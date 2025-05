'Apple werkt nog steeds aan goedkoper abonnement met reclame voor Apple TV+'

Apple is naar verluidt nog steeds van plan om een goedkoper abonnement met advertenties te introduceren voor zijn streamingdienst Apple TV+. Het bedrijf zou in gesprek zijn met het Britse kijkcijferbureau Barb om te bespreken hoe de advertenties gemeten kunnen worden.

De Britse krant The Telegraph meldt dat Apple nog altijd van plan is om andere streaminggiganten te volgen in het aanbieden van een goedkoper abonnement met advertenties. Een abonnement op Apple TV+ kost momenteel 9,99 euro per maand, terwijl enkele concurrenten gestart zijn met het aanbieden van een abonnement met reclame voor ongeveer de helft van dat bedrag in dollars.

De Broadcaster's Audience Research Board, oftewel Barb, meet momenteel al de kijktijd voor films en series op Apple TV+, maar zal aanvullende technieken moeten inzetten om ook advertentiegegevens te kunnen meten. Apple zou hierover momenteel gesprekken voeren met Barb, die de officiële kijkcijfergegevens voor Britse televisiezenders levert.

Apple is een van de weinige grote streamingdiensten die nog geen advertentieabonnement heeft geïntroduceerd. Onder meer Netflix, Disney+ en Prime Video bieden al langer een goedkoper abonnement met reclame aan, hoewel deze vooralsnog niet in Nederland en België beschikbaar zijn. Het is niet bekend of en wanneer Apple een goedkoper abonnement met advertenties wil uitbrengen, en in welke regio's dit abonnement beschikbaar zal komen.