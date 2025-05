Oprichter cryptobeurs FTX schuldig bevonden aan miljardenfraude

Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalige ceo van cryptobeurs FTX, is schuldig bevonden aan het stelen van 8 miljard dollar. Wat de strafeis wordt tegen Bankman-Fried, is nog niet bekend. De rechter bepaalt die op 24 maart 2024.

De jury van de federale rechtbank in Manhattan heeft Bankman-Fried op alle fronten schuldig bevonden, schrijft onder andere Reuters vrijdag. Er waren in totaal zeven aanklachten: twee aanklachten voor fraude en vijf voor samenzwering.

De 8 miljard dollar die de voormalige ceo had gestolen van zijn klanten, werd doorgesluisd naar zijn investeringsfonds Alameda Research. Toen dit aan het licht kwam, besloot Bankman-Fried in november vorig jaar om aan FTX gekoppelde tokens te verkopen. Vervolgens probeerden veel klanten hun geld terug te krijgen, wat het gebrek aan liquiditeit van FTX blootlegde. Kort daarop vroeg FTX faillissement aan en bleek het op grote schaal fraude te hebben gepleegd. Een maand later werd de oud-topman opgepakt op de Bahama's.

Bankman-Fried ontkent nog steeds dat hij geld heeft gestolen van klanten. Hij zegt dat hij dacht dat Alameda Research geld mocht lenen van FTX en dat hij zich niet realiseerde hoe hoog de schulden waren geworden totdat beide bedrijven op instorten stonden. De voormalige ceo gaat de uitspraak aanvechten. Hij kan een celstraf krijgen van maximaal 110 jaar, maar de precieze strafeis wordt in maart bepaald.