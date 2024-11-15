OnLeaks publiceert renders van Samsung Galaxy A26-telefoon

Bekende smartphoneleaker OnLeaks heeft renders van een Samsung Galaxy A26 gepubliceerd. Deze onaangekondigde midrangetelefoon krijgt een licht gewijzigd ontwerp, met een ander camera-eiland aan de achterkant. De releasedatum is nog niet bekend.

Volgens OnLeaks, die de renders publiceerde in samenwerking met Android Headlines, wordt de telefoon 164mm lang, 77,5mm breed en 7,7mm dik. Met de camera's meegeteld krijgt het toestel een dikte van 9,7mm. Daarmee is het toestel hoger, breder en dunner dan zijn voorganger.

De Galaxy A26 krijgt volgens Android Headlines een schermdiagonaal van ongeveer 6,64", waar het voorgaande toestel een 6,5"-display had. De selfiecamera zit verwerkt in een 'notch' aan de bovenkant van het scherm. Volgens een recente Geekbench-listing krijgt de telefoon daarnaast een Exynos 1280-soc, 6GB geheugen en Android 15, zegt Android Headlines.

Verder krijgt de telefoon een plat scherm en platte zijkanten, met volumeknoppen en de aan-uitknop aan de rechterkant. Aan de achterkant van het toestel zitten drie camera's, die verwerkt zitten in een soort 'bump'. Bij de voorgaande Galaxy A25 zaten de camerasensors los van elkaar op de achterkant. Dat komt overeen met eerder uitgelekte renders van de Galaxy A36 5G, die een soortgelijk redesign krijgt.

Het is niet bekend wanneer de A26 precies op de markt komt. Zijn voorganger kwam in december 2023 uit en kostte bij release 299 euro.

Samsung Galaxy A26-renders. Bron: Android Headlines, OnLeaksSamsung Galaxy A26-renders. Bron: Android Headlines, OnLeaksSamsung Galaxy A26-renders. Bron: Android Headlines, OnLeaks

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-11-2024 09:59 15

15-11-2024 • 09:59

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Samsung Galaxy A25

vanaf € 274,99

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Reacties (15)

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Balance 15 november 2024 11:05
Vorig jaar heeft Samsung met zijn Galaxy A20-lijn best een grote step gemaakt. De Galaxy A25 ruilde de oudere MediaTek Helio G99 SoC in voor de Exynos 1280. De A25 had daardoor een paar flinke upgrades:
  • Voor het eerst was 5G standaard, en waren er niet meer aparte 4G en 5G modellen.
  • De Mali-G57 MP2 werd vervangen door een tweemaal zo grote Mali-G68 MP4 GPU, die dik 80% beter presteerde.
  • CPU-performance ging er op vooruit met de sprong van Cortex-A76 naar Cortex-A78 kernen
Echter, de Exynos 1280 begint ondertussen ook wel weer op leeftijd te raken. Hij is begin 2022 aangekondigd, bijna 3 jaar geleden, en er zijn ondertussen ook al weer 3 opvolgers: De Exynos 1380, 1480 en 1580. De 1280 begint daarmee toch wel pittige gebreken te tonen:
  • De CPU-kernen zijn ondertussen 4 generaties oud, met de A710, A715, A720 en A725 als opvolgers. Ook zijn er maar twee A78-kernen, waar de meeste mid-range SoCs, zoals de 1380 en later, er vier hebben.
  • De GPU idem dito, en mist daarmee vooral moderne render functies.
  • Geen support voor LPDDR5, wat zuiniger en sneller is dan LPDDR4X.
  • Samsung's 5nm process was nooit echt om over naar huis te schrijven. Dat is helaas niet veranderd in de afgelopen paar jaar, en het gat met TSMC blijft groter worden.
  • Waar veel telefoons nu al met Wi-Fi 7 komen, moet deze telefoon zelfs Wi-Fi 6 missen: Enkel Wi-Fi 5 is ondersteund. Dat resulteert ook in minder bereik.
  • AV1 video wordt steeds meer gemeengoed onder streamers, wat deze SoC niet hardwarematig kan decoderen.
De Exynos 1380 was bijvoorbeeld al een leuke upgrade geweest, met vier Cortex-A78 kernen, een 5-cluster Mali-G68 MP5 GPU, LPDDR5 en Wi-Fi 6 ondersteuning.

De Galaxy A35 (en M35) gebruikt deze SoC en is vanaf €249 te krijgen.

Wat de Galaxy A26 zou kunnen redden is de 6 major Android upgrades waar Samsung recent mee pronkt. Dat is een substantiële upgrade over de 4 Android-upgrades die de A35 krijgt.
arjan1010 @Balance15 november 2024 14:04
Er zit natuurlijk maar €30 tussen de a2x en a3x, mogelijk dat de a3x duurder wordt, met betere specs en de a5x de, niet meer gebruikte, a7x gaat opvolgen qua range.

Over 3 a 5 maanden weten we vast meer. ;)
Putwater 15 november 2024 10:40
Dus bij de S-reeks volgen ze qua naamgeving het jaartal van release. Bij de tablets de naamgeving van de S-reeks van 6 jaar geleden en bij de budgetlijn lopen ze qua naamgeving een jaar voor...

Kan toch niet moeilijk zijn dit eenduidig te maken of is het de bedoeling verwarring te veroorzaken bij de consument?

"Mijn goedkope A26 is toch nieuwer dan jouw dure S25, ik heb dus geen miskoop gedaan."
michaelkamen @Putwater15 november 2024 10:43
Volgens mij hebben ze bij de A-series een aantal lijnen, de 2x, 3x, 5x in ieder geval, en het nummer is gewoon opvolgend. Dus de A26 is de opvolger van de A25.
CPV @michaelkamen15 november 2024 12:33
Klopt gewoon.
Ik heb nog de A40. Daar is alleen de A41 bijgekomen.
Na de A50 van 5 jaar terug is er nu de A55. Nog even een blackfridaytje opzoeken
Theratron @CPV15 november 2024 13:51
Ik denk dat wat @Putwater bedoelt, is dat het logischer zou zijn als het laatste getal van de A-serie het jaartal zou volgen, net als wat het totale getal bij de S-serie doet.

Dus: in het jaar 2025 komt de S25 uit, en ook de A25, A35, A55 etc. Ik ben wel met hem eens dat dat gewoon logischer zou zijn omdat je anders in het geval van deze "A2#" serie inderdaad nu de indruk wekt dat de A26 vóór loopt op de S25 terwijl dat echt niet zo is (dat geldt dus voor mensen die zich er niet echt in verdiepen, anders dan wij Tweakers).

Overigens is het design van deze A26 naar mijn mening wel érg "generic". Als je alle midrange toestellen van de afgelopen 7 jaar in een blender gooit kom je volgens mij precies op het design van deze A26 uit... : P
CPV @Theratron15 november 2024 13:58
Het zou leuk zijn als je iets uit het nummer kon opmaken, maar blijkbaar is verwarring ook een deel van de marketing.
Bij bijv. IBM was het altijd een complete verrassing welk typenummer een opvolger van een CPU of Disk zou krijgen.
AlbertG80 @Putwater15 november 2024 11:26
Jammer dat je er niet verder in verdiept maar het anders dan jouw redenering.
A is de klasse. In dit geval budget
De eerste nummer is de serie
De twee nummer is de versie of generatie.
De A klasse bestaat iets langer dus zal een hogere nummer krijgen dan de S.

Heeft niks met jaar te maken. Je kunt zeggen nieuwer maar wat vergelijk je dan. Hardware matig is er toch een groot verschil.
Putwater @AlbertG8015 november 2024 11:45
Bij de A-reeks heeft het blijkbaar niets met het jaar te maken. Bij de S-reeks echter wel, destijds is Samsung van S10 naar S20 gesprongen om de jaartallen te volgen.

Zo komen we dus gewoon weer bij het punt waarom dit niet eenduidig kan zijn.

[Reactie gewijzigd door Putwater op 15 november 2024 11:46]

Llopigat
@Putwater15 november 2024 10:43
Ja het is bijna alsof deze door een totaal ander team worden gemarket. Maar weer niet gemaakt want ze zien er wel bijna hetzelfde uit als de S-serie 8)7.

Ik snap het ook niet. Ik vond het op zich wel een goed idee om op het jaartal over te gaan opzich.
gimbal @Putwater15 november 2024 10:55
Dat gaat al zover terug als de jaren 90 toen men met bits aan het smijten was. De Atari Jaguar is 64 bits en daarom echt wel beter dan jouw Megadrive! Echt wel!

.. niet dus.

Mensen willen gemakzuchtige aannames doen en oplopende nummertjes werken fantastisch. Ik geef toch echt de schuld aan het gemakzuchtig willen denken.
apeklootje @Putwater15 november 2024 19:35
En er is nog werk aan de winkel:
Op mijn A34 power onderaan en volume bovenaan, bij mijn A9+ is het omgekeerd heb al ontelbare malen mijn tablet uitgezet ipv het volume aan te passen, onbegrijpelijk...
Lisadr 15 november 2024 11:55
Voel mij oud. Vroeger waren renders leaks spannend. Nu zijn nieuwe modellen vrijwel identiek aan vorige modellen.

[Reactie gewijzigd door Lisadr op 15 november 2024 11:56]

tareqy 17 november 2024 04:45
Zou het niet beter zijn om een ​​ouder vlaggenschip te kopen, zoals de Galaxy S21, die nu voor 350 euro verkrijgbaar is?
itsfrigged @tareqy17 november 2024 18:24
Zou het niet beter zijn om een ​​ouder vlaggenschip te kopen, zoals de Galaxy S21, die nu voor 350 euro verkrijgbaar is?
Wat moet je met die oude troep?

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