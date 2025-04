'Netflix overweegt om reclame te tonen in games'

Netflix overweegt om advertenties te tonen in de games die het aanbiedt, schrijft The Wall Street Journal op basis van interne bronnen bij de streamingdienst. Netflix zelf heeft de plannen nog niet bevestigd.

De bestuurders van het bedrijf hebben de afgelopen tijd nagedacht over verschillende manieren om Netflix Games winstgevend te maken, zeggen betrokkenen tegen The Wall Street Journal. Volgens de krant wordt er gekeken naar reclame in de gratis games, maar ook naar het toevoegen van in-game aankopen.

Verder zou Netflix overwegen om geld te vragen voor de 'geavanceerdere games die het ontwikkelt'. Nu kunnen Netflix-abonnees zonder extra kosten een selectie van iOS-games spelen. Of Netflix de plannen gaat uitvoeren is niet bekend. Netflix heeft hier zelf nog geen mededeling over gedaan.

Netflix Games is sinds eind 2021 beschikbaar. Sinds de release is het aanbod fors gegroeid.