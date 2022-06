Waaraan moet de ultieme monitor voldoen? Dit vonden jullie

Dit weekend publiceerden we het artikel 'Hoe kies je een monitor?'. Van resolutie tot responstijden en kleurweergave tot kijkhoeken, wij zetten op een rijtje waar je op moet letten bij de aanschaf van een nieuw beeldscherm. Maar wat is jullie ideale monitor eigenlijk?

De keuze is reuze als je een nieuwe monitor zoekt, er staan in de Pricewatch maar liefst 2800 verkrijgbare beeldschermen, maar toch bestaat dé perfecte monitor nog altijd niet. Sommige combinaties van eigenschappen zijn met de huidige staat van de techniek simpelweg nog niet haalbaar. Het is dus kiezen of delen.

Is oled de toekomst van de pc-monitor?

Een oledmonitor staat op veel wensenlijstjes.

Toch weerhield dat jullie niet om in de reacties te filosoferen over die ideale monitor. GoT.Typhoon is over het paneeltype in elk geval duidelijk: zijn volgende scherm moet over een oledpaneel beschikken. Andere tweakers, waaronder Thomas, wijzen hem erop dat die techniek voor monitoren nog maar net beschikbaar is, en je diep in de buidel moet tasten voor een dergelijk scherm. In een volgende reactie licht GoT.Typhoon toe dat hij nu al een 55"-oled-tv gebruikt als pc-monitor, maar zijn suggestie om er, als je dat te groot vindt, een stukje af te zagen, zouden wij toch niet snel overnemen.

Rabbitto is ook al ingestapt in oled en heeft een Alienware AW3423DW in bestelling staan, een monitor op basis van Samsungs gloednieuwe QD-oledtechniek. Daar heeft hij wel ruim 1.000 euro voor moeten aftikken. De oledmonitorwereld komt juist dit jaar op gang, zegt hij. Klopt dat? Wordt 2022 echt hét jaar van het oledbeeldscherm voor de pc? We vragen het Friso Weijers, redacteur monitoren voor Tweakers.

Wordt 2022 echt hét jaar van het oledbeeldscherm voor de pc? Friso Weijers, redacteur monitoren Friso: "2022 is vooral het jaar dat het mógelijk is om een oledmonitor te kopen, voor wie veel geld, geduld en geluk heeft. Als je het hebt over oledschermen van normaal monitorformaat, zo tussen de 27 en 34 inch, heb je nu welgeteld drie opties volgens de Pricewatch. Daarvan is de Alienware veruit de goedkoopste, maar 1200 euro zal alsnog meer zijn dan de meeste mensen aan een scherm kunnen uitgeven. De komende maanden zitten er nog enkele monitoren in de pijplijn op basis van het QD-oledpaneel en de twee 4k-rgb-oledpanelen (27 en 32 inch) die er nu zijn, maar ik verwacht niet dat die veel goedkoper zullen zijn dan de huidige opties. Verruim je je blik naar grotere of kleinere schermen, dan krijg je dit jaar een hoop nieuwe mogelijkheden. Zo hoor ik van diverse fabrikanten dat ze later dit jaar een oledscherm van 48 inch introduceren op basis van hetzelfde woledpaneel dat in oledtelevisies zit. En hoewel het eigenlijk geen monitor is, mag de nieuwe 42"-LG C2-televisie daarbij niet onbenoemd blijven. Laptops met oledschermen zijn de afgelopen twee á drie jaar ook steeds gebruikelijker en goedkoper geworden, en door de toenemende beschikbaarheid van panelen verschijnen er nu ook langzaam een paar draagbare monitoren met oledscherm."

Dockingstrubbels

Ook dockingmogelijkheden blijken hoog op het lijstje te staan van aankoopcriteria voor een nieuw scherm. Voor hidjedewitje was de aanwezigheid van DisplayPort-passthrough, 90W-opladen, ethernet en USB bepalend voor zijn recente aanschaf van een Dell-scherm. Door al die functionaliteit heeft hij geen dock meer nodig.

Tweaker jmvdkolk meldt dat hij zijn laptops wil docken aan een nieuwe set monitoren, met als extra complicerende factor dat hij zowel met Windows- als Mac-laptops werkt. De hoeveelheid problemen die mensen daarmee melden op internet, maken hem huiverig voor een aankoop. laptopleon zegt dat ondersteuning voor MST de crux is om meerdere monitoren met één kabel aan te kunnen sluiten op een MacBook, in elk geval de eerste monitor moet daarover beschikken. Tubby weet echter dat DisplayPort-daisychaining alleen werkt op een Mac als het om een officiële Thunderbolt-monitor of -dockingstation gaat. Monitoren met Thunderbolt zijn schaars en duur, dus valt de keuze uiteindelijk op een Belkin-dock.

Is het inderdaad zo ingewikkeld om een MacBook te docken aan een monitor of set monitoren? Friso: "Als je Macs met behulp van één kabel op een set monitoren wil aansluiten, loop je inderdaad op tegen de beperking die laptopleon noemt. Apple heeft om een of andere reden altijd geweigerd DisplayPort MST te ondersteunen in macOS, zoals andere besturingssystemen dat al vele jaren kunnen. Met USB-C-dockingstations wordt het beeld daardoor altijd gekloond weergegeven zonder optie het bureaublad uit te breiden. Helaas zijn er geen fijne workarounds om onder die beperking uit te komen. Thunderbolt, zoals Tubby aangeeft, is een optie, maar naast het nadeel van de prijs en beschikbaarheid van schermen of dockingstations moet je ook nog de juiste Mac hebben. Modellen met normale M1- en M2-processors kunnen alsnog maar één display aansturen. Macs met M1 Pro, Max of Ultra of de oudere Intel-modellen kunnen wel meerdere schermen aan via Thunderbolt. Het tweede alternatief is een dockingstation met DisplayLink, wat wel altijd werkt. Dan moet je wel een aparte driver installeren en de beeldkwaliteit is ook niet optimaal, omdat DisplayLink het videosignaal gecomprimeerd over USB verstuurt."

Wel of geen hoge refreshrate?

Hoewel de refreshrates steeds verder lijken te stijgen, vallen de verbeteringen in beeldkwaliteit tweaker Martinspire een beetje tegen. De adoptie van 4k verloopt langzaam en hdr voor monitoren blijft matig, zowel wat de hardwarematige mogelijkheden als de softwareimplementatie betreft. Oon is het roerend met hem eens en zou liever een groot 60Hz-scherm met geweldige kleuren hebben, dan een 144Hz-gamingmonitor met hdr. Kubrix en WillySis valt vooral de snelheid waarmee nieuwe kabelstandaarden worden geïmplementeerd tegen, zoals HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4.

Anderen zijn juist fan van hoge refreshrates. 360Degreez vindt een hoge verversingssnelheid zelfs buiten games veel fijner. Van zoomen in Photoshop tot zelfs het scrollen door Excel-spreadsheets, het is volgens de tweaker een stuk rustiger voor de ogen en dus veel minder vermoeiend. Hij merkt daarin duidelijk verschil tussen een kantoorwerkdag op een 60Hz-monitor en een thuiswerkdag op zijn curved 144Hz-beeldscherm. Kubrix hoopt dat makers van zakelijke monitoren dat ook gaan inzien.

De ultieme monitor

Blue-eagle is duidelijk over zijn ideale monitor: een oledpaneel, 30 tot 34 inch met een 16:9-4k-resolutie, minstens 120Hz, een responstijd van 1ms en dunne bezels. Alsof die eisenlijst nog niet lang genoeg is, wil hij ook bepaalde zaken niet: een ingebouwde webcam of speakers en een 'gaminguiterlijk' zijn uit den boze. Voor een dergelijke ultieme monitor zou de tweaker wel een fors bedrag van maximaal 1600 euro over hebben. Catrinus voegt zich bij veel van die eisen, maar wil liever een ultrawide en de helft betalen.

Voor velen zal de 49"-ultrawide van Samsung die zaphod_b bezit al jaloersmakend zijn, maar echt perfect vindt deze tweaker zijn monitor nog niet. Hij zou morgen nog overstag gaan als er een monitor van rond de 40 inch, met 4k- of 5k-resolutie, goed contrast, volledige hdr-ondersteuning en minstens 120Hz zou worden uitgebracht. Kennelijk is het erg lastig om die ultieme allrounder te maken, concludeert hij.