Raptor Lake-cpu's die geen K-model zijn, zijn niet meer te overklokken via BCLK

Intels 13e generatie Raptor Lake-cpu's die niet in de K-serie vallen zijn niet meer te overklokken via BCLK-manipulatie, in tegenstelling tot voorgaande Alder Lake-generaties. Tom's Hardware ontdekte dat die optie is uitgezet in de uefi en bios.

Het gaat om de non-K-modellen van de moderne dertiende generatie cpu's van Intel, de Raptor Lake-serie. Tom's Hardware ontdekte dat de hack die overklokken mogelijk maakte op de eerdere Alder Lake-generatie niet meer werkt op de nieuwe cpu's.

Officieel was het ook niet de bedoeling dat niet-K-modellen van Alder Lake-socs te overklokken waren, maar dat was via een omweg toch mogelijk. Intel bracht eerder een microcodepatch uit waarmee moederbordfabrikanten de Base Clock Speed of BCLK-instelling konden aanpassen. Die functie werd later uit de officiële release van de microcode gehaald, maar sommige moederbordfabrikanten zoals MSI en Asus maakten de functie alsnog beschikbaar in de bios of uefi door de oude microcode te implementeren.

Die omweg is bij dertiende generatie chips weggelaten, schrijft Tom's Hardware. Dezelfde B660-moederborden waarmee op de twaalfde generatie nog kon worden overgeklokt, hebben die functie niet meer. Die verdwijnt als er een i7-13700 op het moederbord wordt geïnstalleerd. Intel waarschuwde bij de eerdere optie al dat de garantie van de chip zou verlopen als gebruikers hun cpu toch overklokten. Andere vormen van overklokken, zoals het optimaliseren van de 'tau', blijven nog wel mogelijk. Daarmee kan een cpu langere tijd in turboclocksnelheid draaien dan de bedoeling is.