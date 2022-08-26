LG toont 240Hz-ultrawide met oledpaneel en monitor met automatische monitorarm

LG kondigt nieuwe monitoren aan, waaronder een nieuwe UltraGear-ultrawide. Die monitor krijgt een gebogen oledpaneel met een refreshrate van 240Hz. Het bedrijf introduceert ook een Ergo AI-monitor met een monitorarm die zijn oriëntatie automatisch aanpast.

De LG UltraGear 45GR95QE krijgt een beelddiagonaal van 45" en een schermresolutie van 3440x1440 pixels. De fabrikant adverteert een gtg-responstijd van 0,1ms en ondersteuning voor HDR10, hoewel LG niet bekendmaakt of de monitor een DisplayHDR- of DisplayHDR True Black-certificering meekrijgt. Het scherm kan volgens LG wel 98,5 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen.

Deze oledultrawide krijgt daarnaast twee HDMI 2.1-poorten en een 800R-kromming. Dat laatste betekent dat de kromming een radius van 800mm zou vormen wanneer deze wordt doorberekend naar een volledige cirkel. Het display wordt geleverd met een monitorstandaard die in hoogte verstelbaar is en gekanteld kan worden en een afstandsbediening. LG maakt niet bekend wanneer de monitor uitkomt of wat deze gaat kosten.

LG UltraGear OLED 45"

UltraFine Display Ergo AI met automatische monitorarm

LG introduceert daarnaast een Ergo AI-monitor. Deze krijgt een IPS-paneel van 31,5" met een 4k-resolutie. Dit scherm wordt standaard geleverd op een monitorarm die zichzelf kan verstellen. Volgens LG analyseert de monitor het postuur van de gebruiker met een ingebouwde camera. Op basis daarvan kan de hoogte en de kanteling van het scherm 'subtiel aangepast worden'. De monitor krijgt daarvoor drie modi: AI Motion, Continuous Motion en Periodic Motion.

Het scherm heeft verder een refreshrate van 60Hz en kan 95 procent van het DCI-P3-spectrum tonen. Ook deze monitor ondersteunt HDR10, hoewel LG ook hier niet adverteert met een DisplayHDR-certificering. Het scherm is niet gebogen en heeft twee ingebouwde speakers voor stereogeluid. Het is niet bekend wat de Ergo AI-monitor gaat kosten of wanneer deze uitkomt.

LG Ergo AILG Ergo AI

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-08-2022 11:00 84

26-08-2022 • 11:00

84

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Reacties (84)

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Froos 26 augustus 2022 11:22
Grappig dat de curved schermen in de TV markt eigenlijk volkomen geflopt zijn en in de computermarkt als monitor het juist wel goed lijken te doen.

Wel fijn dat OLED het ook zo langzaam maar zeker naar de desktop weet te halen. Ik vind het beeld van onze OLED TV fantastisch. Tijd dat dat naar de desktop komt.
Astennu @Froos26 augustus 2022 11:56
Voor ultra wide schermen vind ik het juist fijner werken. Vlak is dan heel raar. Bij 16:9 vind ik het niet echt nodig maar bij 21:9 is het toch wel prettig.

Bij ene tv zit je er ook veel verder van af heeft dan alleen maar nadelen als hij een kromming heeft tenzij je er voor een tv extreem dicht bij gaat zitten.

Ik ben wel benieuwd wat voor een paneel dat 45" scherm gebruikt. Ik vind de resolutie alleen wel erg laag voor 45".voor een 34" is 3440x1440 een prima resolutie maar op monitor afstand en dan 45" kan je de pixels denk ik duidelijk zien.
V_J @Astennu26 augustus 2022 12:03
Een voordeel dat ik ondervind bij de gebogen TV bij mijn ouders is de vervorming van relfectie van invallend licht. De kromming vervormt deze zodanig dat het minder storend is dan bij een plat scherm, omdat niets in het gereflecteerde beeld een herkenbare vorm heeft...
Astennu @V_J26 augustus 2022 14:41
Ligt er dan ook maar net aan hoe het licht valt in sommige gevallen kan hij door de kromming ook eerder reflecties geven.

En ik vind de vervorming van het beeld en in het geval van LCD slechtere contrast (door het niet recht voor het hele scherm kunnen zitten) een te groot nadeel.

Ik kijk sowieso liever in een donkere ruimte. Maar dat is persoonlijk.
Nivve @V_J26 augustus 2022 22:46
Bij mijn scherm vind ik de reflectie eerder een nadeel; hoe ik ook ga zitten, door de kromming is er altijd wel een plek op het scherm dat mijn lamp elders in de kamer weerspiegelt. Vlakke schermen weerkaatsen een stuk kleiner deel van wat er achter me zit.

Maar toegegeven, wat er gereflecteerd wordt is door hetzelfde effect idd wel kleiner :Y)
Olaf van der Spek
@Astennu26 augustus 2022 12:20
Bij 16:9 vind ik het niet echt nodig maar bij 21:9 is het toch wel prettig.
Hangt IMO meer af van de totale breedte van je scherm dan van de ratio. Denk dat bij 42" 16:9 een kromming ook nuttig kan zijn.
Astennu @Olaf van der Spek26 augustus 2022 14:38
Nee klopt maar 42" vind ik persoonlijk meer een tv dan een monitor. Maar snap dat sommige mensen dat graag hebben.

Maar je hebt gelijk daar zou een kleine kromming ook welkom zijn zodat de de linker en rechterkant net wat makkelijker scherp kan zien als je er dicht op zit.
Olaf van der Spek
@Astennu26 augustus 2022 14:57
Nee klopt maar 42" vind ik persoonlijk meer een tv dan een monitor
Waarom? PPI is prima om ze zonder scaling te gebruiken en je hebt lekker veel werkruimte.
Astennu @Olaf van der Spek26 augustus 2022 16:17
Qua grote je kan het niet makkelijk op alle bureau's kwijt. Ik zit Bv maar iets van een halve meter van mijn scherm. Dan is 42" wel erg groot vooral in de hoogte.
36" is voor mij denk ik het maximum met mijn huidige bureau / kamer setup.

Ik ben zeker fan van grote tv's ik heb zelf een 83" maar met monitoren heb ik wel eerder wat beperkingen qua afmetingen.
darkjeric @Astennu2 september 2022 12:41
Ook dat hangt weer van de ratio af natuurlijk. 42" bij 16:9 kan inderdaad snel oncomfortabel hoog zijn als je er dicht op zit, maar diezelfde diagonaal kan bij 21:9 al veel bruikbaarder zijn. De 49" Superwide van Samsung (32:9) ziet er op het eerste zicht zeer indrukwekkend uit, maar is in de hoogte juist opvallend beperkt (vergelijkbaar met een 27" 16:9-scherm). Ik ken verschillende mensen met een 32"-scherm 16:9 of 34" 21:9 die de Samsung Superwides niet hoog genoeg vinden. Die beschrijven dat dan alsof je door een heel brede, smalle strook kijkt.
Astennu @darkjeric2 september 2022 15:06
Klopt dat is ook waarom ik nu een 34" 21:9 heb. De hoogte is gelijk aan een 27" 16:9

Opzich zou iets van 30-32" 16:9 voor mij ook prima zijn. Maar 42" zo dichtbij lijkt me minder dan toch liever iets van 32-36".
Verwijderd @Astennu26 augustus 2022 18:38
Bij ene tv zit je er ook veel verder van af heeft dan alleen maar nadelen als hij een kromming heeft tenzij je er voor een tv extreem dicht bij gaat zitten.
Even nuanceren... Mensen zitten bij een tv verder weg dan de geadviseerde afstand. Daarom "werkt" het niet.
Dat ligt niet aan de tv ;)
Astennu @Verwijderd26 augustus 2022 22:24
Wat is de geadviseerde afstand dan voor zo'n 55 of 65" curved TV?
Verwijderd @Astennu27 augustus 2022 07:59
55" tussen 1,0 en 2,1 meter
65" tussen 1,2 en 2,6 meter
grafiek
Astennu @Verwijderd27 augustus 2022 23:08
1 Meyer is bijna een monitor afstand heeft met met de resolutie te maken om de pixels niet los te kunnen onderscheiden dan iets anders. 1 meter voor 55" is wel erg dichtbij. Maar het kan.
Timo002 @Froos26 augustus 2022 11:29
Heeft denk ik te maken met kijkafstand, TV zit je toch wel zo ver vanaf dat die curve nagenoeg niets doet. Daarnaast, op een monitor kijk je alleen en zit je er perfect recht voor. TV kijk je vaker samen en ziet niemand er perfect recht voor.
MicGlou @Timo00226 augustus 2022 12:03
Curved televisies was inderdaad gewoon niet zo'n best idee... maar waarom ultrawide als tv nooit geslaagd is begrijp ik minder. Ik zou graag een mooie 21:9 OLED tv hebben...
skredtsooj @MicGlou26 augustus 2022 13:59
Er is geen TV content voor ultra wide, daarom is het niet geschikt voor TV. Content voor Ultra wide op de PC is softwarematig te scalen en daarom wel succesvol.
MicGlou @skredtsooj26 augustus 2022 14:07
Geen content? Volgens mij zijn de meeste films toch echt in het 21:9 formaat... of bij benadering dan. Ik bedoelde iig dat ik graag een tv zou hebben die films op volledig scherm kunnen weergeven ipv de eeuwige zwarte balken boven en onder... daar wil ik 16:9 dan best met zwarte balken links en rechts voor terugkrijgen.

Maar overigens, een tv kan ook gebruikt worden als monitor en dan is er sowieso 21:9 content beschikbaar ;)
Zwaai Haai @MicGlou26 augustus 2022 15:21
ja ik begrijp helemaal wat je bedoelt, en wil dat eigenlijk ook.
Maar tegelijkertijd bedenk ik dan... wat als de zwarte balken perfect zwart zijn (OLED) en je muur erachter ook. Dan maakt het toch niet uit dat je scherm 16:9 is. Eigenlijk kan je dan iedere content perfect afspelen gelimiteerd in de hoogte en breedte van het scherm.
PilatuS @skredtsooj26 augustus 2022 14:04
Echter zijn wel de meeste films in 21:9. Dan zou het kijken van TV series met wat zwart aan de zijkanten waarbij je films full screen kan zien, helemaal niet zo gek zijn. Als je iemand bent die graag films kijkt en minder TV series, dan is een 21:9 TV juist een stuk beter dan 16:9.
TheVivaldi @skredtsooj26 augustus 2022 14:36
De meeste films zijn 21:9. En dan nog: op een pc heb je ook niet altijd ultrawidefoto's of programma's die goed gebruikmaken van de ruimte. En ook op tv's, in ieder geval die van Samsung, kun je softwarematig schalen. Heb dat op mijn tv dan ook aanstaan (ook al is dat geen ultrawide).
Astennu @MicGlou26 augustus 2022 14:43
Dat vond ik inderdaad ook opmerkelijk. Misschien toch te veel mensen die reguliere tv kijken.

Gelukkig hebben steeds meer films wel een "Imax Ehanced" achtig beeld formaat of Bv series die nu gemaakt worden die 16:9 beeld vullen zijn.

Het heeft dan zo veel meer impact dan een film die 21:9 is waarbij je zwarte balken hebt.
Reutemeteut @Timo00226 augustus 2022 12:19
Denk dat het ook lelijk staat als je een curved TV aan een veelal rechte muur hangt. Monitor staat meestal op een voet of aan een beugel.
Finraziel
@Froos26 augustus 2022 11:58
Tv's moeten vanuit verschillende hoeken goed te kijken zijn en dan is curved niet handig. Bovendien gaat een grote tv er extra door opvallen wat de meeste mensen niet willen in de huiskamer.

Bij een monitor zit je er over het algemeen altijd recht voor en alleen, dan is curved dus geen probleem. En vooral bij zo'n breed scherm helpt het dan juist wel omdat je anders onder een flinke hoek naar de zijkanten van het scherm kijkt.

Echter lijkt dit scherm me wel nogal overdreven, zowel in formaat (met dezelfde resolutie als wat we gewend zijn op 34 en 35 inch), als in kromming. Je wil hier denk ik eigenlijk niet verder dan 60 cm vanaf zitten anders ligt het centrum van de cirkel die de kromming maakt nog voor het draaipunt van je eigen zicht (wat een stukje achter je ogen ligt tenzij je je hoofd stil houdt en alleen je ogen draait, maar de meeste mensen gebruiken hun nek). Maar daar is hij weer erg groot voor lijkt me.
MGsubbie @Froos26 augustus 2022 12:31
Is toch logisch? Een TV heeft vaak meerdere kijkers, die vanuit verscheidene hoeken naar het scherm kunnen kijken. Terwijl je met een monitor meestal maar één persoon hebt die front and center zit voor het scherm.
Emielio @Froos26 augustus 2022 15:12
Op zich heel logisch. Bij een TV zit je zo ver af dat het weinig zin heeft, en zeker tegen de muur is het ook gewoon ontzettend lelijk. En bij een monitor zit je dichtbij en is het dus ontzettend nuttig.
Kimbo72 @Froos26 augustus 2022 18:44
Komt misschien omdat je er dicht op zit.
speedhaste @Froos26 augustus 2022 22:00
Één van de grootste verschillen tussen TV en computer monitoren is dat de TV vaak door meerdere personen bekeken wordt, waarbij een computer monitor meestal voor individueel gebruik is. Daarmee rekening houdend en de kijkafstand zeker in het geval van ultrawide scherm kan deze optimaal zijn voor het blikveld van de individuele gebruiker, een curved TV heeft ook een een bepaalde sweetspot waarbij met meerdere tegelijk tijdige kijkers van het scherm deze er vaker buiten de optimale positie zullen vallen.
Emiel1984 @Froos27 augustus 2022 01:53
ik had graag weer een curved oled tv gekocht met 3d functionaliteit.
Mijn oude 55inch curved oled had die optie en ik vond dat best goed werken.

Helaas is het zo dat ik daarna jaren geen goede curved en of 3D oled tv heb gezien in de winkels.

(Na een HTC Evo 3D telefoon te hebben gehad was ik eigenlijk al helemaal fan van het 3D gebeuren.)
3DDude 26 augustus 2022 11:15
Zo een scherm en dan zo een lage resolutie… 45 inch met resolutie van 34 inch…

Over resolutie en hz snap ik. Maar dit kon dus in een 34” scherm met dezelfde resolutie.. (dan was het gangbaar geweest)

[Reactie gewijzigd door 3DDude op 31 juli 2024 05:05]

Herr_Boogie @3DDude26 augustus 2022 11:20
Is voor dit type product zeker genoeg/goed. 240Hz op die afstand voor je neus én voor gaming... met een hogere resolutie ga je enkel de fps naar beneden halen, als je het al kan aansturen op die resolutie/bitdiepte/refreshrate

[Reactie gewijzigd door Herr_Boogie op 31 juli 2024 05:05]

watercoolertje
@Herr_Boogie26 augustus 2022 13:31
Je kan het ook omdraaien ipv de resolutie te verhogen de afmeting verkleinen. Blijft de fps gewoon hetzelfde :)

Ik zie het als een wanhoopsdaad gezien zn lage ppi echt niet gangbaar is. Maarja hogere ppi lukt (LG) niet dus ze hebben ook de luxe niet iets anders te bieden. Een 34 inch versie zou dan een veel lagere resolutie hebben dan wat gangbaar is op die afmeting.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 31 juli 2024 05:05]

Olaf van der Spek
@watercoolertje26 augustus 2022 13:55
Maarja hogere ppi lukt (LG) niet dus ze hebben ook de luxe niet iets anders te bieden.
42" LGs hebben gewoon 100+ ppi dus hoezo zou LG dat niet lukken?
Ik zie het als een wanhoopsdaad gezien zn lage ppi echt niet gangbaar is.
Niet gangbaar? Er zijn ook zat 27" 1080p schermen.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 31 juli 2024 05:05]

watercoolertje
@Olaf van der Spek26 augustus 2022 14:41
42" LGs hebben gewoon 100+ ppi dus hoezo zou LG dat niet lukken?
Omdat ze anders niet zn net niet product zouden lanceren?
Niet gangbaar? Er zijn ook zat 27" 1080p schermen.
Zijn er zat maar het maakt het niet gangbaar, zeker niet in het duurdere segment waar OLED per definitie in valt
Olaf van der Spek
@watercoolertje26 augustus 2022 14:59
Omdat ze anders niet zn net niet product zouden lanceren?
Dat soort redeneringen / logica zijn nogal zwak.
Voor gaming / media is de resolutie niet verkeerd, zeker als je de prioriteit op framerate en grootte legt.
pixeled @3DDude26 augustus 2022 13:01
Inderdaad, dat komt uit op een erg lage (D|P)PI. Als je veel naar tekst kijkt lijkt me dat niet prettig.

Momenteel heb ik een 34" ultrawide 1440p monitor, daarvan vind ik de resolutie/formaat ratio erg fijn maar het mag van mij nog net een tikkie groter. Als er een 38" ultrawide 1600p OLED monitor met 120Hz+ refreshrate uit zou komen dat zou dat voor mij perfect zijn.
Olaf van der Spek
@pixeled26 augustus 2022 14:01
Inderdaad, dat komt uit op een erg lage (D|P)PI. Als je veel naar tekst kijkt lijkt me dat niet prettig.
Het is dan ook een gaming / media scherm..
Von Henkel 26 augustus 2022 11:22
Beetje vreemde combinatie om in een 45 inch scherm een resolutie te stoppen van een 34 inch scherm.
Deze kan alles behalve scherp beeld geven.
PdeBie @Von Henkel26 augustus 2022 11:33
109 pixels per inch tegenover 82. Dat is nogal een verschil ja.
Winduss @PdeBie26 augustus 2022 12:25
Je went er aan. Ik heb een 32 inch beeldscherm met maar een 1080p resolutie, dus ~68ppi. Voor games is dat geen probleem aangezien je het kan oplossen met antialiasing/downsampling. Maar voor web browsen is dat toch niet echt prettig van dichtbij
D.J.P. 26 augustus 2022 11:40
Ben benieuwd wat er gebeurd met die monitor als je nogal een ritmisch gevoelig type bent en lekkere muziek op hebt staan.
Verwijderd @D.J.P.26 augustus 2022 11:55
De monitor krijgt daarvoor drie modi: AI Motion, Continuous Motion en Periodic Motion.
Dan knikt hij continu in overeenstemming mee op de muziek. Tenzij hij in AI modus werkt, dan draait hij neerbuigend van je weg vanwege de slechte muzieksmaak.
D.J.P. @Verwijderd26 augustus 2022 16:54
Haha :)
Photonman 26 augustus 2022 11:06
Ik ben blij dat (QD-)OLED eindelijk naar de toch wel niche-markt van monitoren komt. Daarbij ben ik wel benieuwd naar hoe nieuwe generatie OLEDs het gaan doen tegenover QD-OLED in Performance maar vooral burn-in.
headphoneguy @Photonman26 augustus 2022 11:39
Eens. Door deze ontwikkeling wordt er extra aandacht besteed aan het verlengen van de levensduur van oled panelen :)
Sluuut 26 augustus 2022 11:12
De automatische monitor arm kan erg handig zijn voor flexplekken, als die zich automatisch aanpast naar de gebruiker voor een ergonomische werkplek.
uiltje @Sluuut26 augustus 2022 12:42
MIjn eerste idee was precies hetzelfde, maar nog geen seconde later besloot ik dat ik zelf de positionering van mijn scherm wil bepalen. Zeker bij flexplekken zullen er wel meer gebruikers zich er kapot aan gaan ergeren.
Ryan1981 26 augustus 2022 13:33
Weer zoeen joekel van een scherm. Ik heb nu thuis een triple monitor setup met 3x 27" en dat bevald uitstekend en zou echt niet op de flexibiliteit willen inleveren t.o.v. zo'n ultrawide die maar 1 refreshrate tegelijk aan kan. Ik wil er graag oled van maken maar de fabrikanten zetten allemaal in op deze reuze schermen. Zal wel gedeeltelijk zijn omdat die oled kwa prestaties in een keer een groot gedeelte van de ips/va markt achter zich laat (nu dat inbranden nog oplossen :p) en ze dan in een keer hun hele IPS lineup niet meer kwijt kunnen. Ik zag al geruchten van een LG oled 1440p 240Hz scherm voorbij komen, die gaat het worden x3 voor mij (mits redelijk geprijst natuurlijk)

Stiekem hoop ik dat Samsung de knuppel in het hoenderhok gooit en met een 27" QD-Oled komt! :o
Olaf van der Spek
@Ryan198126 augustus 2022 14:06
. Ik zag al geruchten van een LG oled 1440p 240Hz scherm voorbij komen,
Welke resolutie en refresh rate gaat dit nieuwsbericht over? ;)
Ryan1981 @Olaf van der Spek26 augustus 2022 14:15
Oh wacht lees je reactie verkeerd lol dacht dat je refereerde naar het nieuwsbericht wat ik gevonden had |:( . Idd 1440p, maar geen 27 inch

June 22, 2022:
– Added LG’s 27″ 1440p 240Hz W-OLED panel with HDR-400 True Black certification which appeared on some roadmaps. However, there’s no other information available regarding the panel, including release date or pricing.

https://www.displayninja.com/best-oled-monitor/ (even in de update sectie kijken)

https://www.thefpsreview....with-240-hz-refresh-rate/

Heeft het er ook over

[Reactie gewijzigd door Ryan1981 op 31 juli 2024 05:05]

JelleDekkers 26 augustus 2022 14:31
3440x1440 op 45"? Zijn ze helemaal gek geworden? Zo'n absurd lage pixeldichtheid in 2022, ik hoef hem iig niet.
onecht 26 augustus 2022 11:07
Wat een slechte marketingfoto zeg.
Xm0ur3r @onecht26 augustus 2022 11:13
Duidelijke plaatjes van het scherm? Ik kan inzoomen en alles duidelijk zien?
Ik mis niks eigenlijk?

Sorry wat vindt jij er slecht aan?
DoomSayerSantos 26 augustus 2022 11:13
Ik heb echt geen plaats voor z'on gigantische monitor.
Wordt tijd dat ze een 32" OLED paneel op de markt brengen.
coptician @DoomSayerSantos26 augustus 2022 11:38
De Alienware 34" QD-OLED komt heel dicht in de buurt daarvan. Ik gebruik al jaren 34" en het bevalt heel goed, al begint het bij dit soort monitoren wel te jeuken.

Een 42" C2 is ook wel tempting...
Pasc66 @DoomSayerSantos26 augustus 2022 11:58
Ik heb zelf een 32” lcd 4k en qua formaat moet het echt niet groter worden - dus een 4k 32” oled zonder verdere fratsen is zeer welkom
watercoolertje
@DoomSayerSantos26 augustus 2022 13:27
Gaat ze niet lukken, ze kunnen niet kleiner.

Zit niet op 45 inch te wachten maar als ik dat wel kwijt kon dan wel op een veel hogere/betere resolutie dan wat standaard is voor 34 inch schermen.

De grote en resolutie zo uit verhouding kan toch enkel zijn omdat ze de hete adem van de QD-OLED voelen?
DoomSayerSantos @watercoolertje26 augustus 2022 17:32
Tussen kunnen en willen zit een groot verschil.
nieuws: LG Display wil later dit jaar 20"-oledpaneel presenteren

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