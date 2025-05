Drie primeurs in één scherm: dat zie je niet vaak. De Xeneon Flex 45WQHD240 maakt het toch waar. Het is de eerste 45"-monitor met een (u)wqhd-resolutie van 3440x1440 pixels: hoger en minder breed dan de traditionele superwide. Primeur twee is de gebruikte beeldtechniek: geen lcd en zelfs geen QD-oled, maar woled, wat ook in veel high-end televisies wordt toegepast. Echt uniek is dat je de vorm van het scherm kunt veranderen. Ben je na enige tijd toch uitgekeken op een plat paneel? Geen probleem, trek de handgrepen aan weerszijden naar je toe en opeens heb je een superkromme monitor voor je neus. Dat hoef je bij andere monitoren absoluut niet te proberen, hoewel kortgeleden ook een flexibele tv uitkwam: de LG OLED TV Flex 42LX3Q6LA.

Je zou denken dat zo'n vooruitstrevende monitor een product is van een van de grote spelers in monitorenland - denk aan Samsung, LG of ASUS - maar niets is minder waar. Corsair staat als fabrikant op de doos. Natuurlijk heeft het merk een lange staat van dienst als het gaat om pc-randapparatuur, vooral toetsenborden, voedingen en muizen, maar op monitorgebied had Corsair veel minder in de melk te brokkelen. De Pricewatch telt slechts drie andere Xeneon-gamingmonitoren, stuk voor stuk high-end schermen met goede specificaties, maar die kun je bij andere fabrikanten ook kopen.

De Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 kan eventueel ook slechts aan één kant worden kromgetrokken.

Uiteraard heeft Corsair de Xeneon Flex niet zelf uitgedokterd. Het paneel is ontwikkeld door LG Display, dat ook achter de woledpanelen voor televisies zit. Na een decennium ervaring te hebben opgedaan met televisiepanelen, is het bedrijf vorig jaar begonnen met het maken van monitorpanelen. In eerste instantie waren dat varianten op de televisieschermen, maar dan met een matte coating ervoor, die bijvoorbeeld wordt gebruikt in de ASUS ROG Swift OLED PG42UQ. Binnenkort komen er ook kleinere 27"-panelen, 32"-panelen (naar verluidt) en dus het 45"-ultrawide exemplaar.

De Xeneon Flex werd voor het eerst getoond in augustus, op de Gamescom. Daar presenteerde ook de consumententak van LG een eigen 45"-monitor, naast de 42" flexibele tv. LG's 45"-monitor is net zo scherp gebogen als de Xeneon Flex in zijn uiterste stand, maar dat scherm is niet buigzaam. Het concept van Corsair was dus interessanter en is nu bovendien als eerste verkrijgbaar. Een paar weken geleden gingen de preorders van start, waarbij Corsair gelijk begon met het versturen van reviewsamples. Dat had nog wat voeten in de aarde en het merk lijkt de gelegenheid te baat te nemen om opmerkingen mee te nemen voor het eindproduct. Zo kregen we gelijktijdig met ons sample - het zou gaan om een bijna-finaal product - een firmware-update toegestuurd die een probleem met de helderheid zou verhelpen.

Echt helemaal af of niet, in deze review onderwerpen we de Xeneon Flex aan onze vaste reeks tests. Bevalt de eerste flexibele monitor zo goed dat hij zijn hoge adviesprijs van 2439 euro waard is?