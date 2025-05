Geekbench-listing laat Samsung Galaxy S25+ zien met Exynos 2500-soc

Er is een Geekbench-listing verschenen die de Samsung Galaxy S25+ laat zien, met daarin een Samsung Exynos 2500-soc. Het gaat om de Europese versie van de telefoon. Er ging eerder het gerucht dat Samsung voor alle varianten Qualcomm-socs zou gebruiken.

De listing toont de SAM-936B met de 's5e9955'-soc, een typenummer voor de Exynos 2500, meldt SamMobile. Het is een soc met tien processorkernen verdeeld over vier clusters. De chip beschikt over een extra snelle core op 3,3GHz, die wordt bijgestaan door twee kernen op 2,75GHz, een cluster met vijf cores op 2,36GHz en nog eens twee cores op 1,80GHz. De gpu zou een Xclipse 950 zijn en Vulkan 1.3 ondersteunen.

De scores doen onder voor die van de MediaTek Dimensity 9400 en Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Samsung heeft al eerder gezegd dat het de soc maakt op het eigen 3nm-procedé. Daarbij zouden lage yields tot de beslissing hebben geleid om in alle varianten Qualcomm-socs te zetten. SamMobile speculeert op basis van de Geekbench-listing dat in een of meerdere Europese landen mogelijk toch een S25-variant met Exynos-chip verschijnt.

De Galaxy S23-telefoons hebben allemaal Qualcomm-socs; los daarvan hebben Galaxy S-telefoons in Nederland en België afgelopen jaren altijd Exynos-socs gehad. De S25-serie verschijnt volgens Samsung in de eerste helft van volgend jaar. Geruchten wijzen op een presentatie en release in januari.