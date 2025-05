Cryptohandelsbeurs Genesis heeft faillissement aangevraagd

Cryptovalutaleenbeurs Genesis heeft officieel faillissement aangevraagd in Amerika. Daarover gingen al langer geruchten. Het Nederlandse Bitvavo wordt daardoor hard getroffen. Dat bedrijf heeft nog geen overeenkomst met Genesis gesloten.

Genesis heeft faillissementsbescherming aangevraagd via een zogenaamde Chapter 11-procedure in de Verenigde staten. Dat heeft zowel hoofdbedrijf Genesis Global Holdco LLC gedaan, als twee dochterbedrijven, Genesis Global Capital en Genesis Asia Pacific. Met zo'n Chapter 11-procedure stelt het bedrijf een plan op om zoveel mogelijk middelen terug te krijgen bij investeerders. Genesis zegt zo'n 150 miljoen dollar cash te bezitten waarmee het wil proberen een herstructurering door te voeren. Daarnaast heeft het bedrijf tussen de een en tien miljard dollar in bezittingen, maar zegt het ook meer dan 100.000 crediteuren te hebben.

Met het faillissement worden geruchten van eerder deze week bevestigd. Genesis heeft al sinds november last van liquiditeitsproblemen die ontstonden door de crash van handelsbeurs FTX.

Onder andere het Nederlandse handelsplatform Bitvavo komt door het faillissement mogelijk in de problemen. Bitvavo had meer dan 280 miljoen euro gestald staan bij Genesis. Het is niet duidelijk of en wanneer dat geld terugkomt. Bitvavo schrijft in een reactie dat het in gesprek is met de faillissementscurator, maar die gesprekken hebben vooralsnog niet geleid tot een overeenstemming.