Samsung Galaxy A25 5G verschijnt op 12 januari op Duitse markt

Samsung heeft gemeld dat de Galaxy A25 5G vanaf 12 januari verkrijgbaar is in Duitsland. Daarnaast verschijnt de Galaxy A15 op 16 februari op de Duitse markt en is de Galaxy A05s daar sinds vrijdag verkrijgbaar. Het is nog niet bekend wanneer de telefoons te koop zijn in de Benelux.

In een bericht schrijft Samsung dat de telefoons een 50-megapixelcamera aan de achterkant van het toestel en een 13-megapixelcamera aan de voorkant hebben. De display van de A25 heeft een verversingssnelheid tot 120Hz en die van de A05s en A15 tot 90Hz. Daarnaast hebben de A25 5G en de A15-modellen een super-amoled-scherm. Verder bevatten de telefoons een 5000maH-accu en kan de opslagruimte met 1TB worden uitgebreid.

De Samsung Galaxy A05s met 64GB aan opslagruimte is vanaf 5 januari verkrijgbaar voor 159 euro. De Samsung Galaxy A25 5G met 128GB is vanaf 12 januari te koop voor 299 euro. Ten slotte verschijnen de A15 en de A15 5G op 16 februari op de Duitse markt. Beide versies hebben 128GB aan opslagruimte. De 5G-variant gaat 229 euro kosten en het 4G-model kost 199 euro.