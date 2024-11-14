Ouders krijgen optie om te zien met wie kinderen op Snapchat locatie delen

Ouders kunnen gaan zien met wie hun kinderen op Snapchat de locatie delen. Ook kunnen gezinnen met elkaar de locatie gaan delen en daardoor automatisch delen wanneer ze bijvoorbeeld thuis zijn aangekomen.

Locatie delen komt als optie in Family Center, meldt Snap. Daardoor kunnen ouders hun kinderen een verzoek sturen om de locatie te delen en deze vervolgens volgen. Ook kunnen ouders de eigen locatie delen met kinderen. Bovendien is het nu zichtbaar voor ouders met wie minderjarigen hun locatie delen, iets dat ouders tot nu toe niet kunnen zien. Ook het volgen van een reis en automatisch een melding sturen als een Snap-gebruiker op een bepaalde plek is aangekomen wordt mogelijk. Dat gebeurt in de komende weken, zo zegt het bedrijf.

Snapchat locatie delen Family CenterSnapchat locatie delen Family CenterSnapchat locatie delen Family Center

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 17:37 47

14-11-2024 • 17:37

47

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Reacties (47)

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Tosti55 14 november 2024 18:01
Zouden er echt ouders zijn die zich hier actief mee bezig gaan houden ?
Ik bedoel ik vind het een super functie maar dit lijkt mij echt iets wat je als ouder snel vergeet te doen of vergeet mee up-to date te blijven.
phoenix2149 @Tosti5514 november 2024 18:11
Elke verantwoordelijke ouder zou zich moeten verdiepen in de online activiteiten van hun kind om zo normen, waarden maar vooral de gevaarlijke aspecten te bespreken.

Dat gebeurd niet of te weinig.

Onze dochter zal volgend jaar gaan starten met een telefoon. We zullen dan ook er aan moeten geloven.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 14 november 2024 18:13]

The Realone @phoenix214914 november 2024 18:28
Daar ben ik het wel mee eens, maar je hoeft niet tot op dit niveau toegang te krijgen om die gevaren te bespreken. Je kunt met je kind sowieso bespreken wat de risico's zijn van het delen van je locatie, daarvoor hoef je niet te weten met wie ze dat doen. Op dezelfde manier als dat je ook met je kind bespreekt wat het risico is van zaken als sexting, zonder dat je daarbij alle chats hoeft te doorpluizen.
Alxndr @The Realone14 november 2024 20:14
Kinderen zien/ervaren risico's anders, en dat blijft zo tot in de twintig wanneer het brein pas echt volgroeid is. Zeker bij minderjarigen moet je gewoon toezicht houden en controleren, dat is toch gewoon opvoeden?

Hoe vaak en hoeveel je controleert hangt van veel factoren af, maar zeggen dat op dit niveau toegang hebben niet nodig of wenselijk is ben ik het niet mee eens. Geleidelijk aan kan je het afbouwen als ze bewijzen met de verantwoordelijkheid om te kunnen gaan, net zoals voor ongeveer alle activiteiten geldt.

Doen alsof na een goed gesprek je (puber) kind risico's niet alleen kent, maar er ook van doordrongen is zodat je hem of haar blindelings kan vertrouwen vind ik heel erg naïef klinken.
Arjan P @Alxndr15 november 2024 02:21
Wat ik pas echt naïef vind is denken dat je puber bespioneren hen een probleemloos leven gaat geven. Zeker oudere kinderen (ik heb het niet over bijv. 10 jaar oud) hebben recht op privacy en willen niet bespioneerd worden door hun ouders, en daar weten ze snel genoeg omheen te navigeren. En hoe meer je toezicht houdt en controleert (ahum, 'opvoedt', really?), hoe meer reden er is om stiekem te gaan doen.
Alxndr @Arjan P15 november 2024 09:29
Het recht op privacy van een kind is en blijft (tot hun 18e verjaardag) ondergeschikt aan de wettelijke en morele verantwoordelijkheden die je als ouder hebt.

Dat een kind niet bespioneerd wil worden, duhhh. 8)7 Er is zoveel wat een kind niet wil, maar wel moet. Nogmaals, dat heet opvoeden - het is niet leuk of makkelijk, maar wel noodzakelijk.
Arjan P @Alxndr15 november 2024 13:19
Nee, dat is jouw opvatting van opvoeden. Een kind leert van het maken van fouten, zeker als het na die fouten terecht kan bij ouders die zelf ook nog weten hou ze als puber waren. En dus vertrouwen geven dat die fouten niet abnormaal zijn, maar normaal puber-experimenteergedrag.
Alxndr @Arjan P15 november 2024 13:32
De wettelijke en morele verantwoordelijkheden hebben niets met mijn opvatting te maken, die zijn gewoon gegeven, net zoals de gevaren en risico's van technologie en de noodzaak daar (als ouder én kind) verantwoord mee om te gaan.

Maar laten we het hier maar bij laten, deze discussie is verder zinloos.
Arjan P @Alxndr15 november 2024 17:01
Inderdaad, laat maar, je bewijst mijn punt; er is geen wet die zegt dat je een kind moet bespiioneren.
Ayporos @Arjan P15 november 2024 13:35
Ja en nee. Voor het internet konden 'fouten' van pubers verjaren en vergeten worden.
Nu echter staat elke naakte selfie en domme statement permanent online en die kunnen mensen nog tot in hun latere jaren achtervolgen. Er is veel meer toegang en veel minder controle online en je kunt een veel grotere groep mensen bereiken en door beïnvloed worden.

Ja pubers zijn ouder dan 5 jaar oud, maar het internet is ook ietwat complexer dan 'veilig over straat lopen'.
Ik ben opgegroeid nét met de opkomst van het internet, toen er nog praktisch geen supervisie etc. was en ik ben ook in mijn puberjaren aan genoeg dingen blootgesteld die ik mijn eigen kinderen echt niet (op die leeftijd) zou willen dat ze daarmee in aanraking komen.
Remzi1993 @Alxndr15 november 2024 14:25
Das niet helemaal waar volgens het kinderrechtenverdrag wordt privacy wel een groter ding vanaf 12 jaar. En Nederland heeft dit verdrag getekend en rechters gebruiken het in NL en vooral bij jeugdzorgzaken en familiezaken. Dus vergist je niet.
Alxndr @Remzi199315 november 2024 14:54
Je begrijpt me verkeerd, ik zeg nergens dat ze geen recht op privacy hebben, enkel dat het beperkt is tov een volwassene/meerderjarige. De discussie waar de grens precies ligt probeerde ik bewust te vermijden.

Ik ben geen jurist, maar het lijkt me logisch dat de privacy ophoudt daar waar de verantwoordelijkheid van de ouders begint. Je kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor iets waar je geen controle over hebt?
Tr1pke @Alxndr15 november 2024 17:09
Als ze hun eigen huis hebben dan hebben ze privacy anders niet.
Ayporos @Arjan P15 november 2024 07:16
Ik snap je sentiment, maar laat ik eens een analogie maken:

We vinden het doodnormaal dat je een klein van 3 of 4 niet alleen over straat laat lopen. Het duurt toch echt minstens een jaar of twee (of meer?) voordat je je kind alleen over straat laat en je het duidelijk hebt gemaakt dat het niet zomaar moet oversteken, dat het bewust moet zijn van de omgeving, dat het niet met vreemde mensen mee moet gaan, dat het zich moet gedragen, dat het bij de achtersteegjes en redlight districts vandaan moet blijven, etc etc. :P

Het internet is wat mij betreft niet anders, en kinderen hebben echt wel minstens een paar jaar ouderlijke supervisie en opvoeding nodig alvorens ze dat enigszins verantwoord kunnen navigeren.
Gelukkig zijn er legio technische mogelijkheden voor ouderlijke supervisie en restrictie, en ik vind het niet meer dan normaal en wenselijk dat ouders hier gebruik van maken. Dat niet doen zie ik niet anders dan je kleine kind loslaten in het midden van een drukke stad en het maar laten gaan en staan waar het wil, terwijl het totaal geen besef heeft van de gevaren in de wereld.

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 15 november 2024 07:17]

Arjan P @Ayporos15 november 2024 13:21
Ik heb het dan ook over pubers, en dan denk ik aan 15, 16 jaar en niet 5 jaar oud. Vooral omdat er boven mijn reactie werd gesproken over 'minderjarig'. Nou, veel plezier met het bespioneren van je 17-jarige..
Remzi1993 @Ayporos15 november 2024 14:24
Echter vanaf 15/16 jaar vind ik dat de teugels wel minder strak hoeven te zijn. Je moet je kinderen op een bepaalde leeftijd ook opvoeden dat ze langzamerhand steeds meer eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen anders krijg je slappe hap van die ouders die alles voor hun kinderen oplossen en doen. Je moet je kinderen op een bepaalde leeftijd ook (gecontroleerd) laten vallen en helpen opstaan. Vallen en opstaan horen bij het leven.
The Realone @Alxndr14 november 2024 20:34
Kinderen opvoeden is dan ook niet 'een gesprekje voeren en klaar'. Dus nee, ik zeg niet dat simpelweg een keertje tegen je kind zeggen "locatie delen is risicovol, wel oppassen he!" voldoende is. Maar je locatie delen doe je niet om als puber lekker dwars te liggen, of omdat je foute intenties hebt. Dat doe je omdat je het leuk en/of makkelijk vindt en al dan niet omdat je vrienden het ook doen. En dan is bewustwording juist de beste oplossing.

Kijk, ik zeg niet dat dit helemaal geen nut heeft, maar ik zie maar al te vaak voorbeelden waarbij dit soort zaken gebruikt worden waarna de ouder denkt dat hun opvoedkundige taak er wel weer op zit. Leuk, dan heb je op SnapChat voorkomen dat je kind de locatie deelt, maar die vindt dat maar vervelend en ziet de gevaren niet en gaat gewoon in andere soortgelijke situaties gewoon door.
FicoF @The Realone14 november 2024 19:45
Helemaal eens. Sinds Magister kunnen ze zelfs niet meer stiekem onvoldoendes halen. Al dat curling gedoe hoeft van mij niet.
OruBLMsFrl @FicoF15 november 2024 09:36
Je kunt nog wel iets doen: als jij dat principieel belangrijk vindt voor je kind dat die stiekem onvoldoendes kan halen, dan kijken jullie als ouders in Magister gewoon nooit naar de toetsuitslagen. Maar ik vat hem, het kind weet dat die functie er is, en zal zich dus minder vrij voelen daarin. Je zou dat dan eigenlijk willen kunnen configureren vanuit school, dat het voor jou uit blijft staan die hele cijfer functie, tot je in een schoolgesprek samen ooit anders zou moeten besluiten. Maar ja, ook daarin merk je dat veel scholen afschuiven naar technologie goeddeels ook uit tijdgebrek. Gelukkig gebruikt niet elke school Magister.
phoenix2149 @The Realone14 november 2024 18:49
Uiteraard. Het mee kunnen “volgen” maar ook begrijpen hoe een dergelijk platform werkt helpt wel.

Heb op dit moment geen Social Media maar zal het wel overwegen om beetje bij te les te blijven juist hiervoor.
Gaitman @phoenix214914 november 2024 18:44
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[Reactie gewijzigd door Gaitman op 14 november 2024 18:47]

phoenix2149 @Gaitman14 november 2024 18:47
Dank je ga eens kijken. Kan niet modereren voor +1
blorf @phoenix214915 november 2024 09:20
Het is wel een beetje achter de feiten aan lopen. Locatie delen?
Slechte cultuur, dit. Suggereren dat dat een vanzelfsprekend iets is waar je als gebruiker niks aan kan doen... :z
phoenix2149 @blorf15 november 2024 11:22
Ik begrijp je opmerking niet zo. Waar wil je hiermee naartoe.

Kun je wat meer toelichten wat je bedoelt?
blorf @phoenix214915 november 2024 12:41
Dit gaat over de vriendenlijst, neem ik aan? Die vertrouw je niet en daarom ga je "locatie delen" voor de app uitzetten. Maar GPS moet wel aan staan, anders kun je ze zelf niet volgen. Dat doe je via een ander netwerk?
cptjibberjabber @Tosti5514 november 2024 18:06
Absoluut. Niet eens het bijhouden van waar je kind is, maar vooral zien met wie ze hun locatie delen is belangrijk om ze te kunnen opvoeden hoe de online wereld werkt.

Waar mijn kinderen zijn of wanneer ze ergens aankomen is mij niet zo interessant, je kinderen verdienen ook privacy. Maar zien aan wie ze die privacy loslaten wil ik zeker grip op hebben tot ze volwassen genoeg zijn.
WillySis @Tosti5514 november 2024 18:07
Ik heb geen jonge kinderen meer, maar op zich is de functie zeker handig. Niet om dagelijks te kijken, maar als ze niet thuiskomen als je dat allang had verwacht is het iets om naar te kijken. Grote kans dat ze bij een van die vrienden uithangen. Bij vreemd gedrag kan je ook eens kijken met wie ze hun locatie delen en of daar geen onbekenden tussen zitten.
Marve79 @Tosti5514 november 2024 19:04
Ik heb Snapchat gewoon geblokkeerd hier.
SirBlade @Marve7915 november 2024 00:10
Maar bij de buren op het gasten-wifi is het gewoon beschikbaar. En een 2de hands smartphone is voor een tierner ook betaalbaar.
Marve79 @SirBlade15 november 2024 07:07
Nee hoor ik heb private dns ingesteld op de smartphones naar adguard dns. Kunnen ze wel terug aanpassen maar dat begrijpen ze toch niet plus dat zou ik ook zien. Dus waar je ook zit het is geblokkeerd ook op 4G en andere wifi netwerken.

Tweedehands telefoon kunnen ze enkel mee op wifi. Dus dat werkt ook niet. Buren wifi heb ik niet (alleenstaand huis).
Frame164 @Marve7915 november 2024 07:50
Maar er zijn anderen die dat wel snappen en graag helpen. Behoorlijk naïef wat je zegt als je het mij vraagt.
Marve79 @Frame16415 november 2024 09:04
Tja je kan maar zoveel doen he, en als ze eenmaal 15/16 zijn kun je er toch weinig meer aan doen. Maar tot die tijd hou ik het aardig onder controle hoor. Ook geen gsm's mee naar school of naar vriendjes enzo.

Dat jij denkt dat het niet kan wil niet zeggen dat je het dan allemaal maar ok moet vinden en er niks aan moet doen.
Tr1pke @Marve7915 november 2024 17:03
Adguard dns. lol dat is zeker niet te omzeilen, met andere woorden je hebt er geen grip op
Marve79 @Tr1pke15 november 2024 17:57
Alles is te omzeilen, de great firewall in China ook.
Tr1pke @Marve7916 november 2024 23:24
Sarcastisch
willieverhoef @Tosti5514 november 2024 20:56
Denk dat je verschikt hoeveel kids hun lokatie delen en met hun ouders. Ik weet niet hoevaak ze kijken maar denk dat 20-30% hun lokatie (moet?) delen. Denk dan wel aan kids van 10-14
Tr1pke @Tosti5515 november 2024 17:01
Ik hou mij echt bezig met dit soort dingen. Het internet is een vieze plaats waar je uiterst voorzichtig moet zijn.
wschoonveld 14 november 2024 18:15
Gesprek met je kind staat voorop, wat doe het kind wat voor keuzes maakt het kind online en op Social media en probeer daar zo open mogelijk gesprek in te voeren. Als het verkeerde keuzes maakt wijs ze niet af maar help ze verder, dan voelt het kind zich veilig om erover te praten en vertelt het ook met wie het kind zijn locatie gedeeld heeft. Daar heb ik geen deel functie voor nodig. Voor de rest is het vertrouwen, zal het altijd goed gaan? Ik denk het niet, maar vertrouwen in elkaar is wel het belangrijkste. Zo proberen we als gezin daar mee om te gaan.

Ps we delen onze locaties in iOS, daarvan kunnen we van elkaar zien waar we zijn wanneer dat nodig is, vaak is een beller sneller.

[Reactie gewijzigd door wschoonveld op 14 november 2024 18:15]

joker1977 14 november 2024 18:07
Het zal mijn ouderwetse inborst wel zijn maar ik zie 2 scenario's:

* Je wilt je kind zijn/haar locatie kunnen tracken; dus het kind is (dan ook automatisch) te jong voor Snapchat
* Je kind gebruikt Snapchat, dan is het op een leeftijd dat hij/zij de locatie ook wel kan delen via een andere app (bv. WhatsApp)
ITWarrior @joker197714 november 2024 18:15
Ik ben verder geen ouder, maar ik zie echt veel mensen op snapchat die hun live locatie met extreem veel mensen delen ook kinderen. Als ik een kind zou hebben zou ik toch wel graag kunnen checken of mijn kind zijn live locatie niet deelt met ongure types/mensen van 20+ die daar niks mee te maken hebben.
ilaurensnl @ITWarrior14 november 2024 18:55
Vraag me alleen af hoe weet je dat het ongure mensen zijn en geen klasgenoten? of vice versa natuurlijk?
profiel foto? of kan je ook chat logs zien, anders heb je aan locatie delen inzicht niet echt veel.
Frame164 @ilaurensnl15 november 2024 07:51
Om te beginnen door de praten met je kinderen.
Tr1pke @ilaurensnl15 november 2024 17:05
Door de telefoon af te pakken en het na te lezen
OruBLMsFrl @ITWarrior15 november 2024 09:42
Tegelijk is het compleet fout voor mijn gevoel dan weer om bij zulke advertentiereuzen als Meta/Snapchat uberhaupt locatie deel functies en familiefuncties te activeren. Dat wordt allemaal voor targeting in je advertentieprofiel gebruikt kun je gif op innemen. Snap en TikTok zijn mentaal vergif voor kinderen, die moeten het gewoon houden bij chat apps tot de hersenen een beetje volgroeid zijn.
En dat gezegd: op een bepaald maatschappelijk niveau, moeten we het sociale misschien voortaan ook als volwassenen weer houden bij enkel forums en chat apps, want het is voor genoeg mensen netto negatief helaas. En veel van die volwassenen geven dan ook nog het slechte voorbeeld aan kinderen. Zo worden de problemen met sociale media alleen maar groter.
marapuru @joker197714 november 2024 20:35
Ik gooi daar graag nog een stukje ouderwetse inborst bovenop. Al lijkt het dat ik geen keuze heb.

Ik wil namelijk helemaal niet dat een kind op dataslurpende, verslavende en depressief makende platformen zit.
Sinester @joker197715 november 2024 15:42
Je wilt je kind zijn/haar locatie kunnen tracken; dus het kind is (dan ook automatisch) te jong voor Snapchat
Ehmm 13 jarige kunnen prima op internet, maar wel met toezicht in vele gevallen
* Je kind gebruikt Snapchat, dan is het op een leeftijd dat hij/zij de locatie ook wel kan delen via een andere app (bv. WhatsApp)
Denk dat je niet helemaal begrijpt wat voor soort App Snap is.

Daar heb je een soort van Google maps waar je iedereen live kan volgen als dit aan staat.. is volgens mij heel andere koek dan locatie delen via Whatsapp of Maps, wat je alleen 1 malig aanzet voor iemand en daarna niet blijft werken

[Reactie gewijzigd door Sinester op 15 november 2024 15:43]

Exqua 15 november 2024 17:11
Ik gebruik home assistant voor gps en meldingen. Hierin maak ik zones en als mijn kind in of uit zo’n zone gaat krijgen wij een melding. Voordeel van dit systeem is dat het thuis draait op eigen hardware.

Mijn kind moest op jonge leeftijd al een behoorlijk stuk fietsen (ook wel eens als het al donker wordt) dus wij als ouders zijn hier erg blij mee.

Nu is het wel zo dat je eigenlijk nooit kijkt, je wilt je kind immers niet de hele dag in de gaten houden. Maar als je kind weggaat van een bepaalde locatie terwijl dat nog niet kan ( denk aan lesuren op school) dan weet je dat er iets aan de hand is en kun je bellen of die kant op rijden.

Bijkomend voordeel is dat spijbelen hierdoor niet echt een optie is. :+

[Reactie gewijzigd door Exqua op 15 november 2024 17:13]


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