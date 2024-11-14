Ouders krijgen optie om te zien met wie kinderen op Snapchat locatie delen

Ouders kunnen gaan zien met wie hun kinderen op Snapchat de locatie delen. Ook kunnen gezinnen met elkaar de locatie gaan delen en daardoor automatisch delen wanneer ze bijvoorbeeld thuis zijn aangekomen.

Locatie delen komt als optie in Family Center, meldt Snap. Daardoor kunnen ouders hun kinderen een verzoek sturen om de locatie te delen en deze vervolgens volgen. Ook kunnen ouders de eigen locatie delen met kinderen. Bovendien is het nu zichtbaar voor ouders met wie minderjarigen hun locatie delen, iets dat ouders tot nu toe niet kunnen zien. Ook het volgen van een reis en automatisch een melding sturen als een Snap-gebruiker op een bepaalde plek is aangekomen wordt mogelijk. Dat gebeurt in de komende weken, zo zegt het bedrijf.