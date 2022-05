Twee 32"-4k-gamingschermen

AOC AGON PRO AG324UX

ASUS ROG Swift PG32UQ In het kort De AG324UX is een van de eerste schermen in AOC's nieuwe AGON PRO-reeks. Het scherm is bijzonder vormgegeven en heeft nuttige USB-C-functionaliteit. De HDMI 2.1-poorten hebben daarentegen een wat beperkte bandbreedte, wat op de PS5 kleurcompressie tot gevolg heeft. De combinatie van 4k en 144Hz blijft bijzonder op het riante 32"-paneel, waarbij AOC duidelijk aandacht heeft besteed aan de kleurweergave; die is in sRGB-modus erg goed. Helaas kan de helderheid daarin weer eens niet worden ingesteld. De responstijden zijn lekker rap, maar zelfs in dit segment niet de snelste. Voor een goede hdr-weergave hoef je dit scherm niet te kopen en de uniformiteit van het door ons geteste sample had ook beter gemogen. Bovendien is de AG324UX bepaald niet goedkoop. Pluspunten Combinatie van hoge resolutie en refreshrate

Veel aansluitingen, waaronder HDMI 2.1 en USB-C

Snelle responstijden zonder te veel overshoot Minpunten Testsample heeft matige uniformiteit

HDMI2.1-poorten hebben beperkte bandbreedte

Hdr-weergave is niet denderend Getest AOC Agon Pro AG324UX Rood, Zwart Prijs bij publicatie: € 1.049,- Vanaf € 905,98 Vergelijk prijzen In het kort De ASUS ROG Swift PG32UQ is het flink goedkopere broertje van de peperdure PG32UQX. Daarvoor moet wel de bijzondere local-dimming-implementatie wijken, dus de hdr-weergave is zoals op de meeste monitoren niet denderend. Nog altijd bijzonder zijn wel de combinatie van een riant paneel, hoge resolutie en dito refreshrate, die door de HDMI2.1-poorten optimaal gebruikt kan worden. Ook met de goede kleurweergave in sRGB-modus en het zeer grote kleurbereik van het scherm verdient ASUS punten. De responstijden vallen opvallend tegen en de uniformiteit van het door ons geteste sample had ook beter gemogen. Goedkoop is ook de PG32UQ bepaald niet. Pluspunten Combinatie van hoge resolutie en refreshrate

HDMI 2.1-aansluitingen zonder beperking

Zeer goede kleurweergave in sRGB-modus Minpunten Responstijden vallen tegen

Testsample heeft matige uniformiteit

Hdr-weergave is niet denderend Getest ASUS ROG Swift PG32UQ Zwart Prijs bij publicatie: € 999,- Vanaf € 1.015,19 Vergelijk prijzen

Eind 2020 waren 4k-schermen met 144Hz-refreshrate nog zo slecht te vinden dat er op het forum een topic werd geopend met de titel: 'Bestaan er wel 32" UHD 120Hz+ schermen?'. Het afgelopen jaar bracht juist een ware hausse van dit soort monitoren. Haast iedere fabrikant kondigde er wel een aan, de meeste voorzien van een of meer HDMI 2.1-aansluitingen om ze met de nieuwste consoles optimaal te kunnen gebruiken. Over het algemeen betaal je voor zo'n scherm zo'n 1000 euro. Dat is zeker niet goedkoop, maar goed te doen vergeleken met de eerste generatie 4k144Hz-schermen, die meer dan het dubbele kostten.

Vorig najaar besteedden we op Tweakers al eens aandacht aan 27"- en 28"-schermen met deze paneeleigenschappen, maar de wat grotere 32"-monitoren zijn misschien nog interessanter; de hoge resolutie wordt gecombineerd met een riant paneeloppervlak. Je hebt een dus een scherp én groot scherm voor je neus dat zich potentieel ook heel goed leent voor kantoorwerkzaamheden en beeldbewerking. In deze review kijken we naar twee nieuwe 32"-uitdagers: de AOC AGON PRO AG324UX en de ASUS ROG Swift PG32UQ. Beide komen uit de meest luxe productserie van hun fabrikant, maar waar ROG Swift-monitoren al jarenlang in de winkels liggen, moet AGON PRO nog naam maken. Met 1049 euro is de uitdager van AOC 50 euro duurder dan de monitor van ASUS, die echter minder goed verkrijgbaar is, op het moment van schrijven zelfs helemaal niet.

Net als de meeste andere monitoren met deze eigenschappen hebben de schermen van AOC en ASUS een paneel uit de ips-familie. Helemaal dezelfde panelen zijn het niet; naar verluidt heeft ASUS gewinkeld bij leverancier AUO, terwijl AOC vertrouwt op een exemplaar van Innolux. Het scherm van ASUS kan fellere highlights weergeven, te oordelen naar de VESA DisplayHDR600-certificering in plaats van een DisplayHDR400-logo bij AOC, en ondersteunt ook een groter kleurbereik met dank aan een quantumdotlaag in het backlight.

AOC AGON PRO AG324UX: uitstraling en featureset

Een gamingmonitor is over het algemeen opvallender vormgegeven dan een 'normaal' scherm, iets wat AOC bij het ontwerp van zijn nieuwe serie in zijn oren heeft geknoopt. Net als ASUS' ROG-serie hebben alle schermen die tot nu toe zijn aangekondigd, ongeveer hetzelfde design en de AGON PRO AG324UX is meteen herkenbaar met zijn hoekige lijnen. Hoewel de bevestiging tussen de staander en het paneel via een serie geleiderails aan de binnenkant van de poot verloopt, zoals bij andere monitoren met hoogteverstelling, heeft AOC voor de sier nog een soort beugel rondom het bevestigingspunt geplaatst. Net als de handige draaghendel boven aan de poot is die knalrood van kleur. Achter aan beide zijkanten van het paneel zitten hoekige strepen die je door de rgb-leds in alle kleuren kunt laten oplichten. Sommige kleuren vloeken nogal met de accenten op de poot, dus in die zin is het uitgesproken roodzwarte kleurenthema van AOC misschien minder geslaagd.

De rechthoekige staander rust net zoals bij veel gamingmonitoren op een driepoot, waarvan de voorste poten nogal breed zijn. Een groot deel van de forse poot is van metaal gemaakt, waarmee het scherm zwaar en degelijk aanvoelt. Een iets minder hoogwaardige indruk maakt het uitschuifbare haakje voor je headset aan de zijkant van het scherm, gemaakt van glimmend plastic. Midden tussen de voorpoten zit een kleine projector, waarmee je een zelfgekozen logo op de tafel kunt projecteren. Eerdere ROG-schermen van ASUS hadden die feature ook, maar de PG32UQ niet. Naast 130mm hoogteverstelling behoren ook zwenken, kantelen en roteren van het scherm tot de mogelijkheden.

De aansluitingen op de AGON PRO AG324UX wijzen naar onderen. Naast een aansluiting voor de helaas losse voeding vind je twee HDMI 2.1-poorten en een DisplayPort 1.4-aansluiting. De HDMI-poorten ondersteunen een bandbreedte van slechts 24Gbit/s, net als recente monitoren van Gigabyte, zoals de M28U en M32U. Door middel van display stream compression kan een 4k-signaal op 120 of 144Hz alsnog door de poort worden gepropt zonder zichtbaar kwaliteitsverlies, maar de PS5 ondersteunt deze techniek niet. Zodoende blijf je met die console beperkt tot 4:2:0-kleurcompressie bij 4k/120Hz-weergave, waarbij een deel van de kleurinformatie in het signaal wordt weggegooid. Bij het spelen van games is dat overigens niet storend naar ons idee.

ROG Swift PG32UQ versus ROG Swift PG32UQX ASUS' PG32UQ is heel veel goedkoper dan de eerdere PG32UQX, die nog steeds 3700 euro moet kosten. Dat terwijl het model met 'X' geen HDMI 2.1-aansluitingen heeft. Daarentegen heeft de PG32UQX wel een Nvidia G-Sync-scaler (de PG32UQ is enkel 'G-Sync Compatible'). Bovendien zit er een miniledbacklight in met 1152 zones en een piekhelderheid van meer dan 1400cd/m², waar de PG32UQ niet verder komt dan edge-lit dimming met zestien zones en een piekhelderheid van 600cd/m².

Behalve over beeldaansluitingen beschikt de AG324UX over een set audiojacks voor microfoon en koptelefoon, handig mocht je headset gebruikmaken van twee losse kabels. Ook is er een USB-3.0-hub met vier poorten die je via een USB-B kabel met de pc kunt verbinden, maar ook via de USB-C-aansluiting op het scherm. We zien steeds meer gamemonitoren met deze handige aansluiting voor laptopgebruikers, waarmee je via dezelfde poort ook beeld naar het scherm kunt sturen en de laptop kunt opladen. AOC heeft liefst 90W Power Delivery toegevoegd, evenveel als de betere kantoormonitoren. Voor een krachtige gaminglaptop zal dat nog niet voldoende zijn, dus daarbij moet je wel de adapter blijven gebruiken. Net als de Gigabyte M32U beschikt de AGON PRO AG324UX met zijn twee aparte USB-upstreamaansluitingen over een kvm-switch, waarbij toetsenbord en muis automatisch worden toegewezen aan de actieve signaalingang.

De osd van de AG324UX kan worden bediend via de joystick, van de voorkant gezien rechts achter het paneel. AOC levert echter ook een bedraad, hockeypuckvormig afstandsbedieninkje mee, genaamd QuickSwitch, dat lijkt op het exemplaar dat je eerder al op BenQ-schermen kon vinden. Tot de opvallende opties in het knalrode menu behoren DTS en TruVolume HD voor geluidsverbetering in het audiomenu, dat ook een eenvoudige equalizer bevat. Via het gamemenu is het mogelijk de HDMI-poorten op 144Hz te laten werken in plaats van op 120Hz. Ook zit in die sectie een functie voor motion blur reduction. Die is een stuk minder uitgebreid dan bij ASUS en werkt niet samen met FreeSync.

ASUS ROG Swift PG32UQ: uitstraling en featureset

De ASUS ROG Swift PG32UQ is familie van de ROG Swift PG32UQX, die we op Tweakers ook al eens eerder bespraken. Technisch zijn er nogal wat verschillen tussen beide modellen (zie kader) en ook als je naar de buitenkant kijkt, wordt duidelijk dat de PG32UQ een wat soberder model is. Zo ontbreekt de opzienbarendste uiterlijke feature van de PG32UQX: het monochrome oledschermpje in de onderste bezel, waarop je je eigen geanimeerde logo kunt vertonen. Ook de poot is simpeler vormgegeven, zonder de geribbelde bronskleurige accenten en het rgb-verlichte logo bovenaan. De bediening van de osd verloopt met een serie knopjes en een joystickje aan de rechterkant, zoals bij de meeste ASUS-monitoren, in plaats van met een handige centrale draaiknop zoals bij de PG32UQX.

Hoewel de vormgeving van de PG32UQ wat minder uitbundig is dan die van de PG32UQX, is het nog steeds een opvallende verschijning. De achterkant is voorzien van een overdwars lopende streep, verschillende texturen en een enorm glimmend ROG-logo dat uiteraard is voorzien van rgb-verlichting. Het geheel is wat druk. ASUS heeft rondom wat meer plastic gebruikt dan AOC; alleen de driepoot aan de onderkant van de voet lijkt van metaal. Toch voelt ook dit scherm stevig aan, misschien zelfs nog wel steviger dan de AG324UX. Bij het verstellen valt namelijk op dat het scherm van AOC wat meer heen en weer wiebelt dan dat van ASUS. Overigens heeft de PG32UQ dezelfde verstelmogelijkheden als de AG324UX, minus de mogelijkheid om het scherm naar portretstand te roteren.

Testmethode We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Color Calibration-software. We testen monitoren zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- of Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop, waarbij we de inputlag bepalen met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

De aansluitingen gaan bij de ROG Swift PG32UQ schuil achter een klepje, waarbij het gat in de voet voor kabelmanagement wat hoger zit dan bij de AG324UX. Als je je ergert aan loshangende kabels, is het bij dit scherm dus makkelijker om ze netjes uit het zicht weg te werken. Net als AOC heeft ook ASUS gekozen voor een losse voeding, waarbij je dezelfde combinatie van twee HDMI 2.1-poorten en één DisplayPort 1.4-aansluiting vindt. Bij ASUS hebben de HDMI-poorten de maximale bandbreedte van 48Gbit/s, zodat je zonder problemen of beperkingen met HDMI 2.1-randapparatuur kunt verbinden. De PG32UQ heeft verder alleen een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, die niet geschikt is voor een microfoon, en een tweepoorts-USB 3.0-hub, die met de pc kan worden verbonden via een USB-B-kabel.

ASUS' overzichtelijke menu bevat de gebruikelijke opties, zoals het weergeven van een richtkruis of framerateteller. In het gamemenu kun je de HDMI-poorten instellen op 120 of 144Hz, wat ook kan bij de AG324UX. Wat niet kan bij AOC, is het verder overklokken van het scherm als het aangesloten is via DisplayPort; na het activeren van de menu-optie stopt de teller bij ASUS pas op 155Hz. ASUS zet verder in op uitgebreide motion blur reduction-functionaliteit: een knipperend backlight dat scherper bewegend beeld oplevert. Net als bij de VG28UQ1LA die we bespraken in de eerdere 4k-round-up, kun je mbr op de PG32UQ gebruiken in combinatie met FreeSync of G-Sync, wat ASUS 'ELMB-sync' noemt. Ook zijn er instellingen om de lengte van de knippering en de synchronisatie tussen de verversing van het paneel en de knippering aan te passen. Via een handig menuutje kun je kiezen welk gedeelte van het scherm het scherpst moet zijn.

Responstijd en inputlag

We beginnen de bespreking van de testresultaten met waar het allemaal om draait bij een gamingmonitor: de snelheid waarmee het paneel reageert. Daartoe hebben we twintig transities tussen zwart, grijs en wit doorgemeten op de maximale refreshrate van ieder scherm: 144Hz voor de AGON PRO AG324UX, 155Hz voor de ROG Swift PG32UQ. Voor de video bij dit artikel hadden we de PG32UQ aanvankelijk per abuis ook op 144Hz doorgemeten, vandaar dat de cijfers iets afwijken. We meten schermen door op de optimale overdrive-instelling, die de beste balans biedt tussen snelheid en storende overshoot. Bij de PG32UQ is dat Level 4, terwijl je de AG324UX het best op Medium kunt zetten.

Hieronder vergelijken we de schermen met andere 4k/144Hz-monitoren die we eerder hebben getest, waaronder de 27"-modellen uit onze eerdere round-up, de veel grotere Gigabyte Aorus FV43U en de Philips Momentum 559M1RY. De Philips Momentum 329M1RV en Gigabyte M32U zijn twee directe concurrenten met hetzelfde schermformaat.

Bij gebruik van de optimale instelling is de AGON PRO AG324UX over de hele linie duidelijk sneller dan de ROG Swift PG32UQ, die net als de PG32UQX tot de tragere schermen in dit overzicht behoort. De monitor van AOC is echter wel iets trager dan de Gigabyte M32U. Bij de PG32UQ is er één transitie die flink langer duurt dan de 6,5ms die ieder beeld op het scherm blijft staan. Dat is helemaal opmerkelijk omdat het scherm in de metingen die we voor de video bij dit artikel hebben gedaan op 144Hz, wel snel genoeg bleek op iedere transitie.

Bij de monitor van AOC duurt de traagste overgang slechts 3,9ms en ook het gemiddelde ligt een stuk lager, op 3,1ms in plaats van 4,7ms. Dat levert wel een klein beetje extra overshoot op, maar nog steeds niet zo dat het leidt tot storende artefacten. Bij de Philips Momentum 329M1RV, net als de Gigabyte M32U sneller dan de schermen van AOC en ASUS, loopt de overshoot op de optimale instelling wel wat uit de klauwen.

Ook als het gaat om inputlag, is AOC ASUS de baas. Heel veel scheelt het niet. Als we een 1080p/60Hz-signaal naar de monitor sturen, wat we voor de grafiek hierboven hebben gedaan, verschijnt het beeld 2ms later op de ROG Swift PG32UQ. Bij een 1080p/120Hz-signaal is de inputlag 4,7 om 5,3ms, nog steeds in het voordeel van de AGON PRO AG324UX.

Helderheid, contrast en kleurweergave (sdr)

Kijkend naar de helderheid en het contrast bij het weergeven van 'normaal' sdr-materiaal, valt op dat de minimale helderheid op de twee schermen hoger dan gemiddeld uitvalt, voorbij de 80cd/m². Dat is niet ideaal als je in een heel donkere ruimte zit te gamen. Voor lichtere kamers bieden beide schermen een ruim voldoende maximale helderheid, ook al lijkt het in onderstaande vergelijking wat matigjes. Sommige schermen in dit segment kunnen echt enorm fel. Het contrast komt uit rondom de voor ips volstrekt gebruikelijke waarde van ongeveer 1000:1, waarbij het scherm van AOC iets beter en het model van ASUS iets slechter scoort.

In de standaardmodus tonen beide schermen een verschillend kleurbereik, vandaar dat we ze niet direct met elkaar vergelijken. ASUS heeft ervoor gekozen om het scherm zijn volledige kleurbereik te laten weergeven, dat zoals beloofd erg groot is. Naast DCI-P3 wordt ook de AdobeRGB-kleurruimte vrijwel volledig afgedekt. Voor beeldbewerking kan het scherm daarmee interessant zijn, maar je zult zelf moeten zorgen voor een (softwarematige) kalibratie. Het scherm heeft geen kleurmodi die specifiek zijn gericht op een van beide kleurruimtes. Het scherm van AOC kan een veel minder groot kleurbereik weergeven en houdt in de standaardmodus het midden tussen sRGB en DCI-P3. Hoewel je de felle kleuren van beide schermen misschien mooi vindt, stroken ze niet met een bepaalde standaard. Je krijgt een beeld te zien dat niet overeenkomt met de intentie van de maker. Het scherm van AOC vertoont ook een iets te hoge kleurtemperatuur, terwijl de monitor van ASUS geen duidelijke kleurtint heeft.

De AGON PRO AG324UX en ROG Swift PG32UQ zijn uitgerust met een sRGB-modus die het bredere kleurbereik van het scherm terugregelt naar de voor de meeste content gangbare kleurruimte. Zoals je kunt zien aan de positie in de grafieken, doen beide schermen dat voortreffelijk. Bij ASUS is de afstelling in deze modus zelfs zo goed dat we een gemiddelde afwijking of ΔE lager dan 1 meten in de Color Checker-test. De AG324UX zit daar maar net iets boven. Bij beide schermen blijven ook alle 30 deelmetingen van deze test beneden de grens van 3, waarboven een kleurafwijking voor het menselijk oog zichtbaar wordt. Bij die positieve scores merken we wel op dat de Gigabyte M32U niet (merkbaar) minder goed is afgesteld. Bovendien is de helderheid in de sRGB-stand bij de AG324UX vergrendeld, zoals gebruikelijk voor deze fabrikant. AOC heeft eens niet gekozen voor een ontzettend hoge helderheid; de 117cd/m² die we noteren, is bij wat omgevingslicht al snel wat donker.

Helderheid, contrast en kleurweergave (hdr)

Hoewel de AGON PRO AG324UX en ROG Swift PG32UQ weinig te wensen overlaten als het om sdr-weergave gaat, gaat hdr-weergave ze lang niet zo goed af. De monitor van ASUS heeft weliswaar een VESA DisplayHDR600-certificering met de belofte van een redelijk hoge piekhelderheid en een groter kleurbereik, de local dimming is nogal simpeltjes uitgevoerd met slechts zestien zones, verdeeld in verticale banen ter hoogte van het hele scherm. De AGON PRO AG324UX heeft hetzelfde aantal dimmingzones als de ROG Swift PG32UQ, maar is gespecificeerd op een maximale helderheid van slechts 400cd/m².

Conform de beloften van beide fabrikanten biedt de PG32UQ duidelijk de felste highlights in hdr, met een maximale helderheid die bijna tweemaal zo hoog uitvalt als bij de AG324UX. Positief punt bij beide schermen is de kleurweergave in hdr, die hoort bij de betere modellen in dit (dure) testveld. Toch valt nog wel iets aan te merken op de weergave van vooral verzadigde kleuren. Bij de PG32UQ vallen de kleurcoördinaten niet helemaal op de juiste plek, terwijl de AG324UX hardwarematig tekortkomt; we komen tot een DCI-P3-kleurdekking van ruim 85 procent en dat houdt niet over. Het meest schieten beide schermen tekort als het gaat om het weergeven van hoge contrasten die hdr-materiaal zijn impact geven. Zoals blijkt uit de 4x4-checkerboard-test, kunnen ze dat simpelweg niet. Zelfs de PG32UQ is zodoende niet meer dan 'hdr-ready'.

Uniformiteit en kijkhoeken

We kijken tot slot nog even kort naar de uniformiteit, de kijkhoeken en het energiegebruik van beide schermen. Om met het eerste onderdeel te beginnen, merken we op dat de ROG Swift PG32UQ wat meer last heeft van helderheidsafname in de hoeken, waar de AGON PRO AG324UX juist meer kleurverschillen over het scherm laat zien. Aan de bovenkant is het scherm groener en aan de onderkant paarser. Dit is uiteraard een momentopname van de door ons geteste samples. Onze exemplaren weten de middenmoot ook bepaald niet te ontstijgen als het gaat om de zwartuniformiteit, met in beide gevallen zichtbare clouding in de hoeken. Zeker gezien de adviesprijs van beide schermen hadden we op meer gehoopt.

Uitgebreide meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

Backlightfoto's van de AOC AGON PRO AG324UX en ASUS ROG Swift PG32UQ met verschillende belichtingen. De foto's zijn bewerkt om vlekken in de backlight overdreven zichtbaar te maken.

Het ips-paneel levert voor wat de kijkhoeken betreft voordelen op. De AG324UX doet het wat dat betreft beter dan de ROG Swift PG32UQ, die voor een ips-scherm nogal tegenvalt, vooral als het gaat om de horizontale kijkhoeken.

Met hun relatief forse 32"-paneel met hoge pixeldichtheid en refreshrate verbruiken de twee schermen meer dan de gemiddelde monitor, zo'n 43W, ingesteld op een helderheid van 150cd/m². Ook in stand-by zijn deze monitoren niet echt zuinig.

Conclusie

Waren 27"-4k-monitoren met een hoge refreshrate tot voor kort al zeldzaam, naar 32"-exemplaren kon je helemaal lang zoeken. Sinds midden vorig jaar is er nu eindelijk wat aanbod in dit segment. Hoewel de eigenschappen van de meeste monitoren niet heel ver uiteenlopen - alom wordt gebruikgemaakt van ips-achtige panelen - is er echt iets te kiezen door de verschillende uitvoeringen, zoals de twee monitoren in dit artikel laten zien. AOC zet met de AGON PRO AG324UX in op de combinatie tussen gaming en laptopgebruik met de handige USB-C-poort met krachtige Power Delivery, terwijl de ASUS ROG Swift PG32UQ kan bogen op een zeer groot kleurbereik, fellere hdr en een uitgebreidere featureset voor gaming.

Met prijzen om en nabij de 1000 piek zijn monitoren met deze eigenschappen nog steeds voor weinigen weggelegd. Voor dat soort bedragen mag je eigenlijk een perfect scherm verwachten. Hoewel de kleurweergave in de sRGB-modus op beide monitoren inderdaad voortreffelijk is, moet de AG324UX het doen zonder de mogelijkheid om de helderheid te wijzigen, terwijl de PG32UQ wat ons betreft meer kleurmodi had kunnen gebruiken voor de andere kleurruimten die door het paneel worden afgedekt. De imposante hardware blijft nu een beetje onbenut, tenzij je zelf gaat kalibreren. Contrast, kijkhoeken en uniformiteit houden niet over op beide schermen, waarbij de PG32UQ ook al geen potten kan breken als het gaat om de responstijden. De AG324UX maakt meer haast, maar wordt alsnog verslagen door de Gigabyte M32U. Die weet het duo ook te evenaren op de meeste andere testonderdelen, inclusief de kleurweergave in sRGB-modus, waarbij Gigabyte net als AOC een handige USB-C-poort met kvm-functionaliteit heeft toegevoegd. De M32U is daarbij duidelijk goedkoper dan de AGON PRO AG324UX en ROG Swift PG32UQ. Je moet het design of de specifieke extra features van beide schermen in dit artikel daarmee op hoge prijs stellen om ze te verkiezen.

Tot besluit een algemener minpunt van de nieuwe generatie 32"-4k/144Hz-schermen: de steevast tegenvallende hdr-weergave. Dat is niet meer dan logisch gezien de gebruikte techniek, maar het maakt de dure monitoren minder toekomstgericht. Bovendien haal je voor om en nabij hetzelfde bedrag een oledtelevisie in huis, waarop hdr-films en spellen veel beter tot hun recht komen.