Dell presenteert nieuwe UltraSharp-monitors waaronder een met 6144x3456 pixels

Dell heeft tijdens de CES-beurs in Las Vegas drie nieuwe UltraSharp-monitors gepresenteerd. Een daarvan is een 31,5"-scherm met een ips-paneel met min of meer een 6k-resolutie, ofwel 6144x3456 pixels. De andere twee hebben een 2k- en 4k-resolutie, waarvan de eerste gebogen is.

UltraSharp 32 6K U3224KB

De meest opvallende monitor is de UltraSharp U3224KB, een 6k-monitor met een 31,5"-scherm. De monitor heeft een resolutie van 6144x3456 pixels en een ips-paneel met een contrastverhouding van 2000:1. Er is ondersteuning voor VESA's DisplayHDR 600 en de monitor kan 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. De monitor heeft ook een blauwlichtfilter om druk op de ogen te verminderen.

De U3224KB heeft een Thunderbolt 4-aansluiting, een 10Gbit/s-ethernetpoort en kan 90 graden kantelen. Er zit daarnaast een ingebouwde webcam met 4k-resolutie en 30fps en hdr-ondersteuning aan de bovenkant van de monitor en geluid komt van twee 14W-speakers. Het apparaat komt in de eerste helft van 2023 uit voor een nog onbekende prijs.

UltraSharp 34 Curved USB-C U3423WE

Dell heeft daarnaast ook een gebogen monitor uitgebracht, de UltraSharp 34 of U3423WE. Die heeft een 34"-scherm met een resolutie van 3440x1440 pixels met hetzelfde IPS Black-paneel en de 2000:1-contrastverhouding als die van de UltraSharp U3224KB. De U3423WE kan 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven.

De monitor heeft een USB-C-aansluiting en net als de 6k-monitor een 10GBit/s-ethernetaansluiting, maar ook een HDMI-poort en een DisplayPort-aansluiting. Het apparaat komt eind van de maand beschikbaar, maar het is niet bekend voor welke prijs.

UltraSharp 43 4K USB-C

Tegelijk met de U3423WE brengt Dell ook de UltraSharp U4323QE uit, een 4k-monitor met een formaat van 42,5 inch. Gebruikers kunnen daar vier verschillende pc's op aansluiten die vervolgens allemaal op het beeld tegelijk kunnen worden weergegeven.

Het ips-paneel heeft een helderheid van 350cd/m², een contrastratio van 1000:1 en een kijkhoek van 178 graden. Het scherm toont daarnaast 95 procent van de sRGB-kleurruimte en heeft een grijs-naar-grijsresponstijd van 5ms.

De monitor heeft ook een USB-C-aansluiting en een ethernetpoort, maar opvallend is vooral dat er aan de voorkant een pop-out-donglepoort zit. Aan de onderkant komen een USB-A- en een USB-C-poort uit de monitor die 15W aan output hebben. De monitor komt, samen met het curvedmodel, op 31 januari uit, maar ook hiervan is de prijs nog niet bekend.