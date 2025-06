Cryptovalutabeurs FTX vraagt faillissementsbescherming aan, ceo stapt op

FTX heeft faillissementsbescherming aangevraagd. De cryptovalutabeurs kwam deze maand plotseling in de problemen, nadat een bankrun op FTX-munten ontstond. Sam Bankman-Fried, oprichter en ceo van de beurs, stapt daarnaast op.

De beurs heeft een Chapter 11-faillissement aangevraagd, waarbij het bedrijf onder toezicht van een faillissementsrechter onderzoekt hoe belanghebbenden zoveel mogelijk geld terug kunnen krijgen. Het bedrijf moet daarbij een plan voor een herstructurering ontwikkelen. Hoewel Bankman-Fried opstapt, gaat hij het bedrijf wel ondersteunen bij het proces. John J. Ray III wordt de nieuwe ceo van FTX.

Bankman-Fried zegt op Twitter dat hij hoopt dat de problemen kunnen worden opgelost en dat dit niet per se het einde hoeft te betekenen van FTX, of andere bedrijven binnen de FTX Group. Op donderdag gaf hij nog aan te zoeken naar manieren om de liquiditeit van de beurs te vergroten.

FTX' problemen begonnen vorige week toen bekend werd dat de beurs verbonden was aan Alameda Research, een crypto-investeringsbedrijf. Door die koppeling bleek FTX minder liquide middelen te hebben dan gedacht. De ceo van Binance besloot daarop zijn FTX-munten te verkopen, waardoor er een bankrun ontstond en de munten bijna alle waarde verloren. Binance, samen met FTX twee van de grootste cryptovalutabeurzen, kondigde daarop aan FTX over te nemen. Een dag later zag Binance daar echter vanaf, omdat de problemen te groot zouden zijn.