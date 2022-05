Voor wie een nieuwe console of videokaart heeft weten te bemachtigen, is een 4k-monitor met 144Hz-refreshrate zo'n beetje het hoogst haalbare, tenminste zolang je het bij een wat kleiner scherm met de 'traditonele' 16:9-beeldverhouding wilt houden. Dit najaar verschijnt een hele reeks nieuwe schermen die je zou kunnen zien als de derde generatie van dit soort producten. De allereerste 4k/144Hz-monitoren stammen uit 2018 en werden ontwikkeld door Nvidia in samenwerking met ASUS, Acer en AOC. Deze duizenden euro's kostende 'G-sync Ultimate'-schermen waren hun tijd ook in andere opzichten ver vooruit. Zo waren het de eerste echte hdr-beeldschermen, dankzij een full array local dimming backlight met hoge piekhelderheid. Door gebruik van verouderde DisplayPort 1.2- en HDMI 2.0-aansluitingen, maakten deze schermen noodgedwongen gebruik van 4:2:2 chroma-subsampling op de hoogste resolutie en refreshrate, waarbij een deel van de kleurinformatie in het signaal wordt weggegooid.

Eind 2019 kwamen fabrikanten met 4k/144Hz-schermen op basis van een eigen scaler, die de bandbreedtebeperkingen oploste door gebruik van DisplayPort 1.4-aansluitingen. Dat en het verlies van de dure fald backlight hadden ook prettige gevolgen voor de prijs; met ongeveer duizend euro waren de nieuwere schermen nog maar half zo duur als het eerdere aanbod. Via HDMI kon je deze schermen op 4k/60Hz of soms op 1440p/120Hz gebruiken, maar niet op 4k/120Hz. Dat is alleen mogelijk via HDMI 2.1. Je raadt het al, de nieuwste generatie 4k/144Hz-schermen heeft deze nieuwe aansluiting aan boord, zodat je ze nu ook met de nieuwste generatie consoles optimaal kunt gebruiken. Van ASUS tot Philips en van Samsung tot Viewsonic, alle bekende merken hebben onlangs een monitor in het assortiment opgenomen met deze combinatie van resolutie en refreshrate, een diagonaal van 27", 28" of 32" en een stel gloednieuwe HDMI-poorten.

In theorie is er nu meer keus dan ooit in dit segment, maar in de praktijk blijkt de verkrijgbaarheid in deze tijden van pandemie en onderdelenschaarste een groot vraagteken. Dat zie je terug in het testveld dat we voor deze review hebben samengesteld, bestaande uit vier monitoren met een 27"- of 28"-paneel. Van het kwartet is er op het moment van schrijven maar één goed verkrijgbaar: de Samsung Odyssey G70A (LS28AG700), die bij de meeste winkels in onze Pricewatch 800 euro kost. De gelijkgeprijsde ASUS TUF Gaming VG28UQ1LA is op dit moment nauwelijks te vinden en hetzelfde geldt voor de populaire Gigabyte M28U, met 685 euro in theorie de goedkoopste van het testveld. LG's UltraGear 27GP950, met zijn adviesprijs van 950 euro het duurst, is in de winkels ook in geen velden of wegen te bekennen.