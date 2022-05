NZXT Kraken X53

Enermax Aquafusion

Cooler Master ML240L V2 RGB Samengevat De NZXT Kraken X53 presteert binnen het segment van 240mm-waterkoelers uitstekend. De koeler zet in onze verschillende tests consistent goede scores neer. De lange fabrieksgarantie is een plus en een teken dat NZXT pal achter dit product staat. Goedkoop is de Kraken X53 zeker niet te noemen en compatibiliteit met oudere sockets is iets minder dan we bij andere all-in-ones zien. Pluspunten Uitstekende koelprestaties

6 jaar fabrieksgarantie Minpunten Prijzig

Geen ondersteuning oudere AMD-sockets Getest NZXT Kraken X53 Prijs bij publicatie: € 128,- Vanaf € 119,90 Vergelijk prijzen Samengevat De Enermax Aquafusion 240mm is in onze vergelijkingstest een van de beste waterkoelers. De prestaties blijven nét iets achter bij de NZXT Kraken X53, maar de prijs van de Aquafusion is ook wat lager. Enermax heeft dit model van uitgebreide verlichting voorzien; zowel op het waterblok als de meegeleverde ventilators komen we addressable rgb tegen. Wie aan het uiterlijk van het systeem aandacht wil besteden zonder in te boeten op koelprestaties kan met de Aquafusion van Enermax prima uit de voeten, al had het de fabrikant gesierd als de fabrieksgarantie wat langer was. Pluspunten Prima koelprestaties

Uitgebreide RGB Minpunten Geen extra fabrieksgarantie Getest Enermax Aquafusion 240mm Zwart Prijs bij publicatie: € 95,- Vanaf € 94,90 Vergelijk prijzen Samengevat De MasterLiquid ML240L V2 RGB van Cooler Master is een van de goedkopere all-in-one waterkoelers die we hebben getest. Tegenover die lagere prijs staan ook iets mindere koelprestaties dan op de topmodellen, maar daar staat wel een hoop rgb tegenover. Omdat de prestaties voor veel gebruikers simpelweg voldoende zullen zijn, maakt dit de ML240L V2 RGB een interessante optie voor wie veel verlichting op een betaalbare waterkoeler wil. Pluspunten Scherpe prijs

Veel RGB Minpunten Gemiddelde koelprestaties

Subtiele RGB waterblok Getest Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Prijs bij publicatie: € 63,- Vanaf € 66,- Vergelijk prijzen

All-in-one-waterkoelers zijn populairder dan ooit. De kant-en-klare setjes zijn vrijwel net zo makkelijk te installeren als normale luchtkoelers. Het koelvermogen ervan is vaak net zo goed als dat van de betere processorkoelers en ze bieden als voordeel dat je configuratie er in een behuizing met venster vaak een heel stuk strakker uitziet. Voor dit artikel hebben we 14 240mm all-in-one-waterkoelers met elkaar vergeleken. We keken daarbij naar koelers van Arctic, ASUS, bequiet, Cooler Master, Corsair, DeepCool, Enermax, Gigabyte en NZXT, waarbij de prijzen variëren van 65 tot 230 euro.

Een 120mm-waterkoeler/radiator moet van aardig goede huize komen om de beste luchtkoelers te evenaren. Bij de 240mm-waterkoelers is dat een iets ander verhaal. De grotere oppervlakte van de radiator zorgt ervoor dat deze all-in-ones vaak meer warmte kunnen afvoeren dan hun kleinere broertjes. Bij 240mm-radiators kun je nog steeds de gangbare 120mm-ventilators gebruiken, maar dan dus met twee stuks tegelijk. Bij de aio’s die we in dit artikel bespreken, zijn in elk geval twee ventilators meegeleverd. Het is echter mogelijk om de ventilators desgewenst te vervangen. Daarbij moet goed naar de luchtverplaatsing worden gekeken, om de koelcapaciteit op voldoende niveau te houden. Ook kunnen op de radiators nog twee extra ventilators aan de andere zijde gemonteerd worden.

Voordelen waterkoelers

Een voordeel van all-in-one-waterkoelers is dat je er vrijwel nooit noemenswaardig onderhoud aan hebt. Het gesloten koelsysteem is ontworpen om zonder bijvullen of ontluchten jarenlang probleemloos te kunnen werken, uiteraard mits installatie en gebruik goed worden uitgevoerd. Het systeem is reeds gevuld, het is een kwestie van schroeven en gaan. Vergeleken hiermee is een systeem op maat, met een afzonderlijk reservoir, pomp, koelblok en radiator, aanzienlijk omslachtiger. Daarbij moet je dit type loop ook eerst buiten je systeem testen om zeker te weten dat het niet lekt (uiteraard met zelf te selecteren koelvloeistof) alvorens het te monteren. Vullen - en bijvullen of vervangen - van de vloeistof in het systeem brengt risico’s met zich mee. Kortom, het is geen klus voor beginners.

Een ander voordeel ten opzichte van luchtkoelers is dat een waterkoelingset de warme lucht direct de behuizing uitwerkt, als er is gekozen voor de (veelgebruikte) opstelling die dat mogelijk maakt. Een luchtkoeler verplaatst weliswaar de warmte van de processor, maar stuurt die warmte niet direct de behuizing uit. Ook is de temperatuur bij waterkoeling doorgaans stabieler onder belasting dan bij luchtkoeling, wat voor overklokkers nog iets meer speelruimte betekent.

Nadelen waterkoelers

Een nadeel van all-in-one-waterkoeling is dat er geen actieve koeling op de stroomvoorziening is, waardoor deze warmer kan worden. Een top-downluchtkoeler houdt niet alleen de temperatuur van de cpu onder controle, hij zorgt ook voor airflow over de (koelblokken op de) stroomvoorziening. Bij een waterblok is dat niet het geval. Als de stroomvoorziening in zo’n geval erg warm wordt, is het gebruik van extra fans voor meer airflow langs de vrm aan te raden.

Ook is waterkoeling gemiddeld genomen duurder dan luchtkoeling. Er zijn uiteraard waterkoelers die goedkoper zijn dan luxe luchtkoelers, maar als we kijken naar het prestatieniveau en de bijbehorende prijzen voor lucht- en waterkoeling, ben je bij die eerste groep nog altijd voordeliger uit.

Een reden waarom waterkoeling duurder is, heeft te maken met het aantal benodigde onderdelen om het systeem functioneel te krijgen. Zo zijn er het waterblok, de waterpomp, de slangen, de koelvloeistof, de radiator en de ventilators. Dat zijn veel meer onderdelen dan bij luchtkoeling, en dus ook meer onderdelen waarbij iets stuk kan gaan. Ook kan het gevolg van een defect bij waterkoeling veel groter zijn dan bij luchtkoeling. Nu moet het voorgaande wel in perspectief worden gezet als het om all-in-one-waterkoeling gaat. Deze kitjes krijgen van hun fabrikanten meerdere jaren garantie en zijn doorgaans uitvoerig getest.