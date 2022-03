In het kort De ROG Swift PG32UQX neemt het stokje over van de eerdere generatie G-Sync Ultimate-schermen, als gamingmonitor met de beste hdr-beeldkwaliteit van dit moment. Je betaalt voor dat privilege wel een enorme meerprijs. Als aspirant-koper zou je prima kunnen overwegen om voor een lager bedrag een televisie te kopen die minstens zo'n mooi hdr-beeld geeft. Behalve de uitstekende hdr en nog altijd bijzondere combinatie van 4k en 144Hz is de beeldkwaliteit van de PG32UQX niet overdonderend goed, waarbij de responstijden opmerkelijk genoeg niet uitblinken. Jammer is ook het gebrek aan HDMI 2.1, wat het scherm minder veelzijdig maakt. Pluspunten Zeer goede hdr-weergave voor een monitor

4k en 144Hz blijft een bijzondere combinatie

G-Sync-scaler Minpunten Extreem duur

Geen HDMI 2.1

Tegenvallende kijkhoeken

Featureset voor non-gaming had uitgebreider gekund Getest ASUS ROG Swift PG32UQX Prijs bij publicatie: € 3.499,- Vanaf € 3.666,- Vergelijk prijzen

Op de CES van 2017 presenteerde Nvidia voor het eerst 'G-Sync hdr'-monitoren, in de vorm van de ASUS ROG Swift PG27UQ en Acer Predator X27. Het duo, ontwikkeld in samenwerking met paneelfabrikant AUO en beide schermleveranciers, werd voorzien van een hoge piekhelderheid van 1000cd/m², full array local dimming backlight (fald) met 384 zones, en een 4k-paneel op 144Hz. Het waren ongehoorde specificaties, in een tijd waarin er nog maar heel weinig monitoren waren met enige vorm van ondersteuning voor hdr. Het zouden de eerste schermen zijn met de combinatie van 4k en 144Hz, ook al schoof het op de beurs beloofde introductiemoment ('later in 2017') met maar liefst een jaar op.

Aangezien de meeste G-Sync-schermen inmiddels wel een vorm van hdr aankunnen, is het G-Sync hdr-label anno 2021 hernoemd naar G-Sync Ultimate. Schermen met het Ultimate-label zouden, de naam zegt het al, nog steeds de beste ervaring in hdr moeten bieden, al is Nvidia's keurmerk de laatste tijd aan inflatie onderhevig. De aanvankelijk zeer strikte eisen werden onlangs verlaagd, zodat er nu ook G-Sync Ultimate-schermen zijn zonder fald-backlight en hoge piekhelderheid van meer dan 1000cd/m². Dat het ook anders kan, bewijst ASUS met zijn nieuwe ROG Swift PG32UQX, zo'n beetje het topmodel in de gamingline-up van de fabrikant en het ultieme scherm binnen de huidige G-Sync-Ultimate-generatie. Je zou dit scherm kunnen zien als de spirituele opvolger van de PG27UQ. Ook de PG32UQX heeft een 4k-ips-paneel met 144Hz-refreshrate, een fald-backlight met hoge piekhelderheid plus een quantumdot-laag voor een breed kleurbereik. Bij de PG32UQX bestaat dat uit 1152 zones, precies evenveel als bij de ASUS ProArt PA32UCX-PK. ASUS maakt bij beide schermen gebruik van minileds om dat voor elkaar te krijgen. De PG32UQX is daarmee de eerste gamingmonitor met miniled-backlight.

Hoewel de monitor ten tijde van de opname van onderstaande video niet verkrijgbaar was, zou hij later deze maand op de markt moeten komen. Overeenkomstig de eerdere G-Sync Ultimate-schermen is de prijs ervan torenhoog; er moet maar liefst 3499 euro voor worden neergelegd. In deze review bekijken we in hoeverre de monitor dat waard is.

Een scherm met een schermpje

De vormgeving van de ASUS ROG Swift PG32UQX lijkt sterk op die van andere ROG-monitoren. Met dit scherm val je dus op. De achterkant is voorzien van een overdwars lopende streep, verschillende texturen en een enorm ROG-logo dat uiteraard is voorzien van rgb-verlichting. De zilvergrijze voet met bronskleurige accenten is voorzien van ergonomische opties waaronder hoogteverstelling, draaien en kantelen, en heeft een apart rood verlicht logo bovenaan. Helaas heeft de vrij omvangrijke kast achter het paneel geen geïntegreerde voeding, dus je zult de forse voedingsadapter ergens achter je bureau moeten verstoppen. Net als de ProArt PA32UCX-PK en PG27UQ beschikt de PG32UQX over actieve koeling voor de hardware achter het paneel. In onze kantooromgeving was de fan niet storend hoorbaar, maar your mileage may vary.

De bediening van het osd van de PG32UQX werkt anders dan bij de meeste andere monitoren en ook anders dan bij de voorgaande ROG-monitoren die waren voorzien van een serie knopjes rechts achterop het scherm. Bij de PG32UQX zit midden onder het scherm een vrij forse draaiknop waarmee je snel door het menu bladert, geflankeerd door twee knoppen voor 'Terug' en 'OK'. Wat ons betreft mogen meer fabrikanten kiezen voor deze vorm van bediening.

De PG32UQX is een scherm met een schermpje: op de onderste bezel zit onder het eigenlijke paneel ook nog een monochroom oleddisplay verstopt. Daarop kun je verschillende geanimeerde logo's laten zien, maar je kunt er ook de temperaturen en kloksnelheden van componenten in je pc kunt op laten tonen, via de Armoury Crate-software. Je kunt met het programma ook je eigen (geanimeerde) logo op het schermpje zetten. Hetzelfde concept introduceerde ASUS bij andere ROG-producten, zoals de Ryuo aio-koeler uit onze round-up van begin dit jaar. Hoewel we onze twijfels hebben over het nut van deze toevoeging, is het zeer 'des ASUS' om een topmodel van vreemde extraatjes te voorzien. Zo beschikte de PG27UQ over een projector in de voet, waarmee je het ROG-logo (of een zelfgekozen beeldmerk) op je muur of plafond kon projecteren.

Aansluitingen: weer een domper

Testmethode We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We testen monitoren zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- of Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop, waarbij we de inputlag bepalen met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Haast traditioneel voor een G-Sync-monitor blijft de connectiviteit van de PG32UQX achter bij de mogelijkheden van het scherm. De PG27UQ had bijvoorbeeld nog verouderde DisplayPort 1.2-aansluitingen, waardoor het scherm niet kon worden aangestuurd op 4k en 144Hz zonder 4:2:2-kleurcompressie. Bij de PG32UQX (en andere recente G-Sync-schermen) is dat probleem tenminste verholpen, nu de G-Sync-scaler is voorzien van DisplayPort 1.4. Via display stream compression (dsc) wordt het signaal praktisch zonder zichtbare verliezen gecomprimeerd, waar tekst op de PG27UQ lelijk werd als je van 4k/144Hz gebruikmaakte.

Om dsc te kunnen gebruiken, heb je wel een videokaart nodig die deze techniek ondersteunt. Een Nvidia-kaart is overigens niet verplicht, want de PG32UQX ondersteunt ook FreeSync. Net als met G-Sync begint het bereik al bij 1Hz, een van de voordelen van de G-Sync-scaler. Je moet minstens over een AMD RDNA-gpu (RX 5xxx) of Nvidia Turing-gpu (RTX20xx / GTX16xx) beschikken om het scherm op 144Hz te kunnen gebruiken.

Heb je een geschikte videokaart, dan kan de PG32UQX via de enkele DisplayPort-ingang dus optimaal worden aangestuurd, maar helaas geldt dat niet wanneer je iets op één van de drie HDMI-poorten aansluit. Die blijven steken op versie 2.0, goed voor een maximale resolutie van 2560x1440 op 120Hz of 4k op 60Hz. De nieuwe generatie consoles, en de RTX3000- en RX6000-videokaarten van Nvidia en AMD, beschikken over HDMI 2.1 en daarmee is 4k/120Hz mogelijk, plus een nieuwe vorm van adaptive sync genaamd 'HDMI Forum VRR' of 'HDMI vrr'. De PG32UQX biedt hiervoor dus geen ondersteuning. Dat is erg vreemd en ook zonde, gezien de hoge prijs en het feit dat de eerste HDMI 2.1-monitoren van de concurrentie de komende periode op de markt komen.

Beeldkwaliteit (hdr)

De voornaamste reden om de PG32UQX te verkiezen boven andere gamingschermen is de geavanceerde local dimming-implementatie die moet leiden tot een veel betere hdr-beeldkwaliteit dan op de gemiddelde monitor. Vandaar dat we met dit onderdeel beginnen.

De ASUS ROG Swift PG32UQX is de eerste monitor die we binnenkrijgen met een VESA DisplayHDR 1400-keurmerk. Logischerwijs wil dat zeggen dat de piekhelderheid van het scherm in hdr-modus meer dan 1400cd/m² moet bedragen. Op een 5%-window meten we liefst 1634cd/m², dus aan deze vereiste wordt ruimschoots voldaan. Daarmee is de ROG Swift PG32UQX het helderste beeldscherm dat we ooit hebben binnengekregen. Het is zelfs feller dan de ProArt PA32UCX-PK waarmee de ROG-monitor veel technische overeenkomsten vertoont.

We vermoeden dat de helderheid van het ProArt-scherm iets lager ligt door de toevoeging van de techniek Off-axis Contrast Optimization oftewel OCO. Daar beschikt de ROG Swift PG32UQX niet over. Hierdoor zijn halo-effecten onder een hoek duidelijk beter zichtbaar dan bij het ProArt-scherm, zoals je hierboven gedemonstreerd ziet. Dit komt doordat de zwartwaarde onder een hoek op het scherm zonder OCO ver oploopt. Let wel dat deze schermen staan opgesteld in een vrijwel verduisterde fotostudio en de foto overbelicht is, dus in het echt is dit effect niet zo duidelijk zichtbaar bij de PG32UQX.

Omdat iedere individuele zone vele malen kleiner is dan bij vrijwel alle andere monitoren op de markt, is de hdr-weergave van de PG32UQX zeker indrukwekkend te noemen. Waar er op de meeste andere lcd-schermen een soort mist over donkere schaduwen lijkt te liggen bij het weergeven van hdr-beelden, zijn donkere gebieden op de PG32UQX veel zwarter. Je ziet het ook aan de resultaten in de contrastmeting in de grafiek hierboven. We meten het contrast met een 4x4-checkerboardpatroon, om te zien of local dimming hier iets kan toevoegen. Dat blijkt bij de PG32UQX het geval, want het in deze test gemeten contrast ligt een factor vier hoger dan het native contrast van het paneel, dat we hieronder bij de metingen in sdr hebben meegenomen.

De grijsweergave in hdr is netjes neutraal, wat zich vertaalt in een kleine gemiddelde grijsafwijking. De kleurweergave blijkt minder nauwkeurig, hoewel de PG32UQX het relatief gezien best goed doet als we ook de helderheid van het signaal meenemen in de berekening (w Lum). Dat duidt erop dat de PG32UQX de hdr PQ-curve, zeg maar de gammacurve in hdr, goed volgt. Het scherm maakt het beeld bijvoorbeeld niet gemiddeld extra helder, een trucje van goedkopere hdr-schermen om het beeld er feller uit te laten zien dan het eigenlijk is. Dat heeft de PG32UQX natuurlijk niet nodig.

Voor een monitor levert de PG32UQX dus een zeer goede hdr-beeldkwaliteit, al valt de vergelijking met televisies niet noodzakelijk positief uit. Een oledmodel biedt dimming op pixelniveau en heeft daardoor geen blooming of halo's, al valt de piekhelderheid beduidend lager uit. Is het je om de impact van felle highlights te doen, dan koop je voor hetzelfde bedrag als wat de PG32UQX kost een high-end lcd-televisie. Sinds dit jaar rusten fabrikanten die massaal uit met minileds en hoewel we ze niet in de praktijk naast de PG32UQX hebben gezien, is er op grond van de specificaties alle reden om aan te nemen dat de beeldkwaliteit van zo'n topmodeltelevisie minstens even goed zal zijn.

Beeldkwaliteit (sdr)

Ook in sdr kun je bij de PG32UQX van een hoge helderheid gebruikmaken en gelukkig is de minimale helderheid van wit niet te hoog, met 36cd/m². Daarmee is het instelbereik met bijna 500cd/m² zeer breed. Het contrast is met 1359:1 erg goed voor een scherm met een ips-paneel en opvallend genoeg ook een stuk beter dan het contrast van de ProArt-variant. Uiteraard scoren schermen met een VA-paneel op dit onderdeel wel veel beter.

In de standaardmodus wordt het kleurbereik van de PG32UQX automatisch teruggeregeld tot sRGB. Wat ons betreft handig, aangezien de meeste Windows-applicaties uitgaan van een scherm dat daarop is gericht. Je kunt via het menu 'Display SDR Input' overigens ook kiezen voor het volledige kleurbereik van het scherm. Dat komt ergens uit tussen AdobeRGB en DCI-P3, maar vormt voor beide kleurruimtes zonder aanvullend kleurprofiel niet echt een goede match.

Uitgebreide meetresultaten van de kleurweergave in verschillende modi: grijsweergave, colorchecker-testkaart, kleurdekking en saturation-sweeps

Met name de grijsweergave is in de standaardmodus niet optimaal. Als je waarde hecht aan een betere kleurechtheid, kun je het beste gebruikmaken van de sRGB-modus. Die heeft ASUS om de een of andere reden ook toegevoegd, hoewel de instelling 'Display SDR Input' eigenlijk hetzelfde doel beoogt. Een nadeel van deze stand is de vaste helderheid, maar met 182cd/m² is hij bij wat omgevingslicht niet onoverkomelijk hoog. Nog steeds ligt de gemiddelde afwijking of ΔE nipt boven de zichtbare grens van 3. De kleurafwijking is met gemiddeld 1,76 erg laag, zelfs nog lager dan bij het ProArt-model waarbij de standaardafstelling tekortschoot. In tegenstelling tot dat scherm heeft de PG32UQX echter geen mogelijkheid om hardwarematig te kalibreren. Meer ingebouwde presets voor andere kleurruimtes als DCI-P3 of AdobeRGB heeft het gamingmodel ook niet. Dat is jammer, aangezien een concurrerend scherm als de LG 27GN950 die mogelijkheid wel biedt en zich daardoor ook heel goed kan lenen voor beeldbewerking.

Bij alle schermen in de bovenstaande grafiekserie hebben we de sRGB-modus gebruikt

ASUS ROG Swift PG32UQX - Zwartuniformiteit (overbelicht)

Voor wat de uniformiteit betreft, valt op dat de PG32UQX wat last heeft van backlight-bleeding langs de randen, al kun je bij dit scherm natuurlijk de local dimming-functie inschakelen om die onvolkomenheid te verbergen. Ook de kijkhoeken zijn niet echt 'je van het', net zoals al eerder bleek bij het ProArt-duo. De PG32UQX scoort nog iets slechter en vertoont onder een hoek een grotere kleurafwijking en helderheidsafname dan de andere schermen die we hierboven in de grafieken hebben meegenomen. Dat is zeker opvallend omdat de drie schermen gebruikmaken van een ips-paneel, dat op papier goede kijkhoeken belooft.

Responstijd en inputlag

We hebben naast onze standaard-responstijdentest van vier transities ook onze uitgebreide responstijdentest uitgevoerd op de ASUS ROG Swift PG32UQX. Op de maximale refreshrate van 144Hz, waarbij iedere 6,94ms een nieuw beeldje moet verschijnen, meten we twintig verschillende overgangen tussen helemaal zwart, 20 procent grijs, 50 procent grijs, 80 procent grijs en helemaal wit. Dat doen we op de optimale overdrive-instelling genaamd '80', die wat ons betreft de beste balans biedt tussen snelheid en overshoot. In het diagram hiernaast staan alle metingen, met in het tweede diagram het percentage over- of undershoot bij die transitie.

Uit onze metingen blijkt dat 90 procent van de gemeten transities op tijd, dus binnen de genoemde 6,94ms, plaatsvindt. De overige 10 procent betreft transities van volledig wit naar volledig zwart, waar overdrive niet veel aan kan doen. Die overgangen zijn met meer dan 7ms nipt te traag. Daarmee heeft de PG32UQX zeker niet het snelste paneel dat we ooit hebben gezien, al worden grijs-grijstransities flink sneller afgewerkt zodat de gemiddelde responstijd op 4,8ms uitkomt. Dat leidt wel tot de nodige overshoot, met een uitschieter naar 48 procent.

Voor de vergelijking met andere monitoren grijpen we terug op de kortere responstijdentest met vier transities. Met name bij overgangen van zwart naar wit blijft de PG32UQX wat achter op de concurrentie in dit segment, en opvallend genoeg ook op voorgangers zoals de PG27UQ. De snelste gamemonitoren van dit moment, waar je de Odyssey G7 en Odyssey G9 van Samsung zeker toe kunt rekenen, zijn zelfs twee keer zo snel als de PG32UQX, al verversen die monitoren op 240Hz. De 144Hz-refreshrate stelt wat minder hoge eisen aan het paneel. Daarmee is de PG32UQX uiteindelijk niet onvoldoende snel, maar het is duidelijk dat de balans bij dit apparaat wat minder doorslaat naar 'e-sports' en wat meer naar 'beeldkwaliteit'.

De lage inputlag stemt ons tevreden. Ondanks de aanwezigheid van een full array local dimming backlight blijft hij beperkt tot minder dan 10ms, een lagere waarde dan die van eerdere G-Sync Ultimate-schermen als de PG27UQ en PG35VQ.

Conclusie

In 2017 was Nvidia zijn tijd vooruit toen het voor het eerst de G-Sync hdr-monitoren liet zien. Nog steeds is het aantal 144Hz-monitoren met 4k-resolutie zeer beperkt en datzelfde geldt voor monitoren met een geavanceerde fald-backlight met extra hoge piekhelderheid. Anno 2021 neemt de ROG Swift PG32UQX het stokje over als het meest ultieme G-Sync-scherm. Het nieuwe topmodel biedt opnieuw een betere hdr-beeldkwaliteit dan pakweg iedere andere gamingmonitor die je nu zou kunnen kopen, al zegt dat ook wel iets over de rest van de monitorenmarkt. Er zijn tal van 'hdr-capabele' schermen die in de praktijk eigenlijk geen recht kunnen doen aan dit type beeldmateriaal.

Voor de PG32UQX betaal je niet geheel zonder reden drieënhalf duizend euro, maar als aspirant-koper kun je ook redeneren dat je voor de helft van dat bedrag een puike oledtelevisie in huis haalt. Die kan in bepaalde opzichten een nog beter beeld geven in hdr, een relatief hoge 120Hz-refreshrate ondersteunen en ook voor pc-gebruik geschikt zijn. Het kleine formaat en de hardwarematige G-Sync-ondersteuning kunnen redenen zijn om toch voor de PG32UQX te kiezen, maar anderzijds kun je met een nieuwe televisie ook de nieuwste gameconsoles optimaal gebruiken, wat met de PG32UQX niet mogelijk is omdat HDMI 2.1-poorten ontbreken. Puur voor pc-gebruik is dat laatste niet zo'n probleem. Behalve de voor een monitor uitstekende hdr-weergave en de nog altijd bijzondere combinatie van 4k en 144Hz is de beeldkwaliteit van de PG32UQX niet overdonderend goed, waarbij de responstijden niet echt uitblinken en de veelzijdigheid voor taken buiten pc-gaming tegenvalt. Zelfs voor early adopters is ASUS' ultieme gamingscherm daarmee niet onmiddellijk de aanschaf waard.