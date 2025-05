Streamz gaat content van Paramount+ aanbieden

Streamz heeft een licentieovereenkomst gesloten met Paramount. Content van Paramount Pictures, CBS Studios en Showtime is vanaf december van dit jaar via het Belgische streamingplatform te zien.

Er zijn al langer bepaalde films van het mediabedrijf Paramount te zien via de streamingdienst, maar nu zegt Streamz dat er dankzij een licentieovereenkomst binnenkort veel meer content van het Amerikaanse bedrijf in Vlaanderen beschikbaar komt. Naast films gaat de streamingdienst ook series van Paramount aanbieden, waaronder Deadwood, Twin Peaks en Star Trek: Strange New Worlds. Vanaf 2024 komen nieuwe series gelijktijdig in de Verenigde Staten via Paramount+ en in België via Streamz uit. De Paramount+-content wordt zonder extra kosten aan het streamaanbod van Streamz toegevoegd.