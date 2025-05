Gamingmonitoren van 2022 en 2023

Wie heeft een paar jaar geleden een gamingmonitor aangeschaft en kon tijdens het aankoop- en afwegingsproces nauwelijks een exemplaar vinden dat op alle vlakken voldeed aan de wensen? De perfecte monitor vinden, zal wellicht altijd een bijna onmogelijke zoektocht zijn, maar een paar jaar geleden was die zoektocht zeker gedoemd te mislukken. Althans, als je af mag gaan op aardig wat berichten uit die tijd. Kijk op verschillende internetforumtopics uit 2020 en het duurt niet lang voordat er allerlei klachten over de beschikbare monitoren tevoorschijn komen.

Uiteraard wordt er altijd geklaagd en vaak zijn de klachten behoorlijk persoonlijk, maar er was veelal een gemene deler: het ontbreekt aan een 'compromisloze' gamingmonitor. Monitoren met TN- en ips-panelen krijgen veelal kritiek wegens het niet al te hoge contrast, backlightbleeding en ips-glow. Een scherm met VA-paneel wordt vaker genoemd als het minst slechte alternatief, maar ook daarbij worden minpunten aangestipt, bijvoorbeeld dat te veel exemplaren (te sterk) gebogen panelen hebben en dat ze wat responstijden betreft nog iets achterlopen.

Het zijn natuurlijk allemaal lcd-schermen met de daarbij horende voor- en nadelen. Waarom duurt het zo lang voordat er een vernieuwende monitortechnologie komt? Er werd al gesproken over een technologie die misschien alles gaat oplossen: de komst van oledpanelen. Maar ja, het was 2020 en oled als reddende engel zou nog wel een paar jaar op zich laten wachten.

Die laatste, ietwat sombere voorspelling is in ieder geval vrij accuraat gebleken. Inmiddels zijn oledmonitoren niet langer voorbehouden tot dromen en wensdenken. Oledmonitoren zijn al even te koop en dat aantal zal alleen maar gaan toenemen. In 2022 zijn er ook andere ontwikkelingen in monitorenland geweest. In dit artikel zetten we een aantal opvallende ontwikkelingen op een rij die dit jaar hebben getekend en blikken we kort vooruit naar wat 2023 zal brengen.