'Leeftijdsgrens voor sociale media in Nederland moet naar 15 jaar'

Er moet in Nederland een leeftijdsgrens komen van 15 jaar voor het aanmaken van accounts op sociale media. Daarvoor pleit regeringspartij ChristenUnie. Bovendien moet de overheid gaan handhaven op die regel, iets wat met de huidige regels nauwelijks gebeurt.

ChristenUnie vraagt aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering of het mogelijk is om een harde leeftijdsgrens in de wet op te nemen en die daarna ook te handhaven, zo blijkt uit Kamervragen van Kamerlid Nico Drost. De termijn voor het beantwoorden van dergelijke vragen is drie weken.

Drost vraagt erom omdat sociale media volgens hem een negatieve invloed hebben op jongeren. "Omdat jongeren over het algemeen beïnvloedbaarder zijn, waarbij er dus via sociale media een verhoogd risico bestaat voor pornografie, cyberpesten, onrealistische schoonheidsnormen en telefoonverslaving voor jongeren."

Veel minderjarigen brengen uren per dag door binnen apps als TikTok, Instagram en Snapchat. Dat is volgens sommige wetenschappers de oorzaak voor de sterke stijging van psychologische problemen onder tieners wereldwijd in de afgelopen tien jaar. Het onderwerp kwam afgelopen week ook kort terug in de Tweakers Podcast.