LG toont 240Hz-ultrawide met oledpaneel en monitor met automatische monitorarm

LG kondigt nieuwe monitoren aan, waaronder een nieuwe UltraGear-ultrawide. Die monitor krijgt een gebogen oledpaneel met een refreshrate van 240Hz. Het bedrijf introduceert ook een Ergo AI-monitor met een monitorarm die zijn oriëntatie automatisch aanpast.

De LG UltraGear 45GR95QE krijgt een beelddiagonaal van 45" en een schermresolutie van 3440x1440 pixels. De fabrikant adverteert een gtg-responstijd van 0,1ms en ondersteuning voor HDR10, hoewel LG niet bekendmaakt of de monitor een DisplayHDR- of DisplayHDR True Black-certificering meekrijgt. Het scherm kan volgens LG wel 98,5 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen.

Deze oledultrawide krijgt daarnaast twee HDMI 2.1-poorten en een 800R-kromming. Dat laatste betekent dat de kromming een radius van 800mm zou vormen wanneer deze wordt doorberekend naar een volledige cirkel. Het display wordt geleverd met een monitorstandaard die in hoogte verstelbaar is en gekanteld kan worden en een afstandsbediening. LG maakt niet bekend wanneer de monitor uitkomt of wat deze gaat kosten.

UltraFine Display Ergo AI met automatische monitorarm

LG introduceert daarnaast een Ergo AI-monitor. Deze krijgt een IPS-paneel van 31,5" met een 4k-resolutie. Dit scherm wordt standaard geleverd op een monitorarm die zichzelf kan verstellen. Volgens LG analyseert de monitor het postuur van de gebruiker met een ingebouwde camera. Op basis daarvan kan de hoogte en de kanteling van het scherm 'subtiel aangepast worden'. De monitor krijgt daarvoor drie modi: AI Motion, Continuous Motion en Periodic Motion.

Het scherm heeft verder een refreshrate van 60Hz en kan 95 procent van het DCI-P3-spectrum tonen. Ook deze monitor ondersteunt HDR10, hoewel LG ook hier niet adverteert met een DisplayHDR-certificering. Het scherm is niet gebogen en heeft twee ingebouwde speakers voor stereogeluid. Het is niet bekend wat de Ergo AI-monitor gaat kosten of wanneer deze uitkomt.