Intel completeert 13th Gen Core-cpu's voor desktops met E-cores voor locked i5's

Intel maakt zijn dertiende generatie Core-processors compleet met in totaal zestien nieuwe modellen. Daaronder zijn diverse Core i3- en i5-cpu's, die veel goedkoper zijn dan de bestaande i5 13600K, i7 13700K en i9 13900K.

De meest in het oog springende verandering ten opzichte van de twaalfde generatie is dat de niet-overklokbare Core i5-processors nu ook de beschikking krijgen over E-cores. De i5 12400 had bijvoorbeeld nog uitsluitend zes P-cores, waar de nieuwe i5 13400 wordt uitgerust met zes P-cores en vier E-cores. De i5 13500 en 13600 onderscheiden zich bovendien meer dan voorheen gebruikelijk was, doordat ze nog eens dubbel zoveel E-cores krijgen als de i5 13400.

Alleen de Core i3 13100 heeft in de nieuwe serie nog altijd helemaal geen E-cores. Dat model moet het doen met vier P-cores, al zijn die wel iets hoger geklokt dan bij de i3 12100. De rest van de aanvullingen op de line-up bestaat uit 65W-versies van de i7- en i9-cpu's, zes speciale T-versies met een extra laag 35W-tdp en diverse F-modellen waarbij de igpu is uitgeschakeld.

Opvallend is dat de i5 13600 en lager officieel een maximumsnelheid van slechts DDR5-4800 voor geheugen en minder L2-cache per core hebben. Dat zijn kenmerken die ons doen denken aan Alder Lake, de twaalfde generatie dus, en Intel bevestigt ons vermoeden dat de fabrikant voor deze modellen zowel Raptor- als Alder Lake-chips gebruikt. "We hebben de Alder Lake-die gebruikt om de nieuwe line-up snel breed beschikbaar te kunnen stellen, terwijl we meer capaciteit met de nieuwste technologie (Raptor Lake, red.) overhouden voor onze topmodellen", schrijft Intel in zijn reactie. "Wanneer we de Alder Lake-die gebruiken, valideren we dat de eindgebruiker exact dezelfde specificaties krijgt (zoals kloksnelheid en cache), ongeacht welke die is gebruikt." Als je het 'geluk' hebt om een chip met Raptor Lake-die te krijgen, krijg je dus niet opeens de extra cache tot je beschikking, hoewel die hardwarematig aanwezig is.

In de tabel hieronder zie je een overzicht van alle nieuwe desktop-cpu's, exclusief de 35W-sku's met het T-achtervoegsel. Aangezien Intel de adviesprijzen alleen in dollars opgeeft, hebben we de prijzen omgerekend aan de hand van de dagkoers en inclusief 21 procent btw. Dat hebben we ook opnieuw gedaan voor de dollarprijzen van de bestaande K-modellen. Aangezien de dollar flink in waarde heeft ingeleverd sinds de introductie van die processors, zijn die prijzen een stuk gunstiger dan in onze review bij release.

Cores Cache Kloksnelheden (in GHz) Gpu Tdp Adviesprijs Processor P E L2 L3 Base P Turbo P Base E Turbo E Model Base Turbo in jan. '23 i9-13900K 8 16 32MB 36MB 3,0 5,8 2,2 4,3 UHD 770 125W 253W € 676 i9-13900KF 8 16 32MB 36MB 3,0 5,8 2,2 4,3 Geen 125W 253W € 647 i9-13900 8 16 32MB 36MB 2,0 5,6 1,5 4,2 UHD 770 65W 219W € 630 i9-13900F 8 16 32MB 36MB 2,0 5,6 1,5 4,2 Geen 65W 219W € 601 i7-13700K 8 8 24MB 30MB 3,4 5,4 2,5 4,2 UHD 770 125W 253W € 469 i7-13700KF 8 8 24MB 30MB 3,4 5,4 2,5 4,2 Geen 125W 253W € 440 i7-13700 8 8 24MB 30MB 2,1 5,2 1,5 4,1 UHD 770 65W 219W € 440 i7-13700F 8 8 24MB 30MB 2,1 5,2 1,5 4,1 Geen 65W 219W € 413 i5-13600K 6 8 20MB 24MB 3,5 5,1 2,6 3,9 UHD 770 125W 181W € 367 i5-13600KF 6 8 20MB 24MB 3,5 5,1 2,6 3,9 Geen 125W 181W € 338 i5-13600 6 8 11,5MB 24MB 2,7 5,0 2,0 3,7 UHD 770 65W 154W € 293 i5-13500 6 8 11,5MB 24MB 2,5 4,8 1,8 3,5 UHD 770 65W 154W € 266 i5-13400 6 4 9,5MB 20MB 2,5 4,6 1,8 3,3 UHD 730 65W 148W € 254 i5-13400F 6 4 9,5MB 20MB 2,5 4,6 1,8 3,3 n.v.t. 65W 148W € 225 i3-13100 4 0 5MB 12MB 3,4 4,5 n.v.t. n.v.t. UHD 730 60W 89W € 154 i3-13100F 4 0 5MB 12MB 3,4 4,5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 58W 89W € 125

Bestaande processors schuingedrukt