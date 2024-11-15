OnLeaks publiceert renders van Samsung Galaxy A26-telefoon

Bekende smartphoneleaker OnLeaks heeft renders van een Samsung Galaxy A26 gepubliceerd. Deze onaangekondigde midrangetelefoon krijgt een licht gewijzigd ontwerp, met een ander camera-eiland aan de achterkant. De releasedatum is nog niet bekend.

Volgens OnLeaks, die de renders publiceerde in samenwerking met Android Headlines, wordt de telefoon 164mm lang, 77,5mm breed en 7,7mm dik. Met de camera's meegeteld krijgt het toestel een dikte van 9,7mm. Daarmee is het toestel hoger, breder en dunner dan zijn voorganger.

De Galaxy A26 krijgt volgens Android Headlines een schermdiagonaal van ongeveer 6,64", waar het voorgaande toestel een 6,5"-display had. De selfiecamera zit verwerkt in een 'notch' aan de bovenkant van het scherm. Volgens een recente Geekbench-listing krijgt de telefoon daarnaast een Exynos 1280-soc, 6GB geheugen en Android 15, zegt Android Headlines.

Verder krijgt de telefoon een plat scherm en platte zijkanten, met volumeknoppen en de aan-uitknop aan de rechterkant. Aan de achterkant van het toestel zitten drie camera's, die verwerkt zitten in een soort 'bump'. Bij de voorgaande Galaxy A25 zaten de camerasensors los van elkaar op de achterkant. Dat komt overeen met eerder uitgelekte renders van de Galaxy A36 5G, die een soortgelijk redesign krijgt.

Het is niet bekend wanneer de A26 precies op de markt komt. Zijn voorganger kwam in december 2023 uit en kostte bij release 299 euro.