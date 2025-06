Snapchat zet functie voor ouderlijk toezicht live

Snapchat heeft Family Center live gezet, zijn functie voor ouderlijk toezicht. Met de functie kunnen ouders de vriendenlijst van hun kinderen zien en zien met wie ze contact hebben. De functie heeft geen invloed op veel andere delen van de app.

Voor de functie moeten ouders ouder dan 25 zijn en een account aanmaken op Snapchat. Daarna kan een ouder een uitnodiging sturen, waarna het kind die moet accepteren, zegt Snapchat. Daarna is de vriendenlijst zichtbaar. In tegenstelling tot veel andere sociale media zijn vrienden op Snapchat niet zichtbaar voor de buitenwereld.

Daarnaast kunnen ouders zien met wie hun kind in de afgelopen week in gesprek is geweest. De inhoud van die gesprekken is echter niet zichtbaar. Ook hebben ouders geen controle over wie hun kinderen toevoegen als vriend.

De functie is beperkt, want er zit geen inhoudsfilter op Discover, meldt Techcrunch. In Discover en Spotlight verschijnt algoritmisch aangeraden content en volgens de site zit daar materiaal tussen dat veel overeenkomsten heeft met clickbait op de rest van het internet en daarnaast video's bevat met koppen en thumbnails die angst moeten aanjagen en inhoud over porno en kindermisbruik. Snapchat is beschikbaar voor tieners van 13 jaar en ouder en Family Center werkt voor gebruikers tussen 13 en 18 jaar. Snap-ceo Evan Spiegel maakte de komst van de functie vorig jaar bekend zonder details te geven.