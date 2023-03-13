'Leeftijdsgrens voor sociale media in Nederland moet naar 15 jaar'

Er moet in Nederland een leeftijdsgrens komen van 15 jaar voor het aanmaken van accounts op sociale media. Daarvoor pleit regeringspartij ChristenUnie. Bovendien moet de overheid gaan handhaven op die regel, iets wat met de huidige regels nauwelijks gebeurt.

ChristenUnie vraagt aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering of het mogelijk is om een harde leeftijdsgrens in de wet op te nemen en die daarna ook te handhaven, zo blijkt uit Kamervragen van Kamerlid Nico Drost. De termijn voor het beantwoorden van dergelijke vragen is drie weken.

Drost vraagt erom omdat sociale media volgens hem een negatieve invloed hebben op jongeren. "Omdat jongeren over het algemeen beïnvloedbaarder zijn, waarbij er dus via sociale media een verhoogd risico bestaat voor pornografie, cyberpesten, onrealistische schoonheidsnormen en telefoonverslaving voor jongeren."

Veel minderjarigen brengen uren per dag door binnen apps als TikTok, Instagram en Snapchat. Dat is volgens sommige wetenschappers de oorzaak voor de sterke stijging van psychologische problemen onder tieners wereldwijd in de afgelopen tien jaar. Het onderwerp kwam afgelopen week ook kort terug in de Tweakers Podcast.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 17:13
215 • submitter: Anonymoussaurus

13-03-2023 • 17:13

215

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (215)

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Remzi1993 14 maart 2023 15:31
Ik heb toevallig voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vorige jaar een literatuuronderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van sociale media voor Nederlandse jongeren. Ik heb dit in begrijpelijke taal gedaan. Mijn bronnen staan bij het onderzoek op de laatste pagina's onder literatuurlijst. Ik heb veel bronnen van de Universiteit Utrecht gebruikt (UU), van het UU heb ik ook veel bronnen van het Digital Youth (DiYo) project gebruikt.

Het Digital Youth (DiYo) project van de UU richt zich op vragen die te maken hebben met het problematische gebruik van sociale media en games.

Uit het onderzoeksverslag kwam de volgende dingen naar voren:

Hieronder de samenvatting (abstract)
De hypothese dat dwangmatig gebruik van sociale media tot negatieve consequenties kan leiden bij jongeren (11 tot 18 jaar), wordt in dit literatuuronderzoek bevestigd. Men kan stellen dat dwangmatig sociale mediagebruik jongeren negatief beïnvloedt, dat het tot slechtere schoolprestaties en concentratieproblemen leidt en dat het bestaande klachten zelfs versterken, zoals depressie, impulsiviteit en hyperactiviteit (ADHD).

Eerdere onderzoeken hebben geen verband aangetoond tussen sociale media en de negatieve gevolgen daarvan bij jongeren. Dat kan verklaard worden doordat in die tijd sociale media nog in de kinderschoenen stond, nog niet zoveel werd gebruikt, alles razendsnel veranderde, en wetenschappers nog niet wisten hoe ze dit het beste konden onderzoeken. Dat is echter aanzienlijk veranderd naarmate de sociale media een belangrijkere rol gingen spelen in de maatschappij. De laatste onderzoeken hebben dan ook uitgewezen dat er wel degelijk allerlei negatieve gevolgen zijn voor jongeren.

Er zijn veel verontrustende cijfers dat sociale media-verslaving de laatste jaren enorm is toegenomen. Vanaf 2013 tot 2022 is er een stijgende lijn te zien in het aantal jongeren dat eraan lijdt. Gezien de cijfers lijkt het dat de lockdowns in verband met de coronapandemie hebben bijgedragen aan het bijna verdubbelen van de cijfers. In die periode is de sociale media-verslaving dus explosief toegenomen.
Zie literatuuronderzoek:Zie Google Scholar profiel voor bewijs: https://scholar.google.com/citations?user=14W7_vQAAAAJ

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 21:53]

flyonthewall 13 maart 2023 17:24
Waarom altijd maar verbieden als oplossing ? Misschien moeten ouders wat meer aan opvoeding gaan doen als dit een probleem is. En hoe denkt men dit verbod te kunnen handhaven ?
Freakiebeakie @flyonthewall13 maart 2023 17:28
Je kan als ouder denk ik niet altijd en overal je kinderen checken, ook kinderen hebben privacy nodig en de geheimpjes die we zelf vroeger ook allemaal hadden. Ik kan je nu al zeggen dat hulp van de regering op dit vlak volgens mij echt wel nodig is. Een standup comedian maakte een keer de opmerking van waarom moeten wij wel een rijbewijs halen om te mogen autorijden maar mag iedereen zomaar kinderen maken.
Wees eerlijk kinderen opvoeden is niet makkelijk en niet iedereen is er geschikt voor.
System @Freakiebeakie13 maart 2023 18:09
Ten opzichte van een ouder hoort een minderjarig kind geen recht op privacy te hebben.
Ik gun mijn kinderen privacy. Maar als puntje bij paaltje komt hebben ze er geen vast recht op.
Ramoncito @System13 maart 2023 18:57
Ik vraag me dan toch echt af hoe jouw ouders daar over dachten, of je zo opgevoed bent, en of je je dan ook altijd aan hun strikte regels hebt gehouden. Je ouders liepen gewoon zonder te kloppen je kamer binnen? Doorzochten je kasten? Lazen je dagboek?
Verwijderd @Ramoncito13 maart 2023 19:15
Ik vraag me dan toch echt af hoe jouw ouders daar over dachten, of je zo opgevoed bent, en of je je dan ook altijd aan hun strikte regels hebt gehouden. Je ouders liepen gewoon zonder te kloppen je kamer binnen? Doorzochten je kasten? Lazen je dagboek?
Lees nou rustig zijn bericht nog eens... Hij maakt een onderscheid tussen gunnen en er recht op hebben. Recht is iets wettelijks. De voorbeelden die jij aanhaalt vallen onder gunnen, geen enkel kind heeft recht op privacy, tenminste niet op het niveau dat je aanhaalt. Kasten doorzoeken, dagboek lezen etc.

Een goede ouder geeft zijn kind een mate van vrijheid en privacy hoort daar bij maar dan gebeurt op basis van vertrouwen en bij een jong kind moet dat vertrouwen nog gecreëerd worden omdat het zich nog moet bewijzen dat het zelfstandig verstandige keuzes kan maken. Een goede ouder controleert het kind ook of het niet liegt of dingen verbergt waardoor de ouder het vertrouwen krijgt dat je kind op de juiste manier handelt als het er op aankomt. Je bent niet je kinds beste vriend, je bent aan het opvoeden, normen en waarden bijbrengen. Daarvoor kan je niet enkel en alleen op het woord van een kind afgaan want die kunnen ook liegen, verdraaien en/of verbergen. Dus ja, af en toe eens het dagboek van je kind doorbladeren om te zien of je kind normale leeftijdsgebonden dingen opschrijft in plaats van iets ongepasts is echt zo gek nog niet. Helemaal als ze nog erg jong en onervaren zijn.

Voorbeeldje uit mijn eigen familie. Een kennis die bij een familielid al jaren over de vloer kwam bleek zich nogal bijzonder te gedragen naar een nichtje van mij. Nichtje is een enorme introvert, deelt nooit iets, maar schrijft (gelukkig) wel in een dagboek alles van haar af. Moeders heeft door daar een keer in te bladeren wel ontdekt dat de kennis in kwestie met seksuele onderwerpen aanzetten om haar te "verleiden" tot handelen. De beste man komt inmiddels niet meer over de vloer kan ik je vertellen. Dit zou mijn nichtje nooit uit haarzelf ter sprake brengen uit een soort schaamtegevoel/onzekerheid.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:53]

Vuggie @Verwijderd13 maart 2023 20:32
Kinderen hebben wel degelijk recht op privacy. Zie bijvoorbeeld artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, wat ook door Nederland is bekrachtigd.

https://www.kinderrechten.nl/professionals/verdragstekst/
Verwijderd @Vuggie13 maart 2023 21:00
Kinderen hebben wel degelijk recht op privacy. Zie bijvoorbeeld artikel 16 van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, wat ook door Nederland is bekrachtigd.

https://www.kinderrechten.nl/professionals/verdragstekst/
Ik zeg niet dat een kind in geen enkel geval recht op privacy heeft, ik zeg dat het geen recht op privacy heeft als het op zijn voorbeelden aankomt. Zijn voorbeelden hebben namelijk niets met wettelijk recht te maken. Er is geen privacy wet die zegt dan een ouder niet in de kastjes van zijn/haar kind mag kijken.

On a side note: Je link je naar een artikel waar het gaat over het kinderrechtenverdrag, echter nergens staat vermeld dat een kind recht heeft op privacy in deze context.

Hier heb je de volledige inhoud van het verdrag. Het woordje privacy komt er welgeteld 2x in voor
1) (vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.
2) No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
Het heeft niets te maken met een normale opvoeding buiten de rechtbank. Er word niet voor niets het woordje "unlawful" gebruikt. Ouders die hun kind in de gaten houden of ze geen verkeerde dingen uitvreten of overkomt, is alles behalve "unlawful interference". Dat is gezond ouderschap.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:53]

Empheria @Verwijderd13 maart 2023 21:17
Dank voor de link. Als we de tekst goed lezen dan is met name Artikel 3, Lid 1 van belang:
Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.
Dit betekent simpel gezegd dat we in deze situaties een weging kunnen maken tussen privacy en bescherming. Dat wil niet zeggen dat de meter gelijk één van beide kanten moet uitslaan, maar het zet wel de toon voor welke discussie er eigenlijk gevoerd zou moeten worden.

Waarmee behartig je de belangen van een kind nou het meest? Door privacy te bieden, of door te beschermen tegen negatieve effecten van social media? (open vraag)

Het is heel moeilijk om deze weging te maken, omdat het moeilijk meetbaar te maken is in hoeverre een keuze nou het beste de belangen (niet per se hetzelfde als het comfort) van een kind bevordert. Maar er zijn wel degelijk redenen om iets aan de negatieve effecten van social media te willen doen. In hoeverre we daarmee de autonomie, vrijheden en privacy van kinderen willen inperken is de vervolgvraag.

Zoals met veel dingen ligt het antwoord ergens in het midden. Ja, privacy is ook voor kinderen belangrijk, nee het is niet vrijblijvend en zonder grenzen (al zijn die grenzen er misschien niet om je te pesten).
MeatpuppeT @Empheria14 maart 2023 13:15
Waarmee behartig je de belangen van een kind nou het meest? Door privacy te bieden, of door te beschermen tegen negatieve effecten van social media? (open vraag)
Dit staat per moment open voor interpretatie. Dit kun je niet vooraf bepalen. Met het voorbeeld van het dagboek: Ik vind het niet vreemd, als jij merkt dat er iets aan de hand is en je kind wilt niet met je praten, dat je op onderzoek gaat na een bepaalde periode omdat je je zorgen maakt. Dit zie ik als bescherming
Wel vind ik dat je niet zomaar preventief moet gaan snuffelen in dat dagboek. Als je preventief gaat snuffelen dan schend je dus de privacy.

Daarbij wil ik wel aangeven dat ik niet vind dat je privacy verbreekt van een kind als je social media beperkt/verbiedt. Dat is in ieder geval hoe ik je vraag interpreteer.
Empheria @MeatpuppeT14 maart 2023 18:49
Ja, waardevolle toevoeging. Ben het er wel grotendeels mee eens.

Ik had de vraag misschien ook niet helemaal handig neergezet, maar ik bedoelde eigenlijk aan te geven dat ik de waarheid ook niet in pacht heb, en dat het een ingewikkeldere kwestie is dan het lijkt. Zeker in het geval van social media en de bijkomstige gevaren. Daar heb je ook heel erg te maken met dat het per moment/persoon verschilt wat de impact is van de online content.

Mijn gevoel zegt dat er iets moet gebeuren om meer bescherming tegen de negatieve effecten in te bouwen, maar ik weet niet zo goed wat. Alles onder de 15 verbieden voelt in ieder geval ook een beetje als met een kanon op een mug schieten. 8)7 Maar helemaal vrij spel zoals nu (of X jaar geleden) sta ik ook niet helemaal achter.

Wat dat betreft is het heel goed dat dit soort politieke ideeën eens de wereld in geslingerd worden omdat ze tot discussie leiden over "hoe dan wel?".
MeatpuppeT @Empheria14 maart 2023 19:14
Ben het helemaal eens met je dat het, zoals het nu is, niet meer kan! Menig mens is zich volgens mij ook niet bewust wat het allemaal met je doet.
Ook ben ik bang dat de politieke partijen niet eens weten wat je er überhaupt allemaal kunt zien/lezen.

Hoe aan te pakken is de vraag inderdaad. Daarvoor zouden ze meer tijd/geld erin moeten steken. Misschien is het opperen van die regel wel de juiste insteek. Of die nou komt of niet. Aandacht wordt er nu wel meer aan besteed
orvintax @Verwijderd13 maart 2023 21:08
Een goede ouder geeft zijn kind een mate van vrijheid en privacy hoort daar bij maar dan gebeurt op basis van vertrouwen en bij een jong kind moet dat vertrouwen nog gecreëerd worden omdat het zich nog moet bewijzen dat het zelfstandig verstandige keuzes kan maken.
Offtopic, maar hoe kun je het hebben over het creeren van vertrouwen bij een kind als je een paar zinnen later het volgende zegt.
Dus ja, af en toe eens het dagboek van je kind doorbladeren om te zien of je kind normale leeftijdsgebonden dingen opschrijft in plaats van iets ongepasts is echt zo gek nog niet. Helemaal als ze nog erg jong en onervaren zijn.
Ik weet niet, misschien ligt het aan mij, waarschijnlijk wel, maar als ik hier als kind zou achterkomen was bij mij al het vertrouwen meteen weg. Als ik niet eens in mijn eigen dagboek kan opschrijven zonder de gedachte dat ik misschien gecontroleerd zou worden, waar kan ik dat dan wel? En ik denk dat de meeste, al dan niet elk kind, daar nood aan heeft.
Verwijderd @orvintax13 maart 2023 21:21
[...]

Offtopic, maar hoe kun je het hebben over het creeren van vertrouwen bij een kind als je een paar zinnen later het volgende zegt.

[...]

Ik weet niet, misschien ligt het aan mij, waarschijnlijk wel, maar als ik hier als kind zou achterkomen was bij mij al het vertrouwen meteen weg. Als ik niet eens in mijn eigen dagboek kan opschrijven zonder de gedachte dat ik misschien gecontroleerd zou worden, waar kan ik dat dan wel? En ik denk dat de meeste, al dan niet elk kind, daar nood aan heeft.
Vertrouwen moet verdiend en gecreëerd worden. Je kan niet van een kind verwachten dat het in alle gevallen 100% transparant tegen de ouders is. Het zijn kinderen, pubers die de ene dag een hekel hebben aan hun ouders en de volgende dag liggen ze huilend in je armen omdat ze zo van je houden.

Bekijk het zo, zie mijn voorbeeld hiervoor (laatste alinea). Soms moet je kiezen uit twee kwaden en kies je voor de minste. Als je niets bijzonders vindt in het dagboek kan je gerust zijn en je kind steeds wat meer vertrouwen geven en belonen voor de zelfstandigheid en het goede gedrag. Vind je wel wat bijzonders, zoals mijn voorbeeld het bericht hierboven, dan ben je maar al te blij dat je voor toch even een blik geworpen hebt want het heeft veel erger bespaard. Je doet dit zodat je uiteindelijk niet meer in het dagboekje hoeft te spieken omdat je geleerd heeft dat je kind verstandige keuzes maakt en je hebt er vertrouwen in dat ze wel naar je toekomen als er iets is. Dat vertrouwen moet wel groeien en helaas is daar eerst ook een kleine mate van controle voor nodig zodat je weet dat wat je kind zegt en doet overeenkomen.

In een ideale wereld groeien je kinderen op met het vertrouwen in de ouders dat ze alles eerlijk durven delen, maar helaas is dat niet altijd de realiteit. Dus dan kijk je naar wat doet het minst kwaad. Ik kan je vertellen dat een pedo je kind laten aanranden terwijl je er geen idee van hebt voor een paar jaar of even een keer in het dagboekje kijken en er tijdig bij zijn.. Welke keuze zou jij achteraf het blijst mee zijn?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:53]

Waarnemer @Verwijderd14 maart 2023 08:02
Je begint dus met wantrouwen en pas als ze doen zo als jij dat wenst krijgen ze misschien een beetje vertrouwen van je.. nou je, je doet alsof, want je gaat vast nog een keer "controleren" naar mate ze ouder worden en andere "leeftijdsgebonden" gedachten hebben....

Op jouw manier krijg je kinderen die alleen zeggen en schrijven wat je wilt horen... jij wilt je kinderen vertrouwen op jouw voorwaarden en wil dat voor elkaar krijgen door zelf niet te vertrouwen te zijn. En dat weten ze heel goed.

Je creëert vertrouwen met je kinderen (alle leeftijden) door met werkelijk belangstelling met ze te praten over wat ze bezig houdt. Met belangstelling en slechts oordelend, niet veroordelend. Een kind dat introvert is, is niet perse een kind dat niet wil praten. Een kind dat niet wil praten, vertrouwt de omgeving niet. Misschien moet je je afvragen waarom een kind een dagboek schrijft. Dat is vaak omdat ze hun verhaal niet kwijt kunnen aan de mensen om hen heen. Verwar een dagboek niet met een logboek.
Verwijderd @Waarnemer15 maart 2023 19:54
Je begint dus met wantrouwen en pas als ze doen zo als jij dat wenst krijgen ze misschien een beetje vertrouwen van je.. nou je, je doet alsof, want je gaat vast nog een keer "controleren" naar mate ze ouder worden en andere "leeftijdsgebonden" gedachten hebben....
Een gebrek aan vertrouwen is niet hetzelfde als wantrouwen. Bij wantrouwen is er al een vermoedden ontstaan dat je kind onbetrouwbaar is. Dat is niet wat ik bedoel. Bij een gebrek aan vertrouwen is er geen reden tot wantrouwen maar er is ook nog geen vertrouwen gegroeid. Het mag dan wel je kind zijn maar elk ouder weet dat je kind ook liegt, dingen verzwijgt etc. Het is maar 1 keer de eerste keer kind en daarna puber. Dat is voor het kind ook nieuw. Ze weten vaak ook gewoon nog niet hoe ze met bepaalde scenario's/onderwerpen/gebeurtenissen om moeten gaan. Daarom zeg ik ook, maar daar zal je vast overheen gelezen hebben, in een perfecte wereld komt je kind met alles naar je toe. Dat is alleen vaak niet de realiteit. Om zeker van te zijn of je kind wel of niet naar je toe komt, kan je er voor kiezen om dit middels een dagboek te verifiëren/controleren. Het is niet de ideale oplossing om dan maar in een dagboek te bladeren, maar het helpt je wel enorm om te weten dat hetgeen waar je kind over schrijft matcht met hetgeen je kind mondeling met je deelt. Komt het overeen dan is dat alleen maar goed signaal dat je je kind meer zelfstandigheid kan geven. Als je erachter komt dat je kind iets overkomen of gedaan heeft is maar dat niet met jou deelt, dan weet je dus dat er werk aan de winkel is om te zorgen dat je kind jou wel in vertrouwen durft te nemen. Je gaat natuurlijk niet zeggen "hey wat ik gister in je dagboek las, daar moeten we het over hebben", nee je doet dat iets tactvoller en je probeert ze zonder te vertellen dat je het al weet, te coachen om wel te delen met je wat er aan de hand is. Dat doe je oordeelloos, gevolgloos, met liefde. Daardoor voelt je kind zich gehoord en weet dat het de volgende keer wel naar je toe kan komen en met een beetje mazzel doen ze dit ook.
Op jouw manier krijg je kinderen die alleen zeggen en schrijven wat je wilt horen... jij wilt je kinderen vertrouwen op jouw voorwaarden en wil dat voor elkaar krijgen door zelf niet te vertrouwen te zijn. En dat weten ze heel goed.
Knap staaltje overdrijven kan je wel ;) ik heb 3 zeer contente kinderen, twee zijn al volwassen, maar geen van hen heeft wantrouwen naar mij of moeders kan ik je vertellen.
Je creëert vertrouwen met je kinderen (alle leeftijden) door met werkelijk belangstelling met ze te praten over wat ze bezig houdt. Met belangstelling en slechts oordelend, niet veroordelend. Een kind dat introvert is, is niet perse een kind dat niet wil praten. Een kind dat niet wil praten, vertrouwt de omgeving niet. Misschien moet je je afvragen waarom een kind een dagboek schrijft. Dat is vaak omdat ze hun verhaal niet kwijt kunnen aan de mensen om hen heen. Verwar een dagboek niet met een logboek.
Je creëert belangstelling door met je kind te praten... Natuurlijk doe je dat, maar de wereld is geen film waarin ouders foutloos zijn, kinderen perfect. De meeste mensen hebben geen idee hoe je een kind opvoed als ze er aan beginnen en al heb je dat wel en ben je de perfecte ouder dan is het nog geen garantie voor de uitkomst zoals jouw ideale plaatje schetst. Als ouder doe je je best maar vaker loopt het niet zoals je hoopt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:53]

Waarnemer @Verwijderd15 maart 2023 23:15
Zoek het maar even op. Het tegenovergestelde van vertrouwen: eerste dat ik tegenkom is wantrouwen of achterdocht.
Je denkt blijkbaar op voorhand te weten dat je kind liegt.
Dat je niet zegt dat je dagboeken hebt gelezen maar het "tactisch" brengt is eigenlijk gewoon achterbaks. Je bent hier het voorbeeld van een liegende en bedriegende ouder.

Eng hoor.
orvintax @Verwijderd13 maart 2023 22:16
Het doe heiligt de middelen dus. Ik snap je reactie en ik vind dit een hele lastige. Maar ik moet zeggen dat ik persoonlijk nogal bang zou zijn voor enige terugslag.
Knolselderij @Verwijderd14 maart 2023 13:00
Volgens mij snap je het concept van een dagboek niet helemaal. Een dagboek is bedoeld om niet door anderen gelezen te worden. Je kan ook gewoon met je kinderen praten om ergens achter te komen? Daarvoor hoef je hun vertrouwen toch niet te breken door in hun dagboek te lezen?

En het extreme voorbeeld wat je aanhaalt laat zien dat je denkt dat goede ouders blijkbaar hun kinderen compleet niet kunt lezen. Je kent je kinderen al heel hun leven als het goed is, dus als ze het voor elkaar krijgen om aanranding voor je verborgen te houden, heb je gefaald als ouder.
Verwijderd @Knolselderij15 maart 2023 19:39
Volgens mij snap je het concept van een dagboek niet helemaal. Een dagboek is bedoeld om niet door anderen gelezen te worden. Je kan ook gewoon met je kinderen praten om ergens achter te komen? Daarvoor hoef je hun vertrouwen toch niet te breken door in hun dagboek te lezen?
Als je reageert op iemand, doe de ander dan wel het respect om het gesprek waarop je reageert in zijn volledigheid te lezen voordat je commentaar geeft. Had je dat gedaan, dan hoefde je deze vraag niet te stellen. Lees het stukje waar ik het voorbeeld met mijn nichtje aanhaal maar eens door. Met alleen praten was ze nog veel langer slachtoffer van misbruik. Iets waar ze bijna een jaar over schreef in een dagboek heeft ze niet één enkele keer over durven praten. Dat is ook de realiteit. Jullie doen hier net alsof kinderen alles wat ze dwarszit kunnen, durven te vertellen aan de ouders in 100% van de gevallen. Ik vindt dat echt zo ongekend naïef dat ik haast niet kan geloven dat je zelf ouder bent maar dat dit eerder een gevalletje "de beste stuurlui staan aan wal" is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 21:53]

Knolselderij @Verwijderd16 maart 2023 13:00
...de kennis in kwestie met seksuele onderwerpen aanzetten om haar te "verleiden" tot handelen.
Iets waar ze bijna een jaar over schreef in een dagboek heeft ze niet één enkele keer over durven praten. Dat is ook de realiteit.
Ten eerste beetje vreemde mensen die je over de vloer hebt, misschien moet je meer letten op wat voor mensen je in contact brengt met kinderen, of misschien ben je niet zo goed in het lezen van mensen. En misschien moet je om precies diezelfde reden, het niet kunnen lezen van mensen, waaronder je eigen kinderen, in hun dagboek kijken om erachter te komen wat er met ze aan de hand is...

Dat het vertrouwen en de privacy van kinderen lijdt onder de onkunde van ouders is erg triest, dat ze het idee hebben ze alleen te kunnen "beschermen" door erop inbreuk te maken. En jammer genoeg Typecast-L is dat "ook de realiteit".

Misschien je kinderen goed leren kennen door tijd met ze door te brengen en hun manier van denken te begrijpen, en wat minder tijd doorbrengen met dubieuze kennissen, of elke andere tijdsbesteding die minder belangrijk is dan je kinderen. Wat dacht je van die aanpak?
PhilipsFan @Verwijderd13 maart 2023 23:06
Ik zou toch echt niet het dagboek van m'n kinderen zomaar gaan lezen, dat is een gigantische vertrouwensbreuk. Daarbij komt, dat je nooit kunt weten of dat wat erin staat, ook waar is. Sommige kinderen fantaseren er dingen bij, het kan heel goed een mengelmoesje worden van werkelijkheid en fantasie. Als ouder kun je dat echt niet begrijpen zonder het er met je kind over te hebben.

Jouw voorbeeld is natuurlijk een extreem geval. Daar was er al iets aan de hand en hadden de ouders een reden om even door te graven. In zo'n uitzonderingsgeval zou je kunnen besluiten om in het dagboek te kijken, daar ben ik niet tegen. Maar zomaar je kinds dagboek doorbladeren om te kijken of er 'normale leeftijdsgebonden dingen' in staan lijkt me uitermate ongezond. Je zou je alleen maar zorgen gaan maken als je kind een rijke fantasie heeft.
maevian @Verwijderd14 maart 2023 08:33
Ik weet niet hoe het is in Nederland, maar in België is het principieel zelf strafbaar om het dagboek van je kind te lezen.
Een dagboek schrijf je voor jezelf, niet voor je ouders. Moest ik er als kind achtergekomen zijn dat men ouders door men dagboek bladerden of in men kasten gingen zoeken, was de vertrouwensbreuk permanent gebroken. Vertrouwen moet langs twee kanten komen en als je wil dat je kind je zelf dingen komt vertellen, breek je dat best niet.
Ramoncito @Verwijderd14 maart 2023 13:53
Wat jij schrijft is nou net wat ik bedoel met goede voorlichting zowel thuis als op school. De kinderen die achterblijven op school extra aandacht geven of wijzen op de kindertelefoon. Veel ouders lijken nu hun kinderen al met 4 of 5 jaar oud zoet te willen houden met een smartphone, en ik lees doodleuk in de krant dat onzindelijke kinderen bij de kinderopvang worden afgezet. Opvoeden lijkt voor talloze mensen maar lastig, dat zowel vader als moeder een drukke baan heeft is daar mede debet aan. De ouders van jouw nichtje hebben in ieder geval in de gaten gehad dat er iets speelde, dan zet je privacy even opzij. Maar 'de weg naar de hel, is geplaveid met goede voornemens', werd ooit opgeschreven in een bijna vergeten boek. Privacy overboord, wat in dit draadje besproken wordt, is iets waar ik fel op tegen ben.
Remzi1993 @Verwijderd14 maart 2023 20:36
Eigenlijk is het in NL ook verboden, heeft met kinderrechten te maken en briefgeheim, zie: https://www.kinderrechten...-vw/artikel-16-privacy-2/

- https://www.rtlnieuws.nl/...-niet-wat-kun-je-wel-doen
System @Ramoncito13 maart 2023 19:36
Je bent bij de verkeerde vrees ik.
Ja, mijn ouders kwamen zonder kloppen de kamer binnen en ja, mijn moeder zat in mijn kasten gezien ze de kleren er in legde. ;)
Niet zo erg gezien mijn broers op dezelfde kamer sliepen.
Uiteraard hield ik me ook niet aan strikte regels en op tijd en stond liep ik dan ook tegen de lamp.
Dat hoort bij de opvoeding.

[Reactie gewijzigd door System op 22 juli 2024 21:53]

Ramoncito @System14 maart 2023 14:00
En wat jij beschrijft is nou net wat ik bedoel: Jij, net als de rest van ons, wilde je eigen ding doen en buiten de nieuwsgierige ogen van je ouders, de wereld verkennen. Op jouw manier. Dat betekent dat zowel school als ouders je de richtlijnen moeten meegeven en op de valkuilen moeten wijzen. Een enorme berg ouders tegenwoordig steken hun kop in het zand. Sommige scholen doen/deden ook niks aan voorlichting over hoe de wereld werkt. Daar wringt hem de schoen. Verbieden is makkelijk, maar verbod maakt het alleen maar spannender voor kinderen om het tóch te doen... Verbieden lijkt de ultieme bescherming voor kinderen, maar zorgt er juist voor dat ouders diverse onderwerpen dan ook gewoon vermijden.
J.E. Weinor @Ramoncito13 maart 2023 20:11
Als de ouders dagelijks met hun snuffel op sociaalmedia zitten hoe wil je de kinderen dan verbieden.
Je kunt regels opstellen maar dan moet je als ouder ook zelf het goede voorbeeld nemen.
Nu willen ze een wet en handhaving, het laatste is al niet mogelijk.in uitvoering kinderen zijn slim en weten de weg ook te vinden op internet laat staan een account aanmaken 15 of niet, en dan privacy aan gegevens om geen account te kunnen maken onder de 15 jaar nog ook een dingetje aan gegevens.
Enige is dan verboden onder de 15 jaar geen mobiel op zak en gebruik, en wil je die weg op, persoonlijk vind ik van niet, je mag wel een bepaalde vrijheid hebben de grens moeten ouders trekken en niet door de overheid laat staan vestleggen in een wet.
MeatpuppeT @J.E. Weinor14 maart 2023 13:02
Als de ouders dagelijks met hun snuffel op sociaalmedia zitten hoe wil je de kinderen dan verbieden.
Je kunt regels opstellen maar dan moet je als ouder ook zelf het goede voorbeeld nemen.
Deze vind ik een beetje scheef. Je blijft toch ook langer op dan je kinderen? Dat vinden zij toch ook niet eerlijk? Ga je dan ook op hetzelfde moment naar bed als je kinderen?

Je mag je kinderen best het een en ander verbieden wat jij zelf wel doet omdat jij als volwassene (hopelijk) emotioneel een stuk volwassener bent om met een hoop dingen om te gaan.
Ramoncito @J.E. Weinor14 maart 2023 14:01
Daar ben ik het dus grondig mee eens :)
mutsje @System13 maart 2023 21:43
De onze krijgen ook hun privacy, ik controlleer niks op hun telefoons maar wijs ze op de gevaren van het grote boze web. Nep nieuws etc. Als zij iets niet vertrouwen komen ze naar ons toe en installeren het dan pas. Verder vertelde ik vroeger ook niet alles aan mijn ouders maar had je alleen mond op mond en geen mobieltjes, het internet bestond toen pas net en de eerste pc's waren niet voor Jan met de pet te betalen. Ik laat mijn kids dus behoorlijk vrij. Prepaid was binnen 4 dagen op bij jongste, waarom. Wij waren vergeten te melden dat niet alles gratis is.. daarna is het niet weer gebeurd. Het zijn leer processen en als je dit soort zaken gaat verbieden doe dan ook het geloof onderrichten pas na iemands 15 verjaardag.
iCore @Freakiebeakie13 maart 2023 17:39
Je kan als ouder denk ik niet altijd en overal je kinderen checken, ook kinderen hebben privacy nodig en de geheimpjes die we zelf vroeger ook allemaal hadden. Ik kan je nu al zeggen dat hulp van de regering op dit vlak volgens mij echt wel nodig is.
Dus wel recht op privacy voor het kind als het om de ouders gaat? Maar niet als het over de overheid gaat? En de overheid kan echt niet de opvoed taak van ouders overnemen, ook niet voor Social Media. En op wat voor leeftijd zou je eigenlijk weten dat de ouders niet goed kunnen opvoeden? Elk kind is toch weer heel anders en sommige kinderen die problemen geven draaien later weer bij (puberen etc)
FreshMaker @iCore14 maart 2023 09:35
[...]
En de overheid kan echt niet de opvoed taak van ouders overnemen, ook niet voor Social Media
Tuurlijk wel, en in theorie elke 4 jaar een andere kijk op de zaken.
Zou de boel wel fris houden.

Al hebben wij hier in NL natuurlijk al bijna 13j dezelfde minister-president, en nog wil hij "de klus afmaken"
Bulls @Freakiebeakie13 maart 2023 18:15
Als je ziet waar je aan moet voldoen om een kind te adopteren en waar je huis aan moet voldoen als je een opvang hebt. Terwijl voor eigen kroost is dat allemaal niet nodig. Ik ben het er mee eens dat zeker niet iedereen geschikt is om kinderen te hebben. Maar vroeg of laat komen ze er wel achter, jammer dat dan het kwaad al is geschiedt
Boefmans @Freakiebeakie13 maart 2023 19:12
Deze discussie gaat uiteraard breder dan opvoeden. In stukjes gehakt mijn stellingen (die je dus niet te hard aan Alkmaar mag knopen, wat deze politicus wel doet):
- ik ben het ermee eens dat social media en online gedoe in het algemeen voor veel kinderen een negatieve uitwerking heeft. Ik ben blij dat ik, wat dat betreft, dat in mijn jeugd niet bestond.
- opvoeden is supermoeilijk. Waar ligt grens qua privacy etc., Hoeveel ruimte geef je ze, is daar een moeilijkheid van.
- in context van social media etc. Is opvoedenl lastiger geworden. (naast andere factoren) dan vroeger. (Kans om sneller grip te verliezen).
- overheid mag hierbij helpen.maar:
-verbieden of leeftijdsgrenzen zijn nonsens en helpen hier niet bij. (stimuleert ook nep accounts).
i-chat @Freakiebeakie13 maart 2023 19:30
dat laat niet onverlet dat kinderen van 15 ineens wél verstandig omgaan met internet waar ze dat op 14 jarige leeftijd nog niet deden.

en laten we eerlijk zijn, ouders zijn niet de enige schakel in de opvoeding van kinderen,

je leert op school ook over veilige seks en wat SOA's zijn.
je leert op school ook, waarom stelen verboden is of waarom discriminatie stom is.

waar ik het veel minder mee eens ben zijn je laatste paar zinnen, je kunt niet dingen zomaar verbieden omdat Henk en Ingrid nu eenmaal slechte ouders zijn, als je daar aan gaat beginnen is het eind wel een beetje zoek.

vroeger toen er nog sociale controle was zou een verwaarloosd kind er doorgaans zo tussenuit gepikt worden en door kerk of familie worden opgevoed wanneer de moeder het af liet weten. Nu wil ik verre van meteen zeggen dat we daar dan naar terug moeten, maar elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden jegens kinderen zou in mijn optiek niet misstaan. dat betekent dus ook dat we gezamenlijk nadenken hoe we kinderen digitaal weerbaar (en verantwoordelijk) kunnen maken. het 'kweken' van onkundige, goedgelovige beschermde maagdjes of zoals je wilt 'privilege-kindjes' is daarbij wel het laatste dat je moet willen.

liever zou cristenunie eens nadenken en werken aan een soort handvast hoe wij (van achter ons scherm) het beste met elkaar om zouden kunnen gaan. als 'geloofspartij moeten dit soort ethische vraagstukken toch juist enorm in hun straatje passen
TheNooz @Freakiebeakie13 maart 2023 19:18
En daarnaast zijn er ook nog eens veel te veel van ook. Het zou inderdaad beter zijn als niet iedereen meer 2+ kinderen zou maken.
nils7 @Freakiebeakie14 maart 2023 14:40
Lol en die ouders maar foto's van hun kroost op FB, Insta of whatever slingeren.
Om nog maar te zwijgen over die blog/vlog mama's die denken dat hun gezinsleven ook online moet en het dan hebben over privacy.
De kinderen hebben al geen privacy meer nog voordat ze geboren zijn.
Jim80 @flyonthewall13 maart 2023 19:34
Akkoord dat de ouders een grote rol spelen, maar wat doe je dan als alle klasgenootjes van jouw kind wél kunnen Snapchatten, Gamen, TikTokken, Instagrammen, YouTuben, ....

Je wil toch ook niet dat jouw kind overal buitengesloten wordt omdat het over niks kan meepraten?

Ik ben ook niet voor een overregulariserende overheid, maar een algemeen verbod lost zoiets wel op.
Vayra @Jim8013 maart 2023 21:06
Precies dit. En het is ook een belangrijk signaal naar ouders toe: sociale media hebben hun risico's. De overheid mag in die zin ook wel wat meer een opvoedende rol tot zich nemen. Dat doet ze ook bij, bijvoorbeeld vaccinatie, zwangerschap, etc. Helaas begint de toonzetting in debatten tegenwoordig behoorlijk op een schoolplein te lijken en 'misbruiken' politici sociale media zelf. Dat doet niet veel goeds voor het 'ouderlijk' gezag... :)

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 21:53]

Memori @flyonthewall13 maart 2023 18:47
Laten we drank, drugs, sex en geweld ook maar gewoon toestaan op alle leeftijden. Ouders die voeden wel op, toch? :+
youridv1 @Memori13 maart 2023 19:03
Dat is in principe wel min of meer hoe het gaat. In de praktijk is als minderjarige alcohol drinken of drugs gebruiken binnen in prive omgevingen niet verboden. Of naja, exact niemand kraait ernaar. Het is natuurlijk wel verboden om het op legitieme wijze te verkrijgen als minderjarige, want dat is makkelijk te handhaven.

Dus we verbieden alleen wat we makkelijk kunnen handhaven, in de praktijk. Minimum leeftijd is niet zoiets. Bij het aanmaken van je profiel vul je gewoon in dat je 123 jaar oud bent en dat is het dan
Ivolve @youridv113 maart 2023 19:36
Dan leg je dat probleem bij de social media aanbieders. Die kunnen miljoenen investeren om algoritmes te verzinnen hoe ze de apps zo verslavend mogelijk te maken. Ze doen per dag honderd duizenden AB testen om te kijken welk lettertype tot de meeste advertentie kliks leidt. Kun je mij niet vertellen dat ze geen waterdichte manier kunnen verzinnen om te verifiëren of iemand ouder dan 15 is....
youridv1 @Ivolve13 maart 2023 19:49
Ze kunnen ook miljoenen investeren in lobbyen om te voorkomen dat ze ook maar iets hoeven controleren.

De overheid is doodsbang voor tiktok, maar ook dat wordt niet geblokt

Ze zouden morgen een wet kunnen invoeren die social media verplicht die controle uit te voeren op nederlandse accounts.
Ze hadden dat 10 jaar geleden kunnen doen. Jongeren zitten al meer dan een decennium massaal op een vorm van social media. Dat is niet nieuw. Iedereen had hyves en habbo en msn. Het “probleem” had toen dezelfde schaal als nu
Vayra @youridv113 maart 2023 21:09
Nee, het had echt niet dezelfde schaal. Internet was op internet, dat was een aparte wereld. Een andere wereld en een nieuwe wereld. Daar kon je allerlei dingen die voorheen niet konden.

Nu is het internet primair een verdienmodel, in de echte wereld. Het biedt weinig nieuws meer, of itereert door op iets wat er al was. En het wil zich steeds verder integreren in die echte wereld.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 21:53]

Het.Draakje @Ivolve14 maart 2023 06:39
Uiteraard kunnen de sociale media controleren wat iemands leeftijd is. Gewoon even paspoort of id-kaart naar facebook sturen. Die dan via de webcamera kan controleren of die persoon wel een account aan mag maken. Liefst ook bij iedere aanmelden even voor de webcam zitten s.v.p.

Vooralsnog hebben we geen (wereldwijd) systeem waarbij we onze virtuele identiteit kunnen laten checken, liefst zonder privacy problemen.

Ik vraag me af wie zo'n systeem zou willen hebben, ik in ieder geval niet.
Ivolve @Het.Draakje14 maart 2023 07:42
Ik denk niet dat dat de oplossing is...
i-chat @youridv113 maart 2023 19:33
het grote voordeel van een verbod is dat je iemand daadwerkelijk op kunt pakken als zo kind uiteindelijk in het ziekenhuis beland,

zolang het goed gaat is er eigenlijk weinig aan de hand, maar na een avondje comazuipen kan de drank-verstrekker echt in de problemen raken. dit zorgt er in een hoop gevallen mogelijk toch voor dat men zelf besluit: één biertje en dus geen 26 anders zit ik straks in de bak..

en laten we eerlijk zijn niemand die die anti-alcohol-regels écht serieus neemt als het op 1 of anderhalf biertje aankomt maar dus wel als het op flessen wodka neerkomt.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 21:53]

Frame164 @flyonthewall13 maart 2023 18:33
Qua handhaven denk je precies hetzelfde als de regeringspartijen. Bij iedere wet gaan zij er van uit dat de burger gewantrouwd moet worden. Accepteer gewoon dat een wet dingen niet voorkomt maar een wet zorgt er wel voor dat als er dingen een keer fout gaan het wel aangepakt kan worden.

Stelen en moord gebeurt ook ondanks dat we daar al honderden jaren wetten voor hebben. Maar die wetten zorgen er wel voor dat als iemand wordt opgepakt het juridisch kan worden aangepakt. Als we niet in de wet zouden hebben staan dat je niet mag moorden kan je er niets mee als je een moordenaar oppakt.
Wouterie @Frame16414 maart 2023 11:23
Een interessante gedachte is natuurlijk wel of een misdaad vaker zal gebeuren als het niet strafbaar is. Dat is wel een lastige, want dan is het geen misdaad meer. Maar jouw stelling dat een wet er niet voor zorgt dat de misdaad ook daadwerkelijk minder gebeurt, vind ik wat mager onderbouwd.
Genosha @flyonthewall13 maart 2023 19:39
Algemeen idee van ouders tegenwoordig is dat de school de kinderen wel opvoed.
nijntje82 @Genosha13 maart 2023 21:31
Ben jij zelf een ouder die daarover kan oordelen? Ik heb namelijk als ouder een hele andere waarneming van de werkelijkheid, vanuit eigen ervaring
Genosha @nijntje8213 maart 2023 21:36
Ik werk in het onderwijs. Veel dingen die ik zelf vroeger kreeg aangeleerd van mijn ouders c.q. familie is in de afgelopen jaren langzaamaan verplaatst naar het onderwijs.
nijntje82 @Genosha13 maart 2023 21:44
Ik laat geen enkele opvoeding aan school over. Verder zie ik ouders om mij heen enorm hard werken hun Kids op te voeden. Jij hebt duidelijk een heel eenzijdig beeld van ouders
Khrome @nijntje8213 maart 2023 22:16
Opvoeding is niet alleen dat wat je direct aan jouw kinderen laat zien in de context van een les. Alles wat invloed kan hebben op een kind is opvoeding, ook wat ze ervaren en doen zonder dat hun ouders in de buurt zijn.

Wat ze zien, horen en doen op school draagt ook bij aan hun opvoeding. Daar zul je als ouder rekening mee moeten houden, zeker wanneer ze de tienerjaren in gaan.
nijntje82 @Khrome14 maart 2023 07:46
Ik begrijp je wat je bedoelt. Jij gaat me pas volledig begrijpen als je zelf de verantwoordelijkheid hebt voor een paar kinderen in de rol van ouder. Wat er gebeurt als je ouder wordt kan je niet snappen zonder het te worden. Dat zal elke ouder bevestigen. En als je denkt dat wij opvoeding overlaten aan school (meer dan vroeger? ) dan heb je het mis. Maar ik zou zeggen. Ga ervoor. Ga het ervaren :-).

School heeft trouwens maar 1 verantwoordelijkheid, het kind de voorgeschreven lesstof bijbrengen. Ik merk al op de basisschool dat ik als ouder wil compenseren voor school omdat het voor mijn kinderen op school niet goed aansluit. Ik moet actief daar achteraan gaan. Ik kan het ook omdraaien, ouders pakken de verantwoordelijkheid die school zou moeten nemen omdat ze daar soms falen. Of misschien sluit het aan voor 80% v.d. kinderen. Ik heb al zitten denken aan home scholing. Pak ik dan volledig mijn verantwoordelijkheid? Ha ha .. maar dit gaat veel tever voor dit topic.

[Reactie gewijzigd door nijntje82 op 22 juli 2024 21:53]

MeatpuppeT @nijntje8214 maart 2023 16:04
Iemand zoals ik die geen kinderen heeft kan wel een begrip en idee krijgen van hoe andere kinderen opgevoed worden. Ook kan je een heel goed idee krijgen als je het vergelijkt met hoe jijzelf opgevoed bent geworden. Ik denk dus niet dat je zijn ervaring en mening zomaar opzij kunt schuiven omdat hij niet aan beide kanten heeft gestaan zoals jij.

Ook ik kan zien dat ouderen steeds minder hun kinderen echt opvoeden. En om eerlijk te zijn komt dat ook steeds meer door de dynamiek dat ouders meer onkosten hebben en daardoor dat ook beiden ouders vaker werken om alle onkosten te betalen. Daarmee wil ik zeggen dat ik het niet perse zie als onkunde maar ik kan het niet uitsluiten.

Om een voorbeeld van mijzelf te nemen; Mijn vader werkte 60+ uur per week en was er vaak niet om mij op te voeden. + mijn moeder ging werken toen ik 8 jaar was. Dus de opvoeding van mijn ouders was op dat moment niet uitbundig. Maar dat was niet vanwege onkunde dat was vanwege noodzaak. (Mijn moeder moest geld verdienen om te kunnen scheiden van mijn vader 4 jaar later)

Wat ik dus tegenwoordig zie is dat vaak ook social media (ook al is dat beperkt door bijvoorbeeld de kindvriendelijke versie van Youtube te gebruiken) wordt gebruikt om een kind bezig te houden zodat papa en mama ook even tijd voor zichzelf hebben. En dat snap ik, maar dat is geen opvoeden. Dat is het probleem wegschuiven.
nijntje82 @MeatpuppeT14 maart 2023 17:29
Ik (en ken meer voorbeelden) ben dan kennelijk de uitzondering op de regel waarbij ik mijn werkuren heb gehalveerd om voor m'n kinderen te zorgen. Ze komen bij mij ook niet (of beperkt op YT bv) op social media. Hopelijk hou ik dat vol tot hun 18e. Daarna hoop ik dat wat ik hun bij heb gebracht gaat helpen in hun verdere ontwikkeling.

Maar ik snap je punt en begrijp ook wel hoe dat over kan komen. Ik blijf bij mn standpunt dat een hoop niet zichtbaar is qua opvoeding van ouders en ik vind daarom ook zeker niet dat je ze zomaar allemaal over 1 kam kan scheren. Dat was m'n punt.
melvinvth @nijntje8214 maart 2023 08:53
Jij hebt duidelijk een heel eenzijdig beeld van ouders
Wat maakt jouw beeld duidelijk minder eenzijdig dan?
nijntje82 @melvinvth14 maart 2023 09:26
Omdat ik wel voor een klas heb gestaan (werk gerelateerd) en hij geen kinderen heeft.
Khrome @flyonthewall13 maart 2023 22:21
Je kunt dit ook andersom zien: Misschien hebben ouders gefaald in hun opvoedingstaken, en voelt de overheid zich gedwongen om hier iets aan te doen.

Op een bepaald moment moet er iets gebeuren, en in de afgelopen 15 jaar lijkt het alsof de meeste ouders social media liever negeren als 'het is maar een tijdelijke rage voor kids' dan iets anders. Sterker nog, de meeste ouders zitten gewoon een groot deel van de dag zelf op facebook om fotos van hun kinderen te delen, dus het goede voorbeeld geven doen ze in ieder geval niet ;)
Wouterie @flyonthewall14 maart 2023 11:32
Is het echt een verbod? Je zou het eerder kunnen zien als een handvat voor opvoeders en handhavers (zelfs kinderen) om makkelijker een keuze te maken. Als de socials 15+ zijn dan hoef je als school/onderwijsinstelling je niet druk te maken over onderwijs en bereikbaarheid via de socials en kun je gewoon alle smartphones uit de klas weren.
Er is gewoon aangetoond dat de socials overwegend een negatieve invloed hebben op kinderen. Waarom zou je het dan niet gewoon zo veel mogelijk ontmoedigen? We weten dat alcohol een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van hersenen en dus is die leeftijdsgrens omhoog gegaan. Vind je dat dan ook maar de verantwoordelijkheid van ouders/opvoeders?
Ik denk dat het beiden is. De politiek heeft hier ook verantwoordelijkheid in en ik vind dat ze er eigenlijk veel te laat mee zijn. In Finland zit het gebruik van smartphone en internet al in het lesprogramma op de basisscholen. Dan zet je meer in op de vaardigheid en zelfredzaamheid van de kinderen en minder op wat kinderen al dan niet vanuit de thuisomgeving meekrijgen.
Het zal je verbazen, maar het is maar heel beperkt wat ouders kunnen meegeven op dit gebied als ze zelf eigenlijk ook niet geleerd hebben om er goed mee om te gaan. Dat jouw vader een rijbewijs heeft maakt hem ook niet meteen een instructeur. Ik denk dat je de vaardigheden van ouders/opvoeders niet moet overschatten.
Locke_ 13 maart 2023 17:17
Bovendien moet de overheid gaan handhaven op die regel, iets wat met de huidige regels nauwelijks gebeurt.
Ben benieuwd of ze ook een idee hebben hoe ze dit in de praktijk willen brengen. Vooralsnog trekt de jeugd zich naar mijn idee vrij weinig aan van wat de overheid vind/wilt…
Keypunchie
@Locke_13 maart 2023 18:14
Het gaat ook om de signaalfunctie en als norm.

Als tiener aan drank en sigaretten komen is ook op zich niet heel complex, maar dat het niet mag betekent wel dat opvoeders (in de brede zin van het woord) een handvat hebben om paal en perk te stellen.

Op een school kan met zo’n wet veel makkelijker een sociaal media-verbod worden gehandhaafd. Er is geen ruimte meer voor discussie door leerlingen.

(ed. uiteraard snap ik ook wel dat net als bvb. roken, de leerlingen dan lekker achter het fietsenhok gaan staan met hun mobiel, maar dan heb je het wel al teruggedrongen.)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 21:53]

Seth_Chaos @Locke_13 maart 2023 17:28
[...]


Ben benieuwd of ze ook een idee hebben hoe ze dit in de praktijk willen brengen. Vooralsnog trekt de jeugd zich naar mijn idee vrij weinig aan van wat de overheid vind/wilt…
Aan DigiD knopen. Iedere ouder die bewust zijn of haar DigiD misbruikt om jongeren toegang te verschaffen, een hele dikke boete opleggen. Zo neem je meteen al die kinderen in bescherming die door hun ouders misbruikt worden voor hun vlogs. Normaliter mag een kind maar 24 dagen per jaar in een uitvoering werken. Terwijl die kids gewoon iedere dag in die vlogs, van s'ochtends vroeg tot s'avonds laat verschijnen. En dat kan en mag helemaal niet.

Youtube en Tiktok zijn een soort wilde westen waar alles kan en mag. Kinderen kijken naar populaire vloggers die strafbare feiten plegen tijdens hun vlogs. En kinderen worden 24/7 gefilmt en uitgebuit door hun ouders. En de kinderbescherming is daar in geen mijlen of wegen te bekennen.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 22 juli 2024 21:53]

Locke_ @Seth_Chaos13 maart 2023 17:41
An sich een leuk idee, maar dan zou het hele aanmeld systeem voor NL anders worden dan voor de rest van de wereld. Tenzij de Nederlandsche staat de ontwikkeling en het onderhoud van die koppeling gaat sponsoren zie ik dat niet snel gebeuren.
bugcyber @Locke_13 maart 2023 19:01
Via het europees eIDAS systeem ?
De Belgische EID en Nederlandse DigiD hebben hier een koppeling mee. (en vermoedelijk nog een boel andere Europese landen)

voor kinderen onder de 13/15 een systeem zoals YouTube kids met 3 of meer categorieën.
kids pre-scool (0-4 jaar), kids young (5-8 jaar) kids older (9-12) onder een guardian/ouder (of met eigen id, dit kan in Nederland en België met een soort van kids id vanaf de geboorte)
Locke_ @bugcyber13 maart 2023 19:30
Dat zou wel een goede zijn, maar moet de wet dan niet ook op Europees niveau van kracht worden ipv op NL niveau?
Het.Draakje @bugcyber14 maart 2023 06:52
Zelfs als je voor iedere website in Europa je jezelf via een europees systeem moet reageren dan nog zullen er websites en sociale media overblijven die daar niet aan voldoen.

Tiktok, facebook en youtube zijn ontstaan buiten Europa. En daar zitten o.a. Amerikanen, Afrikanen en Aziaten op. Die geen europese id hebben en (hopelijk) in geen enkel europees systeem zitten.

Net zoals ik, vanuit Azië, gewoon een account kan aanmaken in Europa, kan een europeaan een account aanmaken bij een niet europees social media. Dat hou je niet tegen.
Seth_Chaos @Locke_13 maart 2023 17:47
Of een bedrijf er aan mee doet of niet, is niet van belang. Kinderen beschermen tegen schadelijk content is belangrijker. Werkt een bedrijf er niet aan mee, wordt het niet toegankelijk gemaakt en beboet als het toch toegang faciliteerd.

Ik weet niet hoe anderen er over denken. Maar ik heb er grote moeite mee dat een kind van 6 vuurgevechten, sexueel getinte content en crimineel gedrag te zien krijgen. Ouders laten hun kinderen gewoon op Youtube en Tiktok. Die geven daar klaarblijkelijk geen ene jotta om. Dus neem die kinderen maar in bescherming, en verbied, en blokkeer het maar vanuit de staat.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 22 juli 2024 21:53]

kodak
@Seth_Chaos13 maart 2023 18:33
Ik vraag me af waar je nu precies moeite mee hebt. Is dat de situatie dat kinderen geconfronteerd kunnen worden en je ze de acceptabele situaties ook niet gunt? Of is dat de situatie dat bedrijven en ouders keuzes hebben die jij liever niet aa ze gunt? Want in de eerst situatie vraag ik me af wat er kindvriendelijk aan is om ze acceptabele zaken te misgunnen. In de tweede situatie vraag ik me af waarom je dat over de rug van kinderen speelt om je zin te krijgen.

De kamervragen gaan over een compromis tussen kinderen iets gunnen om volwassen te kunnen worden en bedrijven en ouders die verantwoordelijkheid nemen. Je lijkt niet uit op een compromis maar verbieden.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 21:53]

Seth_Chaos @kodak13 maart 2023 18:41
Er zijn zat platformen die kinderen wel een veilig platform bieden. Youtube en Tiktok zijn dat niet. Youtube kids is bijvoorbeeld wel een veilig alternatief voor kleine kinderen. Maar Youtube doet niets, werkelijk niets om kleine kinderen weg te houden bij de niet veilige content. In tegendeel vloggers worden beloond en betaald voor content gericht aan kinderen, die niet geschikt is voor die zelfde kinderen. En dat is ronduit kwalijk.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 22 juli 2024 21:53]

kodak
@Seth_Chaos13 maart 2023 19:22
Je geeft geen antwoord op de vraag, je komt met een ontwijkend antwoord. Dat er kanalen bestaan die jou wel bevallen is prima, maar dat kun je niet zomaar omgekeerd gaan gebruiken alsof wat jij aan misgunnen en verbieden wil dus maar prima is. Het is geen kwestien van het is helemaal goed of fout, net als dat er niet een soort kind of puber is of dat kinderen en pubers niet plots pas volwassen zijn als ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben.
Seth_Chaos @kodak13 maart 2023 19:57
Nee jij laat me kiezen tussen maar 2 opties. Er zijn er meer. Wat ze kinderen voorschotelen mag niet. Daar zijn beschermende regels en wetten voor in het leven geroepen. Met hele goede en geronde redenen. We hebben zelfs een instantie in het leven geroepen 'de kinderbescherming' om er voor zorg te dragen dat kinderen beschermd worden (als het moet tegen hun eigen ouders) wanneer die het niet zo nauw nemen met wat mag en niet mag. Dat je je eigen leven verziekt moet je helemaal zelf weten. Maar kinderen geef je een geschikte en veilige leef en leer omgeving. En die stel je dus niet op hele jonge leeftijd bloot aan die bagger en of misbruik je niet voor zelf verrijking ten koste van het kind.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 22 juli 2024 21:53]

Locke_ @Seth_Chaos13 maart 2023 20:39
De kinderbescherming treedt in de praktijk pas op als het echt te gortig wordt en dan voornamelijk als bemiddelaar tussen ouders en kind. Als jij je kind porno laat kijken en de buren bellen de kinderbescherming komen ze echt niet gelijk bij je langs hoor.

Als ouders heb je een opvoedkundige verantwoordelijkheid, daar zijn we het allemaal over eens. De overheid heeft daarbij instanties die hulpmiddelen (B.V. kijkwijzer) bieden en op het moment dat het echt ontspoort is er de kinderbescherming.

Zoals ik jou begrijp wil je dat de overheid zich veel meer gaat bemoeien met de ouderlijke verantwoordelijkheid en gaat bepalen wat daarin wel en niet mag.

Komt bij mij toch wel over als wat Orweliaanse praktijken.
kodak
@Seth_Chaos13 maart 2023 20:44
Hoe je het ook verdraait, wat je doet is voor kinderen ouders en bedrijven alleen laten tellen wat naar jou mening redelijk is en misgunnen wat wel redelijk is. De regels waar jij naar verwijst stellen niet dat alleen maar moet tellen wat in jou ogen onredelijk is. Juist omdat kinderen, ouders en bedrijven ook vrijheid hebben om zelf te bepalen wat nog voldoet. Je lijkt grenzen te hanteren die niet bestaan en anderen wat wel legaal is te misgunnen. Dat er naar jou mening alternatief is wat aan jou wensen voldoet maakt dat niet anders. De wereld van kinderen beschermen is geen kwestie van regels alleen maar interpreteren alsof alleen telt wat voor jou oplossing het beste uit komt, je zult toch echt zoals deze volksvertegenwoordigers tonen ook aandacht horen te hebben voor eigen keuzes aan wat nog acceptabel is. Anders ben je vooral je eigen wil aan het opleggen, en dat is net zo min niet zomaar beter of goed.
gimbal @Seth_Chaos13 maart 2023 18:01
Mee eens. Waar ik zelf dan weer wat problemen mee heb is dat zodra je 18 bent je er maar in kunt zakken, geen bescherming meer nodig.

Als het zo ontzettend ongezond is voor kinderen dan is het misschien niet genoeg om enkel over kinderen te praten. Ik vind dit persoonlijk aangevlogen worden middels oogkleppenwetenschap.
trucker0werner @gimbal13 maart 2023 18:11
Denk dat elke kind voldoende de gevaren hebben ingezien ervan, als ze die leeftijd bereiken. Leren dat binnen een jaar. Dan hebben ze op hun 18 geen bescherming meer nodig.
Maar denk dat vanaf 12 jaar naast sexuele voorlichting ook les gegeven mag worden in de gevaren van online zijn.
Ramoncito @Seth_Chaos13 maart 2023 19:12
Het verhaal is al zo oud als de (moderne) mens, want Socrates schreef al over 'de jeugd van tegenwoordig"...

De jeugd van alle leeftijden vindt altijd wel weer een manier om de regels te omzeilen, of negeren het simpelweg. De enige manier (vind ik) is educatie en voorlichting. Dat gebeurt nu ook wel, maar is nog altijd sterk afhankelijk van de soort school waar je op zit. Sommige scholen (en ouders) verbieden iets simpelweg, of negeren het zelf. Persoonlijk denk ik dat voorlichting over de gevaren van, en omgang met sociale media prioriteit heeft in opvoeding en op school.

Teveel valkuilen tegenwoordig...
Locke_ @Seth_Chaos13 maart 2023 18:02
Jouw voorbeeld is volgens mij prima op te lossen door kind-veilige filters in te stellen, de meeste social media platformen die kinderen toestaan hebben die functionaliteit ook al.

eveneens wordt jouw voorbeeld niet met bijvoorbeeld DigID opgelost, immers als de ouder het nu toestaat, kan de ouder dat net zo makkelijk straks doen door voor het kind in te loggen (wat hoogstwaarschijnlijk nu ook al gebeurd)
Seth_Chaos @Locke_13 maart 2023 18:29
De overheid heeft al kijkwijzer in het leven geroepen om content te labelen. Volgens die zelfde labels zou 90% van wat ik kinderen op Youtube en Tiktok zie kijken, niet toegankelijk voor ze moeten zijn. En zijn er zelfs regel en wetgeving die bepalen dat dergelijk content pas na een bepaald tijdstip uitgezonden mag worden om het bij kinderen weg te houden. Daar doen al die bedrijven helemaal niets mee. In tegendeel, die vloggers krijgen prijzen uitgereikt door die zelfde bedrijven voor de content die ze uitbrengen die specifiek op die doelgroep gericht is. Ik heb nul vertrouwen dat die bedrijven hun leven beteren.
System @Locke_13 maart 2023 18:04
[...]


Ben benieuwd of ze ook een idee hebben hoe ze dit in de praktijk willen brengen. Vooralsnog trekt de jeugd zich naar mijn idee vrij weinig aan van wat de overheid vind/wilt…
Niet per se. De impact kan heel klein zijn als de overheid een goeie api op stelt.
Ik vraag me enkel af hoe ze gebruik via vpn gaan afschermen waardoor inloggen anders zou kunnen.

[Reactie gewijzigd door System op 22 juli 2024 21:53]

Locke_ @System13 maart 2023 19:35
Ik snap wat je zegt, maar de API koppeling moet onderhouden worden, de authenticatie systemen aan de social media zijde moeten hiermee compatible worden gemaakt en ook dat moet onderhouden worden.

Voor de algemene systemen zijn dit gedekte kosten in het business model, maar als het specifiek voor een land anders moet, dan is dat wel een kostenaspect waarvan iemand de rekening op moet pakken.

Anders is het nog als het op Europees niveau wordt afgedwongen, dan is het namelijk voor een grote groep aan landen van toepassing waardoor het kostentechnisch beter te dekken is.
Gast Gebruiker @Locke_13 maart 2023 18:28
Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, het is er namelijk al in de vorm van ChecID. Het wordt ook al gebruikt bij de gereguleerde aanbieders op de gokmarkt voor zover ik weet.
Zerora @Seth_Chaos13 maart 2023 17:56
Lijkt mij een mooie toepassing voor de NL Wallet, het digitale paspoort, waar de overheid aan werkt.

nieuws: Nederland krijgt een paspoort voor op internet. Hoe gaat dat werken?
Frame164 @Seth_Chaos13 maart 2023 18:37
Dan gebruik je een VPN naar een land waar geen leeftijdscontrole is.
Seth_Chaos @Frame16413 maart 2023 18:46
Dat zal geen kind instellen. En de gemiddelde ouder ook niet.
Brummetje @Seth_Chaos13 maart 2023 19:04
Denk dat je je daar enorm in vergist. Als ik zie hoeveel Non-IT mensen een VPN gebruiken voor bijvoorbeeld Netflix gaan ze dat voor Social Media ook wel doen.

VPN diensten worden enorm gesponsord door content creators en zijn ook echt niet moeilijk in gebruik.
Empheria @Seth_Chaos13 maart 2023 21:28
Dat is een gevaarlijke opmerking, zeker op deze site. ;)

Kinderen zijn enorm vindingrijk, zeker als ze hun zin niet krijgen via de normale weg. Als er maar genoeg motivatie is om te leren dan krijgen ze het wel voor elkaar.

De grootste drempel die ik me kan bedenken is dan een VPN-provider doorgaans geld kost. Maar goed, als het kinderen lukt om via de ouders Fortnite cosmetics te kopen, dan weten ze ook wel een reden te verzinnen waarom pappie en mammie een VPN moeten regelen.

"Want die YouTuber zei dat je zo veiliger/sneller het internet op kan... O-) "

Dan moet je als ouder dus slimmer zijn dan de marketing-afdeling van de VPN-provider.
FreshMaker @Seth_Chaos14 maart 2023 09:23
Dat zal geen kind instellen. En de gemiddelde ouder ook niet.
Mijn (destijds) 12 jarige kwam zelf al vertellen dat hij een plugin had gevonden die hem wél youtube en roblox site kon laten openen.
Sta je dan als zelfverklaarde pro-user, te kakken gezet door je eigen kinderen.

En dan ?
Straf, nog meer blokkeren ?
Of praat je er over WAAROM hij niet zomaar toegang kreeg tot die sites.

Wij kozen voor het laatste, want verbieden zonder uitleg zorgt er alleen maar voor dat ze (slecht) advies van een of andere vage "kennis" opvolgen
kodak
@Locke_13 maart 2023 17:34
Dat is aan de toezichthouder om te bepalen. Handhaven gaat zelden om 100% controle en vooral om als ondernemers te bewijzen dat ze zich aan de regels houden. Er valt dan te verwachten dat eventuele controle gaat om gebrek aan bewijs en af en toe testen of de ondernemer wel een beetje zijn best doet. Maar het probleem is dat er hoe dan ook nauwelijks controle en handhaving is. De overheid heeft eerder de houding dat ouders en kinderen het zelf maar moeten regelen dat een bedrijf geen onrechtmatige handel met hun kinderen doet.
mrbullet @Locke_13 maart 2023 18:29
Omdraaien van bewijslast in geval van twijfel.
Of net zoiets als dat je tot 25jr je id moet tonen bij aankoop van tabat etc.
Alxndr @Locke_13 maart 2023 19:40
Volgens mij heeft de jeugd het tegenwoordig toch een stuk moeilijker om alcohol of tabak te kopen. Volgens mij zijn er ook vrij weinig jongeren die zonder rijbewijs rijden, een casino inkomen etc etc.

Er zijn genoeg manieren om jongeren uit te sluiten, maar helaas betekend dat dat wij als volwassenen 'de dupe' worden, want ook jij en ik moeten onze leeftijd dan gaan bewijzen. Er zijn genoeg haalbare oplossingen te bedenken, maar het probleem is dat ik wil dat sociale media zo weinig mogelijk van me weten.
Locke_ @Alxndr13 maart 2023 20:31
Ik heb er ook geen moeite persoonlijk mee, maar ik weet dat het niet zo moeilijk is om je voor te doen als een ander, in ieder geval in het huidige systeem.

En wat betreft alcohol, sigaretten en softdrugs een ouder vriendje of vriendinnetje kan dat wel scoren voor de rest. Ik heb het in het verleden al gezien toenail zelf op school zat en hoor het nu nog van ouders om mij heen (mijn kids zijn allen 18+ en bepalen het grotendeels zelf).

Ik ben het eens met de opmerkingen van @Keypunchie over de signaalverwerking, alleen stel vragen bij de praktische invoering.
Alxndr @Locke_13 maart 2023 21:30
Ik denk aan iDIN zoals je ook bij casino's kan gebruiken, of DigiD. Daarmee kun je je niet zomaar als een ander voor doen, ik neem aan dat iemand die gegevens niet zomaar deelt.

Bovendien moet in ieder geval bij Facebook je naam overeenkomen met je echte naam, een account op naam van iemand anders wil je lijkt me niet.
FreshMaker @Alxndr14 maart 2023 09:28
Volgens mij heeft de jeugd het tegenwoordig toch een stuk moeilijker om alcohol of tabak te kopen. Volgens mij zijn er ook vrij weinig jongeren die zonder rijbewijs rijden, een casino inkomen etc etc.

Er zijn genoeg manieren om jongeren uit te sluiten, maar helaas betekend dat dat wij als volwassenen 'de dupe' worden, want ook jij en ik moeten onze leeftijd dan gaan bewijzen. Er zijn genoeg haalbare oplossingen te bedenken, maar het probleem is dat ik wil dat sociale media zo weinig mogelijk van me weten.
Die leeftijd interesseert mij niet.
Maar ik zit er niet op te wachten om mijzelf met naam en toenaam overal maar te registreren.
Wat is de norm 2 jaar, over 10 jaar ?
Iedereen die Twitter gebruikt is verdachte, of overstappen naar een andere dienst niet mogelijk, want je bent x jaar bij bedrijf ZZ geweest.

90% van de sociale media is voor mij read only, ik volg en lees.
Mijn twitteraccount is uit 2009, en heeft amper 15 berichten, en vooral naar 'onwillige' bedrijven die alleen op een publieke klacht reageren ( Ja, KLM en Hotels.com jullie, Ja)
Dan heeft een 'oud' account nut, dat er 2 volgers zijn, en bijna geen tractie, maakt niet uit, het IDEE dat he publiek is, is al een potentiele ramp
jongetje 13 maart 2023 21:56
Tiktok bijvoorbeeld is vanaf 13. En wat doen basisschool kinderen? Die vullen gewoon in dat ze 18 zijn en je kunt het gebruiken.
Johnny D @jongetje14 maart 2023 08:47
Daarom moet het BSN nr veel meer gebruikt worden
Zou voor de belasting aangiften ook voor een eerlijke beoordeling geven
Ik denk als we dat hadden gehad dat die toeslag affaire er nooit geweest was
Maar die privacy onzin maakt het eigenlijk alleen maar erger (zoals blijkt)
jongetje @Johnny D14 maart 2023 08:52
Ik wil mijn BSN niet met Facebook en zeker niet met Tiktok delen (niet dat ik het gebruik, maar lijkt me niet wenselijk). Sterker nog, bedrijven mogen bij wet geen BSN nummer gebruiken en opslaan van burgers.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 21:53]

Johnny D @jongetje15 maart 2023 08:16
Dus je wil het iets niet delen met iets wat wat je niet gebruik
Dat is pas een onzinnige mening
jongetje @Johnny D15 maart 2023 11:08
Ik denk dat je mensen tegen zulke zaken moet beschermen. Zoals ik al zei mag een bedrijf, anders dan een zorgverzekering en pensioen verzekeraar helemaal geen BSN van je hebben. Laat staan een check doen bij de overheid.

Dan kun je beter iets van IDIN gebruiken.
PhilipsFan @Johnny D14 maart 2023 08:56
Zolang we nog vrijwel dagelijks nieuwsberichten krijgen over datalekken, lijkt het me een zeer slecht plan om bedrijven vrijwillig (of zelfs verplicht) te laten werken met echte persoonsgegevens. Ik vul meestal flauwekul in bij mijn persoonsgegevens, want het is een kwestie van tijd voordat het lekt.

Levert overigens nog wel eens hilarische situaties op. Helpdesk: mag ik ter controle uw geboortedatum? Ik: Die weet ik absoluut niet. Helpdesk: ???? U weet uw geboortedatum niet? Ik: Natuurlijk wel, ik weet alleen niet meer welke valse geboortedatum ik bij uw bedrijf heb gebruikt...
Freakiebeakie 13 maart 2023 17:21
Waarom 15 en hoe denk je dat te gaan handhaven? dan moet je bij het aanmaken van een account al gelijk een goeie leeftijd check inbouwen. Ik weet uit ervaring dat jongeren al te makkelijk hun ID scannen en zomaar geven op internet ( lijkt me niet de bedoeling) dus dan zou je het met de webcam een gezichtsscan moeten doen o.i.d. wat ook makkelijk te manipuleren is. Ik snap wel dat zoiets goed is voor de jeugd want ik vind de meeste social media ook echt slecht voor kinderen. Mijn kinderen van 10 en 7 mogen niet op Tiktok en alleen op mijn YT account op YT zodat ik kan zien wat er gekeken word.

Dus ik vind het een goed idee maar de leeftijd mag wel wat hoger en hoe ga je het daadwerkelijk handhaven.
ShadLink @Freakiebeakie13 maart 2023 17:24
Check kan straks prima via je EU Digitale Passpoort. Dan weten ze ook gelijk van wie welk account is.
Freakiebeakie @ShadLink13 maart 2023 17:26
dat vind ik een hele goeie, dan is het ook gelijk over met trollen op internet.
Mogen zee wat mij betreft overal wel op toepassen dus ook op Discord accounts etc
Z100 @Freakiebeakie13 maart 2023 17:52
Goed idee. Hoe ga je zorgen dat mensen niet gaan doxxen? Mensen pseudoniemem toch laten gebruiken, maar dat alleen de bedrijven waarvan die diensten zijn echt weten wie je bent? Wat wanneer er weer opnieuw een lek plaats vind bij zo'n bedrijf?

En als mensen geen pseudoniem meer mogen gebruiken, hoe ga je er voor zorgen dat community leden niet hun eigen persona non grata lijsten maken, zodra je dingen zegt waar de meerderheid niet mee eens is?

Wat je wilt lost minder problemen op dan het creëert. Het komt om de zoveel tijd terug bij sommigen, de wens om mensen niet meer anoniem te laten zijn op het web, want mensen zeggen gemene dingen. Ik vind het simpeler om te gebruiken wat we al hebben: het vermogen om een schild op te bouwen en leren op waarde te schatten wat anonieme mensen zeggen. Daarnaast in de goede communities heb je mods die iets weghalen wanneer je te ver gaat.

Overigens verberg je zelf ook jouw identiteit hier. Ik kan niet vinden wie je echt bent. Ik zie alleen je voornaam en je geboortedatum.
Freakiebeakie @Z10013 maart 2023 17:58
Ik kan me over het algemeen niet druk maken om wat andere over mij zeggen op het internet maar ik heb wel voorbeelden gezien waarbij het volledig uit de hand liep en als die gene met zijn eigen identiteit had geschreven dan had hij het zeker weten niet gedaan. Op het moment hebben ze het daar inderdaad veel over omdat er een complete woke oorlog aan de gang is op het web en dat gaat vaak veel te ver met serieuze bedreigingen etc. Ik zeg niet dat alles aan een digitaal paspoort DE oplossing is, als jij een beter plan heb hoor ik het graag dan pas ik mijn mening gelijk aan.
Z100 @Freakiebeakie13 maart 2023 18:11
Mijn plan is dat we alles moeten houden zoals het nu is. Ik zie niet hoe we sociale media minder slecht kunnen maken door mensen hun anonimiteit te reduceren of zelfs volledig te ontnemen.

Maar eerst vind je het een goed idee om een digitaal EU paspoort te koppelen aan sociale media, en vervolgens vind je het toch niet een idee waar je helemaal achterstraat. Ik heb het idee dat je niet echt diep hebt nagedacht over wat je in eerste instantie een goed idee vond. En hierdoor vind ik het juist gevaarlijk als mensen voor verandering roepen. Nog meer bewijst het dat anonimiteit een goed ding is. Anonimiteit geeft mensen meer ruimte om fouten te maken, en niet dat alles wat je zegt op het internet je je hele leven kan achtervolgen.
Freakiebeakie @Z10015 maart 2023 01:39
ik heb er ook geen probleem mee om alles aan een digi paspoort te koppelen mits dingen goed geregeld worden en er strenge regels zijn voor de bedrijven die dat willen misbruiken. weet je hoe vaak de anonimiteit word misbruikt op het internet. Als volwassenen kunnen wij er misschien mee omgaan maar ik help al jaren op een minecraft server en heb daar de gekste dingen voorbij zien komen, kids met alt accounts die de gekste dingen doen omdat ze denken anoniem te zijn. Als die anonimiteit er niet is gaan mensen zich gedragen. Zie het maar als een bivakmuts, daar mag je niet mee lopen, mag jij raden waarom.
Op het internet mag wat mij betreft dus net zo.
Verwijderd @Z10013 maart 2023 23:43
Het enige waarbij ik het een goed idee zou vinden, maar dat is dan ook meer omdat ik mij er zwaar aan erger is mensen die in online spellen cheaten. Puur om het feit dat ze dan niet zo gemakkelijk meer een online spel in kunnen komen als hun identiteit is verbannen.

Maar goed dat heeft ook enkel zin als men wereldwijd een Digitale Paspoort moet hebben om gebruik te maken van online omgevingen i.p.v. enkel Europese burgers.

Anderzijds zie ik het vanwege privacyredenen en de gevaren die jij opnoemt het ook niet zitten dat dit gebeurt.
basfriends @Z10015 maart 2023 12:07
De aanname dat het koppelen met een (europees) id automatisch betekent dat de platformen inzcht hebben in alle data is niet juist. Je kunt prima bij het aanmaken van een (bijvoorbeeld facebook) account de ID provider alleen laten zeggen of degene die op de ID app is ingelogd 15+ is.
ShadLink @Freakiebeakie13 maart 2023 17:27
en met mensen die een afwijkend idee hebben van het overheids-regime. Ook heel handig.
Freakiebeakie @ShadLink13 maart 2023 17:30
Mensen mogen wat mij betreft best een afwijkend idee hebben over van alles en nog wat zolang het niet uitloopt in extremistische gedachten waarbij mensen gaan sterven.
System @Freakiebeakie13 maart 2023 18:06
Het probleem is: Wat nu perfect normaal is kan binnen 10 jaar strafbaar zijn...
lays @Freakiebeakie13 maart 2023 18:19
En daar gaat de vrijheid van het ooit zo mooie internet. Laat de gekkies lekker gekken. Zijn een marginale minderheid. Door ideeën om het internet af te bakenen d.m.v. een muur aan het begin zijn we klaar met het vrije internet. Ik vraag mij wel eens af: Waar zijn de 'boomers' wanneer je ze nodig hebt? Quasi totale anonimiteit op het web vind ik toch wel écht heel belangrijk.
Mizgala28 @Freakiebeakie13 maart 2023 17:36
Probleem is alleen dat je niet per se een extremist hoeft te wezen om in de gaten gehouden te worden.

Niet doelend op NL, gewoon algemeen EU, groepen die in de gaten worden gehouden want "risico", en als je dan verder kijkt was de werkelijke reden anders. (selectief doen omdat iemand een buitenlander is bijvoorbeeld)

En dat mag niet, maar die dingen gebeuren toch.

Ik draag geen aluhoedje, een digitale identificatie (paspoort) methode heeft heel veel voordelen.

Maar ik zie regeringen er misbruik van maken, het ligt op de plank dus men wil het ook elders voor gebruiken, inclusief de onredelijke dingen (sleepnet zou een mooi voorbeeld zijn, of massa surveliance)
mati1983 @Freakiebeakie13 maart 2023 17:40
Het punt dat vervolgens gemaakt wordt is dat het fijn is dat dat van jou best mag, maar dat we in het vrij recente verleden legio voorbeelden hebben gezien van overheden die daar toch anders over dachten jegens hun eigen onderdanen.

En nee, het is niet waarschijnlijk dat zo'n scenario de komende decennia in Nederland zich zal voordoen.
En ja, als dat toch onverhoopt gebeurt is zo'n database ineens toch wel een dingetje...
Freakiebeakie @mati198313 maart 2023 17:54
Ik ben het volkomen met je eens dat zulke informatie niet misbruikt mag worden door social media bedrijven of een regering maar het feit blijft dat social media uiterst slecht is voor jongeren en dat er op het moment te weinig aan gedaan word
Verwijderd @Freakiebeakie13 maart 2023 18:54
Hoe stel jij je voor dan dat mensen aan gedachten sterven? En hoe stel jij je voor dat we die gedachten dan uit mensen hun hoofden halen?
oef! @ShadLink13 maart 2023 17:42
Klinkt als: paranoïde gezwam van mensen die weten dat ze onfatsoenlijke of illegale dingen doen maar er niet voor willen opdraaien.

In Nederland wordt je niet opgepakt als je een afwijkende mening hebt over het "overheids-regime".
Verwijderd @oef!13 maart 2023 18:19
Het kost je alleen je baan, bij de overheid, op je universiteit, bij je culturele instelling etc etc. En kost het niet je baan dan kost het wel je promotie. Het is niet voor niets dat wanneer linkse partijen artikel 1 van de Grondwet quoten ze bijna altijd discriminatie op politieke voorkeur weglaten. Let daar maar eens op.
Verwijderd @oef!13 maart 2023 18:54
In Nederland komt de politie je intimideren als je een politiek onwenselijke mening op Twitter hebt. In Nederland word je opgepakt voor een kartonnetje met "Ik ben geen onderdaan" erop. Misschien krijg je achteraf bloemen, maar dat verandert niet dat het gebeurt.
finsdefis @Freakiebeakie13 maart 2023 17:30
Idealiter iets waarbij het social media platform alleen een 'ja' of 'nee' te zien krijgt. Kan dat niet via iets als (de toekomstige vervanger van) DigiD of iDin?

Ik weet dat te pas en te onpas het argument 'this time it's different' aangehaald wordt, maar ik denk dat dat nu ook echt zo is als je ziet hoe verslavend en manipulerend de verschillende platformen zijn. Leestip: The Every van Dave Eggers.

Gevaar is wel het hellende vlak: als er geen anonieme accounts meer mogelijk zijn is dat ook weer een repressiemiddel (in sommige landen).
Freakiebeakie @finsdefis13 maart 2023 17:34
Ja je zal zulke dingen goed moeten uitwerken, identificeren via een digitaal paspoort lijkt mij een goed idee. Maar dan bijvoorbeeld dat je bij bepaalde websites bepaalde info van dat paspoort hoeft te delen inplaats van alles
pjdijkema @Freakiebeakie13 maart 2023 18:40
Waarom 15 en hoe denk je dat te gaan handhaven?
DigiD
FreshMaker @Freakiebeakie14 maart 2023 09:31
Mijn kinderen van 10 en 7 mogen niet op Tiktok en alleen op mijn YT account op YT zodat ik kan zien wat er gekeken word.
Daar was ik snel klaar mee, toen de algoritmes mij op een vrijdagavond Dora en 'unbox toys' kanalen ging voorstellen.
Dan is een managed (kinder) account handiger om in te zetten
joeyhelmond0492 13 maart 2023 17:17
15? als ik kijk naar wat sommige minderjarigen doen op TikTok vind ik 18 nog niet eens oud genoeg. Begrijp me niet verkeerd, het is goed dat er nu eindelijk aandacht voor is, maar ik denk niet dat 15 een verstandige leeftijd is, al kan ik daar niks over zeggen want ik heb geen kinderen.
The Zep Man
@joeyhelmond049213 maart 2023 17:21
15? als ik kijk naar wat sommige minderjarigen doen op TikTok vind ik 18 nog niet eens oud genoeg.
Als ik kijk naar wat sommige volwassenen doen op TikTok* vind ik 99 jaar nog niet eens oud genoeg.

* Ik heb geen TikTok, maar krijg af en toe via andere kanalen 'leuke' TikTok-filmpjes doorgestuurd.

Het punt is dat als een 15-jarige geen verstandige leeftijd is, op welke leeftijd is dat verstand er wel? 18 jaar (jongvolwassen)? 21 jaar (financieel volwassen)? 25 jaar (hersenen volgroeid)? 99 jaar, in de wetenschap dat er slimme kinderen en domme volwassenen zijn?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:53]

Frame164 @The Zep Man13 maart 2023 18:34
Het kan nog eenvoudiger: "Als ik kijk naar wat sommige volwassenen doen" etc.
joeyhelmond0492 @The Zep Man13 maart 2023 22:48
Daar heb je wel een goed punt, ik denk dat je verantwoordelijkheid en verstandig gedrag niet echt aan een vaste leeftijd kan koppelen, maar op totalitaire controle en massa surveillance zit ik ook niet te wachten dus het is een zoeken naar een gulle middenweg, en in een democratie (of hoe je nederland ook wil noemen) is een gulle middenweg niet altijd even makkelijk te vinden

Ik denk dat we over dit soort dingen nooit uitgepraat zullen zijn, en maar goed ook, houd ons als mensen scherpen, skeptisch, kritisch en beschaafd.
Hackus @joeyhelmond049213 maart 2023 17:30
15? als ik kijk naar wat sommige minderjarigen doen op TikTok vind ik 18 nog niet eens oud genoeg. Begrijp me niet verkeerd, het is goed dat er nu eindelijk aandacht voor is, maar ik denk niet dat 15 een verstandige leeftijd is, al kan ik daar niks over zeggen want ik heb geen kinderen.
De 15jaar komt voort uit vergelijking met Frankrijk.
vraag 10
Bent u bereid om net als in Frankrijk de bescherming van jongeren op sociale
media te stimuleren en dus de leeftijdsgrens te verhogen naar 15 jaar voor
het aanmaken van accounts op sociale media, waarbij de toestemming van
de ouders nodig is? Zo ja, bent u bereid om de leeftijdsgrens dan ook goed te
controleren en te handhaven ?

adhv meer vragen lijkt 16j eerst aangegeven.

Vraag 2
Bent u ermee bekend dat de werkelijke leeftijdsgrens voor het aanmaken van
een account op sociale media met toestemming van de ouders 16 jaar is,
wettelijk vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), maar dat in Nederland de officieuze grens van 13 jaar wordt gehan-
teerd?
RoestVrijStaal 13 maart 2023 17:30
DigiD verificatie o.i.d. bij iedere login van sociale media.

Dè gedroomde situatie (van klanten) van Facebook/Google/Twitter/Microsoft/Apple. Want op zo'n manier zijn "nep-accounts" niet mogelijk. De tracking van gebruikers wordt er veel betrouwbaarder door.
Freakiebeakie @RoestVrijStaal13 maart 2023 17:32
je zou bij social media websites als facebook kunnen zeggen alleen de naam en leeftijd en verder blijft de digitale paspoort geheim voor zulke bedrijven
Frame164 @Freakiebeakie13 maart 2023 18:36
Nog geeneens naam en leeftijd. Alleen OK of NOK is voldoende bij een goed opgezet systeem.
Empheria @Frame16413 maart 2023 21:38
Daar haal je (bij een NOK) als platform evengoed de volgende informatie uit:
  • Onder IP-adres n zijn minderjarigen aanwezig
  • Kinderen hier hebben interesse in social media
  • Er is een NOK afgegeven, dus misschien interesse in een VPN
  • Leeftijd kinderen is minimaal x en maximaal y
Op grond daarvan kun je al best wat specifieke reclame pushen. Als dit soort tracking ècht een probleem is moeten de duimschroeven FLINK worden aangedraaid bij de bedrijven om het onaantrekkelijk te maken dit soort data uberhaupt te verzamelen. En dat gaat dan niet over boetes die slechts 0.1% van de jaaromzet opeisen en tot in den treure aan te vechten zijn bij de rechter.
Verwijderd @RoestVrijStaal13 maart 2023 19:00
Niet alleen de tracking, maar ook de blocking! Tada, je hele toegang tot platformen als twitter, waarop meningen veelal beleid beïnvloeden ondanks dat ze niet representatief zijn, waarop je veel sneller geholpen wordt door een klantenservice, waarop je direct contact kunt krijgen met een deel van de elite en waarop jij als bijvoorbeeld ontluikend ondernemer je zaken kunt starten, kan zomaar ontnomen worden zonder dat je een weerwoord hebt in te brengen vanwege een onwelgevallige mening (of gewoon omdat je het verkeerde woord gebruikt), en met deze maatregel kun je daar nooit meer onderuit.
Jimbolino 13 maart 2023 17:34
Je bent heel je leven beinvloedbaar.
Kinderen doen mee met trends.
Volwassenen zijn vatbaar voor fake news.
Ouderen vallen makkelijk voor oplichters.

Belangrijker is om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Daarnaast moeten scholen, overheid, politie een oogje in het zeil houden, en zorgen voor een vangnet voor als het fout gaat.
koelpasta @Jimbolino13 maart 2023 17:54
Belangrijker is om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te vergroten.
En daarom is het in nederland traditie om alle kleine kinderen zonder enige training in het diepe bad te dumpen. Voor de zelfredzaamheid. En de badjuffrouw staat erbij dus als het fout gaat kan ze altijd nog ingrijpen.... Toch? :?
Verwijderd @koelpasta13 maart 2023 18:57
In Nederland is het inderdaad traditie dat je leert zwemmen, aan het begin niet zelden in het bijzijn van je ouders. Daar staat dan niet een of andere engerd bij die om de geboorteakte vraagt van het kind waar jij als enige goed van kunt beoordelen of het te vroeg is om te leren zwemmen.
Some12 @Jimbolino13 maart 2023 21:18
En een onderdeel van zelfredzaamheid in psychologische zin is warm emotioneel opgroeien. Dit wordt verstoord als:
1. De ouders van het kind niet eens genoeg tijd spenderen kunnen met kinderen, waardoor ze sociale media opzoeken (dit gaat diep, want ‘social media’ is tekst gebasseerde interactie: dus niet emotioneel) en;
2. De emotionele band niet onconditioneel warm is. (Social media is verre van warm en verre van onconditioneel)

Buiten dat je zou zeggen: geef ouders met kinderen meer tijd voor kinderen en voer campagne voor minder weekend activiteiten buitenshuis, zou ik willen suggereren dat alle communicatie welke via tekst loopt, best verboden mag worden totdat kinderen een leeftijd hebben bereikt waarbij ze niet meer bang zijn om gewoon eens te durven bellen. (!)
novasurp 13 maart 2023 18:00
Al deze wetgeving om te voorkomen dat kinderen kunnen communiceren is overduidelijk een schending van de vrijheid van meningsuiting. Ik snap niet hoe het ook maar ter discussie komt.
Arnoud Engelfriet @novasurp13 maart 2023 19:24
Het gaat toch om het vergaren van informatie over die kinderen en ze beïnvloeden over allerlei dingen? Daartegen beschermd worden is óók een grondrecht, dus op zich niet raar dat minderjarigen minder snel social media op mogen.

Het is inderdaad een inperking van de vrijheid van meningsuiting, maar in het wettelijk systeem toegelaten.
lighting_ 13 maart 2023 17:43
In China hebben ze dat toch al? Minderjarigen mogen niet gamen. Er is maar een klein percentage die doordraait. Welk tiener heeft niet een nachtje doorgehaald met gamen? Das een ervaring toch.

Vroeger mocht je niet teveel tv kijken of stripboeken lezen. Zijn we daar achteraf allemaal ergens in belandt?
In de tijd can Elvis waren ouders tegen zijn dansen. Hij bewoog zo met zijn heupen.

Wat is de volgende stap voor CU?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 21:53]

pjdijkema @lighting_13 maart 2023 18:34
Van alle dingen die jij noemt van vroeger kan ik niks tot weinig negatiefs bedenken, of het moet al een verslaving aan gamen zijn, van sociale media kan ik legio negatieve dingen bedenken (fake news, online pesten, verslaving, niet meer normaal in het echte leven kunnen communiceren, algoritmes die op je losgelaten worden waardoor je eenzijdige berichtgeving ontvangt, bashen enz). Tuurlijk zijn er ook best positieve dingen aan sociale media maar ik vind die tegenwoordig niet opwegen tegen de negatieve dingen.

[Reactie gewijzigd door pjdijkema op 22 juli 2024 21:53]

lighting_ @pjdijkema13 maart 2023 18:52
Dat is de perceptie. Omdat je met huidige kennis het verleden bekijkt.
Toen de smartphones cameras kregen was er ook de angst dat personen allemaal onzedige beelden van anderen zou maken. integendeel zelfs.
Dat is geen waarheid gebleken. De eigenaren maken zelf zulke fotos.
Maar het voordeel van een camera in een smartphone is overduidelijk.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 21:53]

pjdijkema @lighting_13 maart 2023 18:54
Volgens mij wordt het er tegenwoordig anders niet gezelliger op.
lighting_ @pjdijkema13 maart 2023 18:55
Vroeger was altijd beter. Zeggen ze. Maar de tijd verandert. Vroeger kon je dingen doen die nooit aan de oppervlakte kwamen. Was dat zoveel beter?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 21:53]

pjdijkema @lighting_13 maart 2023 18:58
Niet altijd beter, wel gezelliger. Voorbeeld, wij hadden een gezellig voetbal team, altijd gezellig na afloop met een biertje .Toen na een aantal jaar er jeugd doorstroomde zaten die alleen maar op hun telefoon te loeren. Zeiden geen woord. Ik vind dat niet gezond.

[Reactie gewijzigd door pjdijkema op 22 juli 2024 21:53]

Verwijderd @lighting_13 maart 2023 23:36
In China hebben ze dat toch al? Minderjarigen mogen niet gamen. Er is maar een klein percentage die doordraait. Welk tiener heeft niet een nachtje doorgehaald met gamen? Das een ervaring toch.
In China mochten minderjarigen 13.5 uur per week gamen, maar dat is sinds 2021 aangepast naar 3 uur per week:
https://nikopartners.com/...-on-chinese-youth-gamers/
The National Press and Publication Administration (NPPA), the Chinese government regulator for video games, issued a new rule today that emphasizes the restriction of how much time youth gamers are allowed to play. The new rule states that people under 18 years old will be allowed to play online video games only on Friday, Saturday, Sunday and legal holidays, for one hour per day between 8pm and 9pm. This limits minors to 3 hours of online gaming per week, which is considerably stricter than the previous policy that limited online gaming to 13.5 hours per week. What was already quite limited has just become nearly impossible, and the specific hours of 8pm-9pm are important too – because one could imagine that parents might not want their children to have screen time at that hour of the day.
Dus het klopt niet dat ze helemaal niet mogen gamen, maar het aantal uur dat ze het wel (officieel) mogen is minimaal. In de praktijk spelen ze misschien wel op het account van de ouders, maar goed ik woon niet in China dus heb geen idee in hoeverre ze dat handhaven.

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