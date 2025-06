Streamingdienst Streamz komt met goedkoper abonnement met reclame

De Belgische streamingdienst Streamz krijgt een goedkoper abonnement met advertenties. Streamz Basic kost 7,95 euro per maand, vier euro minder dan het huidige bedrag. Kijkers kunnen hetzelfde aanbod bekijken.

De nieuwe abonnementen zijn vanaf 22 mei beschikbaar, schrijft het platform, dat onderdeel is van DPG Media, VRT en Telenet. Met het abonnement betalen kijkers minder per maand, maar krijgen ze wel reclame te zien. Ieder uur wordt maximaal vijf minuten reclame getoond, zegt Streamz. In kinderprogramma's wordt geen reclame getoond.

Het abonnement heet Streamz Basic. Dat bevat verder nog andere beperkingen. Zo kunnen kijkers maar maximaal twee kijkprofielen aanmaken, tegenover vijf in het Premium-abonnement. Ook kunnen kijkers maar op maximaal een scherm tegelijk kijken, in plaats van vier. Het is bovendien niet mogelijk series en films te downloaden en offline te kijken.

Streamz hoopt met het abonnement vooral jongeren te bereiken, die volgens het platform minder geld te besteden hebben. Het abonnement kost 7,95 euro per maand, maar met een jaarabonnement daalt dat naar 5,95 euro per maand. Daarmee is het abonnement zo'n dertig procent goedkoper dan Streamz Premium. Bij Telenet, waar Streamz kan worden afgenomen, is de dienst per 5 juni beschikbaar.