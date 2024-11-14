Gerucht: Samsung presenteert Galaxy S25 op 23 januari

Samsung zou zijn Galaxy S25-telefoons willen presenteren op 22 of 23 januari volgend jaar, zo gaat het gerucht. Het gebeurt vaker dat de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn Galaxy S-toestellen in januari aankondigt.

Het Zuid-Koreaanse The Financial News heeft het over 23 januari, terwijl leaker Max Jambor 22 januari noemt. Beide kunnen waar zijn: omdat Samsung een evenement houdt, kan het zijn dat het in het ene land nog 22 januari is, terwijl het in een ander land al na middernacht en dus 23 januari is. Als het evenement bijvoorbeeld in Europa plaatsvindt in de avond, is dat in Zuid-Korea al na middernacht.

Er gaan al maanden geruchten over de S25-telefoons, waaronder de mogelijkheid dat er een dunner Slim-model tussen zit. Of die tegelijk uitkomt met de overige modellen, is onduidelijk. Samsung bracht dit najaar in het thuisland al een dunnere variant uit van de Galaxy Z Fold6. Samsung kondigde dit jaar zijn S24-telefoons aan op 17 januari.