Op papier is de LG UltraGear 27GN950 een ware droom voor de monitorliefhebber. Het 27"-scherm heeft zo ongeveer alle specificaties die je je maar kunt wensen: een 4k-resolutie gecombineerd met een maximale refreshrate van liefst 160Hz, AMD FreeSync Premium en G-Sync Compatible-certificering, plus hdr-ondersteuning met VESA DisplayHDR600-logo. Uiteraard past LG een zelfontwikkeld 'Nano-IPS'-paneel toe, dat in ieder geval vanuit marketingoogpunt een sterke naam heeft hoog te houden. Door de nanocoating op de backlight is het kleurbereik lekker breed. Voor wie wat kleurweergave betreft het uiterste uit het paneel wil halen, is er de mogelijkheid tot hardwarekalibratie, normaal gesproken een functie die je op professionele schermen voor beeldbewerking aantreft en niet op gamingmonitoren.

Gemiddeld wisselt de 27GN950 voor ongeveer 850 euro van eigenaar en dat is veel meer dan vrijwel alle andere 27"-monitoren die je nu kunt kopen. Neem je genoegen met een minder hoge quad-hd- of full-hd-resolutie, dan koop je al voor de helft tot een kwart van de prijs een een ips-gamingmonitor die 144 tot 165 beelden per seconde laat zien. Gaat het je alleen om de 4k-resolutie, dan ben je ook voor minder dan de helft van de prijs klaar. Het is de combinatie van hoge resolutie én hoge refreshrate die de LG 27GN950 zo interessant, maar ook zo duur maakt.

De categorie van 4k-monitoren met hoge refreshrate bestaat nog niet zo lang. De eerste van dergelijke schermen waren de ASUS RoG Swift PG27UQ en Acer Predator X27 met G-Sync Ultimate-scaler en full array local dimming-backlight. Die kwamen twee jaar geleden op de markt en moesten zelfs meer dan 2000 euro opbrengen. Daarmee vergeleken is de LG 27GN950 nog schappelijk geprijsd. Sterker nog, als je nu naar de Pricewatch gaat, is het scherm van LG de goedkoopste optie in dit segment. Hoewel het ten tijde van de video hierboven nog leverbaar was bij diverse winkels, lijken de voorraden anderhalve week na de opname alweer geslonken. Ook concurrerende 4k-schermen die er in de afgelopen jaren zijn uitgekomen zijn op het ogenblik slecht leverbaar. Videokaarten, processors en consoles zijn niet de enige producten waarbij je last kunt ondervinden van de schaarste in hardwareland.

Voor wie op zoek is naar de ultieme gamingmonitor, belooft deze review dus op voorhand interessant te worden. Brandt het geld niet in je zakken, dan zou je ook nog even kunnen wachten. Met de aanmerkelijk snellere videokaarten van het afgelopen najaar, gecombineerd met nieuwe consoles die 4k/120Hz-output ondersteunen, wordt gaming op 4k-resolutie met een hoge refreshrate eindelijk interessant voor meer dan de happy few die een topmodel videokaart kunnen betalen. In het komende jaar kunnen we dus uitzien naar de nodige 4k-schermen met een refreshrate van 120Hz of meer. Het ligt in lijn der verwachting dat de prijzen verder gaan dalen, terwijl je ook kunt uitzien naar andere paneeltechnieken. Voorlopig kun je op dit formaat immers alleen kiezen uit ips-type panelen; kleine 4k-144Hz-schermen met VA-paneel zijn er nog altijd niet.