeg. Meta kondigde dat enkele weken later aan.

Update, maandag: Snap test ook wel eens functies onder betalende gebruikers om die later ook aan gratis gebruikers beschikbaar te stellen. Die optie is aan het artikel toegevoegd. Dank CH4OS!