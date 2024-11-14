Gerucht: Samsung presenteert Galaxy S25 op 23 januari

Samsung zou zijn Galaxy S25-telefoons willen presenteren op 22 of 23 januari volgend jaar, zo gaat het gerucht. Het gebeurt vaker dat de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn Galaxy S-toestellen in januari aankondigt.

Het Zuid-Koreaanse The Financial News heeft het over 23 januari, terwijl leaker Max Jambor 22 januari noemt. Beide kunnen waar zijn: omdat Samsung een evenement houdt, kan het zijn dat het in het ene land nog 22 januari is, terwijl het in een ander land al na middernacht en dus 23 januari is. Als het evenement bijvoorbeeld in Europa plaatsvindt in de avond, is dat in Zuid-Korea al na middernacht.

Er gaan al maanden geruchten over de S25-telefoons, waaronder de mogelijkheid dat er een dunner Slim-model tussen zit. Of die tegelijk uitkomt met de overige modellen, is onduidelijk. Samsung bracht dit najaar in het thuisland al een dunnere variant uit van de Galaxy Z Fold6. Samsung kondigde dit jaar zijn S24-telefoons aan op 17 januari.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 18:10 63

14-11-2024 • 18:10

63

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Reacties (63)

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FerronN 14 november 2024 19:14
Wanneer zouden ze nou stoppen met zo'n jaarlijkse cyclus? De features zijn tegenwoordig gering. Zou het niet goedkoper zijn om twee jaarlijks een nieuwe S serie uit te brengen. Deze zal dan ook meer veranderingen bevatten ten opzichte van het voorgaande model in dat geval.

Je ziet het ook bij games met jaarlijkse cycli. Daar wordt ook niet enorm geinnoveerd doordat je elk jaar wat moet uitbrengen.
bantoo @FerronN14 november 2024 20:25
Lijkt me niet snel gebeuren. het volume aan S24s dat verkocht word is erg hoog. Nieuwe productielijn op teugelen is duur maar het is wel noodzakelijk om relatief hoge prijs te kunnen vragen voor een telefoon. Zolang de concurrentie nog ieder jaar een telefoon op de markt brengt kun je het niet maken om met 2 jaar oude meuk aan te komen. Zelfde kleine spelers als Sony brengen eider jaar een nieuw model uit.
sympa @bantoo15 november 2024 09:17
En ik zou me eerder afvragen waarom Samsung zo een breed aanbod heeft van modellen.
Elk jaar vernieuwen kan ik me nog wel voorstellen. Als ik een nieuwe nodig heb, en van merk A is er een 2022 model en van merk B een 2023 model kies ik toch snel voor die nieuwere.
Maar Samsung heeft het afgelopen jaar de A55, S24, S24 Ultra, A35, S24 FE, S24+, A15, A25, A16, Z Flip 6, Z Fold 6, Xcover 7, A05s, en kennelijk ook nog een A06 uitgebracht.
Maxuseant @sympa15 november 2024 11:18
En ze zijn stuk voor stuk gigantisch. Toch vreemd dat ze niet wat kleiners maken
sympa @Maxuseant15 november 2024 12:35
Samsung maakt inderdaad veel verschillends. En kijken waar klanten voor zijn. Maar iets kleins, kennelijk niet.
Misschien omdat mensen die "klein" willen ook eigenlijk "goedkoop" willen. Want kleiner. En dat valt dan tegen. En dan kiest men weer groter voor hetzelfde geld.
PhaeTom @FerronN14 november 2024 19:18
Zo lang het meer geld oplevert dan het kost, de concurrentie het blijft doen en wij er (kwijlend) achteraan blijven rennen gaat dit niet veranderen hoor. Probeer je te verplaatsen in het bedrijf en de druk van de aandeelhouders, die willen echt niet minder releases hoor.
Ryunoru @FerronN14 november 2024 22:49
Goedkoper in productie? Wellicht. Maar de jaarlijkse releases brengen ze véél meer omzet op, wat de productiekosten eenvoudig wegwerkt.
BananeBoerBob @FerronN15 november 2024 01:04
Niet iedereen zijn upgrade cyclus loopt synchroon.
Een deel van de mensen upgrade elk jaar, een deel elke 2, 3 of 4 etc.
Als je niet elk jaar een nieuw toestel released dan bestaat de kans dat mensen naar de concurrent overstappen als ze anders op een model van een jaar oud zijn aangewezen.
izzet3838 @FerronN15 november 2024 09:17
Wanneer zouden ze nou stoppen met zo'n jaarlijkse cyclus? De features zijn tegenwoordig gering. Zou het niet goedkoper zijn om twee jaarlijks een nieuwe S serie uit te brengen. Deze zal dan ook meer veranderingen bevatten ten opzichte van het voorgaande model in dat geval.

Je ziet het ook bij games met jaarlijkse cycli. Daar wordt ook niet enorm geinnoveerd doordat je elk jaar wat moet uitbrengen.
Je hebt het risico dat iemand die een jaar na de release dan mogelijk zal gaan voor een toestel van de concurrentie omdat die een betere cpu of nieuwe feature heeft.
Aerkhanite 14 november 2024 18:25
Mijn Asus ROG Phone 5 begint te overlijden dus ik kan wel een vervanging gebruiken. Samsung zou nu 7 jaar updates beloven t.o.v. Asus' ROG met 2, en véél betere reparatiediensten, dus de S25 Ultra staat zeker op m'n shortlist.
Xfade @Aerkhanite14 november 2024 18:31
Ook wellicht een stapje duurder.
yoranpower @Xfade14 november 2024 19:28
S24 is er ook nog altijd. En als die langer meegaat, weer goedkoper.
Ryunoru @yoranpower14 november 2024 22:51
S24 series raad ik sterk af wegens het gruisprobleem van de schermen. Dit is een probleem in de hardware zelf waarbij vrijwel alle toestellen van deze reeks een soort papier-achtig effect krijgen waarbij willekeurige pixels wat minder fel zijn. Bij zeer hoge helderheid is het niet op te merken maar bij normale belichting wel degelijk.
aliberto @Ryunoru15 november 2024 04:20
Ik weet niet waar je het over hebt qua scherm problemen. Sinds 4 maanden heb ik een S24 Ultra. De reden dat ik deze had genomen was vanwege de grotere accu en de Snapdragon chipset. De andere S24 modellen hebben een Exynos chipset.
Pe Nis @aliberto15 november 2024 06:49
Heb een S24+ en doe 2 volle dagen met een accu en zit er de hele dag op.
Ryunoru @aliberto15 november 2024 11:50
Het is een bekend probleem bij vrijwel alle S24U toestellen, kijk maar eens op gespecialiseerde fora zoals de subreddit. Samsung is hier erg slordig mee geweest door op hun eigen fora alle threads hierover te verwijderen zonder toezeggingen. Gewoon doen alsof het probleem niet bestaat.

Als je bij middelmatige of lage helderheid kijkt naar een solide kleur, kan je inconsistenties op pixelniveau zien. Dit effect is ook evident bij gradienten, dewelke ook een ander probleem hebben door slechte hardware - color banding, waardoor gradienten niet geleidelijk genoeg gaan maar schokkerige overgangen hebben. Dan is er ook nog een ander soort banding effect met 3 vage strepen horizontaal over het scherm, welke deze in 4 segmenten verdeelt. Meestal subtiel, maar sommigen hebben hier meer last van.

Al met al is de S24 serie echt niet van de kwaliteit die je van een Samsung flagship mag verwachten. Dat weet Samsung ook, en daarom hebben ze (vermoedelijk, uiteraard nog niet bevestigd) dit probleem verholpen met de S25 reeks. Zonder ook maar enige excuses of wat dan ook, want ach, wat kan hun het schelen.

Edit: Paar linkjes

https://old.reddit.com/r/...ny_display_under_400x_om/

https://old.reddit.com/r/...3_ultra_on_samsung_notes/

https://old.reddit.com/r/...lose_up_s24u_vs_s23_base/

https://old.reddit.com/r/...4_ultra_phones_both_have/

https://old.reddit.com/r/...mments/1ajzgo5/so_bummed/

https://old.reddit.com/r/.../display_issues_are_real/

[Reactie gewijzigd door Ryunoru op 15 november 2024 12:01]

HJVDD @Ryunoru15 november 2024 09:10
Heb het zelf ook, maar zie het alleen bij zeer lage schermhelderheid. Verder valt het niet op en is het een geweldig display
Garret1410
@Ryunoru15 november 2024 20:07
Vind ik een non issue. Ik heb het nog nooit gezien en in het algemeen wordt het display als zeer goed gezien. Ik heb de S24U niet meer maar het display vond ik echt erg mooi en er zijn mensen die een probleem hebben maar dat is marginaal en afhankelijk van de persoon. Ik hecht meer waarde aan de anti reflective coating dan wat mindere kleuren bij lage helderheid.

Ik heb veel toestellen gehad voor menig wat jaren en van elk toestel lees je wel van problemen op fora.

Dus wat mij betreft een stroom in een glas water voor 99% van de mensen.
Ryunoru @Garret141015 november 2024 21:39
Dat jij het geen probleem vindt betekent niet dat dit ook voor de rest geldt - zeker niet marginaal. Dit was hèt onderwerp tot vele maanden na de release en ook nu is er nog steeds regelmatig commentaar op. Het is niet slechts een kinderziekte kort na release onder het mom van "elk toestel heeft wel wat problemen", maar een grof hardwarematig probleem.

Ook gaat het niet om "mindere kleuren bij lage helderheid" maar om een inconsistent patroon dat zich als een aantal vormen van ruis uit. Beeldschermen horen effen en consistent te zijn. Voor een bedrijf als Samsung hoort dit niet en ik snap dan ook niet waarom je het wegwuift alsof het niets is.
galfan @Xfade14 november 2024 20:54
Je kan daar wel op rekenen, Qualcomm had al aangegeven dat de snapdragon 8 elite een stuk duurder is om te produceren dus Samsung zal dan waarschijnlijk dat doorrekenen naar de klant
tw_gotcha @Aerkhanite14 november 2024 18:57
of het vorige model?
Albert020 14 november 2024 18:21
1 ding is zeker, mijn S23 gaat weg als er in de S25 een Qualcomm Snapdragon 8 Elite zit ;)
jdjeasy @Albert02014 november 2024 19:00
Ik hoop het voor jullie. Ik heb vorig jaar de stap maar gezet met de ultra omdat er dit jaar weer exynos in zou zitten werd gezegd. Ahwel, nog 5 a 6 jaar hiermee door.
Kiswum
@Albert02014 november 2024 21:13
Ik doe mee, maar dan met de S22. Als de accu met een Snapdragon langer meegaat, dan met een Exynos, dan kies ik uiteraard voor zo'n echte upgrade.
In spellen maakt het kleine snelheidsverschil niet meer zoveel uit. Op het gebied van warmteproductie verwacht ik dat Qualcomm het inmiddels ook weer op orde heeft en dat ze niet in de SD810 en SD888 valkuil vallen.
toxict @Kiswum15 november 2024 11:17
Accu bij Snapdragon gaat absoluut langer mee.
En wat ik ook heb gemerkt is dat warmte productie minder is.

Mijn S21 Ultra die nog een Exynos had, die kapte ermee als ik "te lang" 4K60 filmde.
Camera App stopte met de melding dat ie te warm werd.
(Sta je daar je zoontje te filmen in het zwembad tijdens afzwemmen).
(Of op de boot bij de Niagara falls)
(In beide gevallen was het warm; zwembad warm en vochtig, Niagara Falls ook..)

Mijn S23 Utra met Snapdragon filmt rustig door en in accu gebruik is merkbaar zuiniger.

[Reactie gewijzigd door toxict op 15 november 2024 11:19]

coolkingler1 @Albert02014 november 2024 18:26
Zit er niet heel waarschijnlijk:

nieuws: Geekbench-listing laat Samsung Galaxy S25+ zien met Exynos 2500-soc

edit: ah mijn fout, die leak van de Elite is meer betrouwbaar

[Reactie gewijzigd door coolkingler1 op 14 november 2024 18:27]

Marve79 @coolkingler114 november 2024 19:01
Skip.

Waardeloos die Exynos.
coolkingler1 @Marve7914 november 2024 19:15
Is ook zo, maar ik heb het wss fout, goede kans op Snapdragon
Bas_f @Marve7914 november 2024 21:19
Waardeloos is natuurlijk overdreven. "Minder goed" is een betere omschrijving, want het is nog steeds een prima SoC, alleen presteert die voor de kieskeurige consument waarschijnlijk niet op het niveau van een Snapdragon. En als Tweaker zou je het best kunnen toejuichen dat er een extra fabrikant is die een eigen SoC maakt, want hoe meer concurrentie, hoe beter voor de consument. Wellicht hebben ze op een gegeven moment de smaak zo te pakken dat ze beter worden dan Snapdragon.
josttie @Bas_f15 november 2024 07:38
Ja lekker hoor: volle bak betalen, en dan een slechte batterijduur, minder preststies en af en toe kortstondig een haperend OS. Lang leve de exynos! Ik was niet blij met mijn s20FE, voornamelijk de batterijduur was erg slecht. En de snapdragon varianten hadden nergens last van. Mijn s22+ ben ik een stuk tevredener over, veel consistenter in performance en batterij gaat langer mee na 2.5 jaar gebruik dan mijn vorige nieuw.
sympa @josttie15 november 2024 09:19
Mijn S24+ (Exynos) doet het dan weer een stuk beter dan de S20 FE 5G (Qualcomm) die ik daarvoor had. Dus zoveel zegt het allemaal niet.
vinkjb @Albert02014 november 2024 18:28
Kan je rekenen?
geen_IT @vinkjb14 november 2024 18:44
Kan je rekenen?
Ik zou er niet op rekenen
angerfist-yentl 14 november 2024 19:40
Ben wel benieuwd of de wireless power share functie weer gemaakt is zodat het weer werkt met de Watch 7 en Watch 7 Ultra. En of die dan niet meer werkt met de oudere galaxy horloges. Ik zelf gebruik het vrij vaak op mijn S23fe met Watch 6 als ik weer eens vergeten ben dat ding dagelijks op te laden :+
HJ57 @angerfist-yentl15 november 2024 10:43
Die power share functie gaat niet werken met de S25. Het ligt aan de Watch 7 en niet aan de telefoon.

Citaat uit het desbetreffende Tweakers bericht (12 juli 2024):
"De Wireless PowerShare-functie ontbreekt als gevolg van de nieuwe BioActive-sensor die in de Galaxy Watch7 zit, vertelt Samsung in een blogbericht. Deze sensor heeft een ander ontwerp dan zijn voorgangers, wat als gevolg heeft dat ook de glazen achterkant van het horloge een andere vorm heeft gekregen."
angerfist-yentl @HJ5715 november 2024 12:15
ik heb gezien dat de Watch 7 wel werkt op bijvoorbeeld de draadloos lader (EP-P5400) van samsung die is er ook niet voor ontworpen, ik denk dat als je de spoel in de telefoon aanpast je al een heel eind bent. maar dat je zoals gezegd niet dan ook nog de oudere watches kan opladen. want dan moet je 3 spoelen hebben in de telefoon en nu zitten er volgens mij een grote en een kleine spoel in. https://www.youtube.com/watch?v=0n_MXmBa5B4

Ik denk dat het puur een software matige beperking is ook omdat in het begin het wel werkte en toen kreeg je opeens die melding die je nu krijgt. om de hardware te beschermen omdat de spoel te ver weg is en dat er zo meer warmte ontwikkeling is. Draadloos opladen van je horloge via je telefoon geeft nu al extra warmte die je niet hebt als je hem gewoon op een lader legt.
fuzzyIon 14 november 2024 20:26
Oneplus 13 krijgt snapdragon elite en de 12 en 12 R hebben nu al android 15. Kom op Samsung!
moh.moh 14 november 2024 21:47
Het wordt steeds eerder in het jaar!

Ik snap wel waarom ze jaarlijkse releases doen, technische verbeteringen of uberhaupt wijzigingen doe je het liefst in kleine iteraties - als je ook nog ieder consistent geld moet verdienen, en verschillende consumenten kunnen op verschillende jaarcyclie van je product zitten. Dan moet dit wel logisch zijn.

We overschatten wat we in 1 jaar kunnen doen, we onderschatten wat we in 10 jaar gedaan krijgen.
- Tony Robbins
Maulet 14 november 2024 23:31
Daar nieuwe modellen steeds minder verbeteringen meebrengen moeten ze uitgebracht worden in de emotionele kerstperiode voor de compulsieve kopers :-P
SjekjePieler 15 november 2024 07:58
Ik ga sowieso mijn S22 Ultra vervangen, Echter wordt het de S25 of de S25 Ultra.
Maar hoe zit dat nou met de 200Mp camera? ik zie de 50MP in de S24 beter presteren dan de 200MP in mijn optiek.

Laat staan de 108Mp in mijn S22 Ultra! De 50Mp heeft veel mooier beeld en kleuren en soms ook beter diepte en scherpte.

Hebben meer mensen dit?
-Colossalman- 14 november 2024 20:26
waarom niet 25 januari? beetje autist kan dit beter verwerken
Kimbo72 @-Colossalman-15 november 2024 01:42
waarom niet 25 januari? beetje autist kan dit beter verwerken
Omdat dat op een zaterdag is dus geen werkdag.
Ik als autist begrijp dat wel.
Techno Overlord 14 november 2024 19:26
Wellicht komt ie nog eerder uit dan de Google Pixel 9. :+

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